POL-LG: ++ "Spiegelklatscher mit Zivilstreifenwagen" ++ Autofahrer üben das Wenden ++ Einbrecher erbeuten Uhren und Bargeld ++

Lüneburg - Ladendieb flüchtet mit Jeanshose

Am 02.02.17, gegen 15.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem Geschäft in der Große Bäckerstraße eine Jeanshose im Wert von etwa 65 Euro. Der ca. 25 Jahre alte Mann flüchtete mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Der Täter war mit einer dunklen Hose und einer khakifarbenen Jacke bekleidet. Weiterhin trug er einen rot-blauen Rucksack. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Scharnebeck - Diebstahl aus Umkleideraum

Unbekannte Täter haben am 02.02.17, zwischen 10.00 und 18.35 Uhr, einen Umkleideraum einer Sporthalle im Duvenbornsweg betreten und dort abgelegte Kleidung durchsucht. Es wurde ein Smartphone entwendet und Schlüssel entwendet. Mit einem Fahrzeugschlüssel wurde ein Pkw geöffnet, der auf dem Parkplatz stand und aus diesem wurde ein Navigationsgerät entwendet. Es entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/912390, entgegen.

Lüneburg - Fahrzeugteile ausgebaut und entwendet

Am 02.02.17 haben unbekannte Täter zwischen 09.15 und 20.30 Uhr, von einem Pkw Smart, der auf einem Parkplatz Hinter der Saline abgestellt war, die Gläser der Außenspiegel ausgebaut und entwendet. Zwischen dem 31.01. und dem 02.02.17 wurden, ebenfalls von einem Pkw Smart, die Nebelscheinwerfer ausgebaut und entwendet. Der Smart hatte auf einem Privatparkplatz vor einem Wohnhaus in der Kurt-Huber-Straße gestanden. Es entstanden Schäden in Höhe von mehreren hundert Euro bei den Taten. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf - versuchter Einbruch

Zwischen dem 01.02.17, 10.00 Uhr, und dem 02.02.17, 08.00 Uhr, haben unbekannte Täter versucht in ein Wohnhaus in der Straße Am Wischoff einzubrechen. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude, verursachten mit ihren Einbruchversuchen jedoch Sachschäden die auf ca. 1.000 Euro geschätzt wurden. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/9910690, entgegen.

Bleckede/ Dahlenburg - Einbrecher erbeuten Uhren und Bargeld

Am 02.02.17, zwischen 17.25 und 17.55 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Stapeler Weg in Bleckede ein. Die Täter zerstörten einen Glaseinsatz, um eine Tür zu öffnen. In Folge durchsuchten die Täter das Wohnhaus und nahmen u.a. zwei Uhren und ein Laptop mit. Zwischen 17.50 und 18.10 Uhr drangen vermutlich die gleichen Täter auch in ein Wohnhaus in der H.-E.-W.-Straße in Bleckede ein und durchsuchten das Haus. Die Täter wurden jedoch von dem Bewohner des Hauses überrascht und flüchteten ohne etwas entwendet zu haben in unbekannte Richtung. Ebenfalls am 02.02.17, zwischen 07.15 und 19.25 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Ellringer Straße in Dahlenburg ein. Die Täter beschädigten die Terrassentür, durchsuchten das Haus und nahmen Bargeld, Schmuck und Uhren mit. Insgesamt entstanden Sachschäden von geschätzten 5.000 Euro bei den Einbrüchen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. -2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw beschädigt

Zwischen dem 01.02.17, 16.00 Uhr, und dem 02.02.17, 05.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Außenspiegel und eine Seitenscheibe eines Skoda, der auf einem Parkplatz in der Straße Volgershall abgestellt war. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Reppenstedt - Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 02.02.17, gegen 07.45 Uhr, befuhr eine 24-Jährige mit ihrem Seat den Birkenweg und wollte nach rechte in die Lüneburger Landstraße einbiegen. Hierbei übersah sie einen 34 Jahre alten Radfahrer, der auf dem kombinierten Geh-/Radweg entlang der Lüneburger Landstraße in Richtung Lüneburg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde. Weiterhin entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro bei dem Unfall.

