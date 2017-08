POL-LG: ++ "Trockner" verursacht Feuer in Mehrfamilienhaus ++ 50.000 Euro Sachschaden ++ Katzen verenden in Wohnung ++

2 weitere Medieninhalte

Lüneburg (ots) - Uelzen

Bad Bevensen - "Trockner" verursacht Feuer in Mehrfamilienhaus - 50.000 Euro Sachschaden ++ Katzen verenden in Wohnung ++

Vermutlich durch einen technischen Defekt kam es in den späten Abendstunden des 06.08.17 zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Sasendorfer Straße. Dabei geriet gegen 21:30 Uhr ein in Betrieb befindlicher Trockner in einer Wohnung in Brand. Das Feuer weitete sich auf Flur, Zwischendecke und durch das Küchenfenster auf einen Motorroller und den Dachstuhl aus. Mehr als 80 Einsatzkräfte verschiedener alarmierter Feuerwehren löschten in der Folge das Feuer. Es entstand ein Sachschaden von gut 50.000 Euro. In der brandbetroffenen Wohnung verendeten zwei Katzen. Menschen kamen nicht zu Schaden. Durch Rauchgase und erhebliche Brandschäden sind alle drei Wohnungen im Mehrfamilienhaus derzeit nicht bewohnbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell