POL-LG: ++ leerstehendes Bauernhaus brennt aus ++ 200.000 Euro Sachschaden ++ Ermittlungen zur Brandursache ++

Lüneburg (ots) - Lüchow-Dannenberg

Bergen (Dumme), OT. Wöhningen - leerstehendes Bauernhaus brennt aus - 200.000 Euro Sachschaden - Ermittlungen zur Brandursache

Zum Brand eines leerstehenden Bauernhauses mit angrenzenden Stall kam es in den frühen Morgenstunden des 07.08.17 in der Ortschaft Wöhningen gegen 03:30 Uhr. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte verschiedenen Feuerwehren (mit gut 100 Feuerwehrleuten) waren Teile des Daches bereits eingestürzt. Das Feuer konnte in der Folge gelöscht werden, jedoch entstand erheblicher Sachschaden, der aktuell mit gut 200.000 Euro beziffert wird. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