Bleckede - Pkw kommt von der Fahrbahn ab - Fahrerin leicht verletzt

Am 02.02.17, gegen 19.10 Uhr, befuhr eine 57-Jährige mit ihrem Opel die K 4 von Wendewisch in Richtung Hittbergen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam die Opel-Fahrerin in einer Kurve ins Schleudern und in Folge nach links von der Fahrbahn ab. Die 57-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in das Klinikum nach Lüneburg. An dem Pkw entstand Totalschaden.

Lüneburg - Autofahrer üben das Wenden

Am 02.02.17 hat die Polizei eine dreiviertel Stunde lang in der Straße Neue Sülze gestanden und für die Einhaltung des Durchfahrtverbotes in der Salzstraße gesorgt. 34 Verkehrsteilnehmer haben in Folge an der Einmündung Neue Sülze/ Obere Schrangenstraße das Wenden geübt. Aufgrund des großen Zuspruchs von Anwohnern und anderen Verkehrsteilnehmern, stellte sich die Polizei am 03.02.17 gleich noch einmal für knapp eine Stunde dorthin. Diesmal waren es 50 Fahrer, die teils bereits in großer Entfernung den Rückzug antraten.

Lüchow-Dannenberg

Clenze - unter Alkoholeinfluss gestoppt - 0,98 Promille

Einen 36 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW T4 stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 02.02.17 in der Mühlenstraße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 16:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 0,98 Promille fest. Ihn erwartet ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Lüchow - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 02.02.17 auf der Bundesstraße 248. Dabei waren außerhalb der geschlossenen Ortschaft insgesamt fünf Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 152 km/h gemessen.

Uelzen

Uelzen/Lüchow/Bad Bevensen/Rosche ++ "Polizei warnt weiterhin vor falschen Polizeibeamten" ++ angebliche Kriminalpolizei rief an ++ aufmerksame Senioren ++

Vor falschen angeblichen Kriminalbeamten warnt aktuell weiterhin die Polizei in der Region. Nachdem in den Morgenstunden des 02.02.17 nach polizeilichen Erkenntnissen mindestens fünf ältere Menschen im Landkreis Lüchow-Dannenberg unabhängig voneinander von Betrügern angerufen wurden, versuchten die Täter in den Morgenstunden des 03.02.17 ihr Glück im Landkreis Uelzen (siehe auch Pressemitteilung v. 02.02.17). Dabei gaben sich die Betrüger bei bisher zwei betroffenen Seniorinnen im Alter von 81 und 82 Jahren aus Bad Bevensen und Rosche wiederum als angebliche Kriminalbeamte aus und versuchten die Personaldaten der Frauen zu erfragen bzw. gaben vor, dass sie auf einer Einbrecherliste stehen würden. Die Seniorinnen reagierten richtig ... beendeten die Telefonate und wandten sich an die "richtige" Polizei ... die nun vor den Betrügern warnt und ermittelt.

Die Polizei mahnt grundsätzlich zu umsichtigen Verhalten und Vorsicht bei Anrufen und fremden Personen an der Haustür.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf folgendes hin: Uniformierte Beamte tragen in der Regel einen Dienstausweis bei sich, sind aber nicht verpflichtet ihn mitzuführen. Der Dienstausweis in Niedersachsen ist grün und aus Papier. Auch Zivilbeamte sind grundsätzlich angehalten, sich auszuweisen, da sie nicht sofort als Polizisten zu erkennen sind.

Auf dem niedersächsischen Dienstausweis sind Name, Dienstgrad, Dienstausweisnummer und Foto des jeweiligen Polizeibeamten zu finden. Zugleich ist der Dienstausweis auch Ausweis-Dokument zum Führen von Schusswaffen. Zusätzlich tragen Beamte der Kriminalpolizei eine Dienstmarke mit sich. Die gilt allerdings nur als zusätzliches Ausweisdokument und ersetzt nicht den Dienstausweis bei der Legitimation gegenüber dem Bürger. Auf der Marke ist zwar eine Nummer und das Landeswappen eingeprägt, aber nicht der Name des Trägers.

Im Zweifel 110 - Bei der Überprüfung des Dienstausweises sollten sich die Bürger nicht hetzen lassen. Die Polizei rät, die Angaben des Dokuments in Ruhe zu kontrollieren: "Vergleichen Sie Foto und Person, ist der Druck sauber oder könnte es eine Kopie sein? Ist ein Stempel vorhanden?" Beharrliches Nachfragen schrecke Betrüger oft ab, auch zeigten Ganoven den Ausweis eher kurz vor, damit man ihn nicht so genau sehe. Jedoch weist die Polizei aber auch darauf hin, dass Polizisten den Dienstausweis nicht aus der Hand geben. Die polizeilichen Maßnahmen dürfen natürlich nicht beeinträchtigt werden.

Bleiben Zweifel bestehen, sollte die Dienststelle angerufen werden, von der die Personen kommen, bevor man sie in die Wohnung lässt. Ist die Nummer der Wache auf die Schnelle nicht zu finden oder nicht zur Hand, können Bürger auch die 110 anrufen.

Weitere Infos auch unter www.pd-lg.polizei-nds.de/praevention/themen_und_tipps/dienstausweise-und-dienstmarken-der-polizei-721.html

Uelzen - Kunststoff-Restmülltonne in Brand gesetzt

Eine auf einem Hofgrundstück, Woltersburger Mühlenweg, befindliche Restmülltonne aus Kunststoff brannte in den Abendstunden des 02.02.17 im Bereich einer Garage.Das Feuer griff gegen 19:30 Uhr auf einen danebenstehende Komposttonne über. Anwohner löschten das Feuer. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Die Polizei ermittelt wegen einer möglichen Sachbeschädigung durch Feuer. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - 9000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall

In den Mittagsstunden des 02.02.17 kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 251 im Bereich des Sasendorfer Kreuzes. Ein 54 Jahre alter Fahrer eines Pkw Daimler-Chrysler war gegen 12:10 Uhr auf der Kreisstraße 11 unterwegs und wollte die Landesstraße queren. Dabei missachtete der Mann die Vorfahrt einer von rechts kommenden 54 Jahre alten Fahrerin eines Pkw Skoda Yeti, so dass es zur Kollision kam. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 9000 Euro.

Eimke, OT. Dreilingen - "aufgefahren"

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Morgenstunden des 03.02.17 im Kreuzungsbereich Bahnsener Straße/Unterlüßer Straße/Eimker Straße. Ein 43 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Passat war auf einen 36 Jahre alten Fahrer eines Pkw Opel Corsa gegen 07:00 Uhr aufgefahren, da dieser aufgrund eines abbiegenden Lkw abbremste. Es entstand ein Sachschaden von gut 8000 Euro. Der 36-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht.

Uelzen - "Spiegelklatscher mit Zivilstreifenwagen"

Den Außenspiegel eines in der Uelzener Straße abgestellten zivilen Funkstreifenwagens VW touchierte ein Senior mit seinem Pkw in den frühen Abendstunden des 02.02.17. Der 72-Jährigen war gegen 18:45 Uhr zu nah an den geparkten VW vorbeigefahren, so dass Sachschaden an den jeweiligen Außenspiegeln der Fahrzeuge entstand. Es entstand ein Sachschaden von gut 400 Euro.

Suderburg/Bad Bodenteich - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 02.02.17 in der Hauptstraße in Suderburg. Dabei waren insgesamt acht Fahrer zu schnell unterwegs.

In den Morgenstunden des 03.02.17 kontrollierten die Beamten in der Hauptstraße in Bad Bodenteich auch das Überholverbot im Bereich der Grundschule. Die Beamten ahndeten insgesamt vier Verstöße.

