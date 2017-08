POL-LG: ++ Pkw-Aufbrecher gestört - mit Fahrrad geflüchtet - Fahndung nicht erfolgreich ++ Einbruch in Spielhalle ++ Pkw BMW aufgebrochen ++ Herdplatte angelassen - Küche brennt - Feuerwehr kommt ++

Lüneburg (ots) - Presse - 09.08.17 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Spielhalle

In eine Spielhalle in der Bahnhofstraße brachen Unbekannte in den frühen Morgenstunden des 09.08.17 zwischen 01:30 und 05:30 Uhr ein. Die Täter warfen die Scheibe einer Tür ein und durchsuchten das Gebäude. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Deutsch Evern - Pkw BMW aufgebrochen

Einen auf einer Auffahrt im Amselweg abgestellten Pkw BMW brachen Unbekannte in der Nacht zum 09.08.17 auf. Die Täter zerstörten eine Seitenscheibe und demontierten die Tachokonsole, so dass ein Sachschaden von mehr als 3000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw VW Golf gestohlen - Polizei fahndet

Einen grauen Pkw VW Golf Plus stahlen Unbekannte in den Mittagsstunden des 08.08.17 zwischen 12:45 und 14:00 Uhr von einem Parkplatz Am Kreideberg. Die Polizei hat das Fahrzeug mit dem amtlichen Kfz-Kennzeichen LG-MR 827 zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Herdplatte angelassen - Küche brennt - Feuerwehr kommt

Ein Sachschaden von gut 5000 Euro verursachte ein Küchenbrand in einer Einzimmerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Baumstraße. Der Wohnungsbewohner hatte gegen 19:30 Uhr eine Herdplatte angelassen und war eingeschlafen. Die überhitzte Platte verursachte den Brand, der durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Lüneburg gelöscht wurde. Der Bewohner wurde vorsorglich ins Klinikum gebracht.

Lüchow-Dannenberg

Schnaga, OT. Kreyenhagen - "aufgefahren"

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Mittagsstunden des 08.08.17 auf der Kreisstraße 23 - Einmündung zur Bundesstraße 71. Eine 33 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Tiguan hatte gegen 12:45 Uhr im Kreuzungsbereich ihr Fahrzeug für einen Abbiegevorgang abbremsen müssen. Dieses bemerkte ein folgender 54 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Caddy zu spät und fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden von gut 7000 Euro. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Uelzen

Uelzen - Pkw-Aufbrecher gestört - mit Fahrrad geflüchtet - Fahndung nicht erfolgreich

Mit mehreren Streifenwagen fahndete die Polizei Uelzen in den Morgenstunden des 08.08.17 nach einem mit einem Fahrrad flüchtigen Pkw-Aufbrecher. Der Unbekannte hatte gegen 08:45 Uhr in der Niendorfer Straße - Bereich Kindergarten - einen geparkten Pkw Citroen aufgebrochen. Dabei schlug der Täter die Scheibe des Fahrzeugs ein und durchsuchte auf dem Beifahrersitz abgelegte Taschen nach Wertsachen. Eine Passantin bemerkte den Täter, so dass dieser mit einem schwarzen Trekkingrad die Flucht ergriff. Trotz einer sofortigen Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Täter flüchten. Er wird als männlich, ca. 40 Jahre alt, schlank, ca. 175 cm groß, Gewicht ca. 85 kg, europäische Erscheinung, mit "leicht angegrautem" Haar beschrieben und trug ein schwarzes Basecap, graue Sweatshirtjacke mit Kapuze und Jeanshose. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Wrestedt, OT. Stederdorf - erneut Bienenvolk gestohlen

Bereits zum dritten Mal binnen eines Jahres wurde ein 81 Jahre alter Imker aus Uelzen Opfer eines "Bienendiebstahls". Unbekannte hatten im Zeitraum vom 06. auf den 07.08.17 in einem Waldstück unweit der Kreisstraße 17 - Verbindung zur Landesstraße 270 ein Bienenvolk inkl. Beute und Zubehör abtransportiert und gestohlen. Es entstand ein Sachschaden von gut 350 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Wrestedt, Tel. 05802-4467, entgegen.

Uelzen - Blumenkübel gestohlen

Insgesamt fünf große bepflanzte Blumenkübel stahlen Unbekannte in der Nacht zum 09.08.17 von der Einfahrt eines Grundstücks in der Birkenallee. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittags- und Abendstunden des 08.08.17 auf der Bundesstraße 191. Dabei waren insgesamt 12 Fahrer zu schnell unterwegs.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell