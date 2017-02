POL-LG: ++ Einbruch in Wohnhaus - Bewohnerin überrascht Täter - ohne Beute geflüchtet ++ "Festnahme statt Wegweisung" ++ Diebstahl in Kirche - Abendmahlsgerät mitgenommen ++ ... die Polizei kontrolliert

Lüneburg (ots) - Presse - 02.02.2017 ++

Lüneburg

Wittorf - Einbruch in Wohnhaus - Bewohnerin überrascht Täter - ohne Beute geflüchtet

Am 01.02.17, gegen 18.30 Uhr, kehrte eine Anwohnerin im Neulander Weg zurück nach Hause, wo sie feststellen musste, dass mehrere Täter in ihr Wohnhaus eingebrochen waren. Die Frau überraschte die Täter, verließ umgehend wieder das Haus und Grundstück und informierte die Polizei. Noch vor Eintreffen der Polizei ergriffen die Einbrecher ohne Beute die Flucht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 oder -2215, entgegen.

Wittorf - "Festnahme statt Wegweisung"

Am 01.02.17, gegen 23.30 Uhr, erhielt die Polizei einen Hinweis, dass in einem Wohnhaus in Wittorf eine Frau von ihrem Freund verprügelt würde. Nach ersten Ermittlungen besteht der Verdacht, dass ein 22 Jahre alter Mann seine 21-jährige Freundin u.a. getreten haben soll. Eigentlich hätte der Aggressor nicht nur eine Strafanzeige kassiert sondern wäre obendrein von der Polizei für mehrere Tage weg gewiesen worden, jedoch lagen noch zwei Haftbefehle gegen ihn vor. Der 22-Jährige wurde daher festgenommen und wird am heutigen Tag beim Amtsgericht vorgeführt.

Dahlenburg - Einbruch in Büro

Unbekannte Täter brachen sind zwischen dem 31.01.17, 17.00 Uhr, und dem 01.02.17, 06.00 Uhr, in ein Büro in der Bahnhofstraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf, durchsuchten einige Räume, verließen jedoch das Büro ohne etwas entwendet zu haben. Möglich ist, dass die Täter gestört wurden. Es entstand ein Schaden von geschätzten 100 Euro durch den Einbruch. Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel.: 05851/1611, entgegen.

Brietlingen - Scheibe eingeschlagen

Die Heckscheibe eines Geländewagens, der in der Nacht zum 01.02.17 auf der Zufahrt eines Grundstücks in der Thorner Straße abgestellt war, haben unbekannte Täter eingeschlagen. Entwendet wurde aus dem Toyota nichts, jedoch entstanden Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/912390, entgegen.

Lüneburg - Betrüger am Telefon

Am 31.01.17 erhielt ein 70-jähriger Lüneburger einen Anruf, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass er der glückliche Gewinner von mehreren zehntausend Euro sei. Um diese zu erhalten sollte er jedoch zunächst Geldkarten im Wert von mehreren hundert Euro käuflich erwerben und die Codes mitteilen. Der Lüneburger fiel auf den offensichtlichen Betrugsversuch nicht herein. Er erstattete Anzeige bei der Polizei.

Reinstorf, OT Horndorf - bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 01.02.17, gegen 10.10 Uhr, kam eine 55-jährige Renault-Fahrerin, die von Lüneburg in Richtung Dahlenburg unterwegs war, nach links von der Fahrbahn der B 216 ab. Der Pkw prallte gegen einen Baum und wurde anschließend von der Fahrerin zurück auf die Straße gelenkt, wo es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Sattelschlepper kam. Die Renault-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf geschätzte 2.600 Euro.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert

In den Morgenstunden des 02.02.17 kontrollierte die Polizei das Durchfahrtverbot Am Sande in der Lüneburger Innenstadt. Dort ahndeten die Beamten insgesamt vier Verstöße.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow/Grabow/Gollau ++ "Polizei warnt vor falschen Polizeibeamten" ++ angebliche Kriminalpolizei rief an ++ aufmerksame Senioren ++

Vor falschen angeblichen Kriminalbeamten warnt aktuell wieder die Polizei in der Region. In den Morgenstunden des 02.02.17 meldeten sich unabhängig voneinander drei Seniorinnen bei der Polizei und gab der Polizei einen Hinweis auf Anrufe von Betrügern. Angebliche Kriminalbeamte aus Uelzen hatten sich in den Morgenstunden telefonisch bei den Frauen im Alter von 72, 78 und 84 Jahren gemeldet und von einer Täterfestnahme nach einem Überfall am gestrigen Abend erzählt. Da der Täter angeblich Anschrift und Bankdaten der Frauen bei sich hatte, würde zur Abklärung ein Sicherheitsbeamter der Bank bei den Frauen erscheinen. Alle Seniorinnen rochen den "Braten" beendeten das Gespräch und wandten sich an die "richtige" Polizei ... die nun vor den Betrügern warnt und ermittelt.

Die Polizei mahnt grundsätzlich zu umsichtigen Verhalten und Vorsicht bei Anrufen und fremden Personen an der Haustür.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf folgendes hin: Uniformierte Beamte tragen in der Regel einen Dienstausweis bei sich, sind aber nicht verpflichtet ihn mitzuführen. Der Dienstausweis in Niedersachsen ist grün und aus Papier. Auch Zivilbeamte sind grundsätzlich angehalten, sich auszuweisen, da sie nicht sofort als Polizisten zu erkennen sind.

Auf dem niedersächsischen Dienstausweis sind Name, Dienstgrad, Dienstausweisnummer und Foto des jeweiligen Polizeibeamten zu finden. Zugleich ist der Dienstausweis auch Ausweis-Dokument zum Führen von Schusswaffen. Zusätzlich tragen Beamte der Kriminalpolizei eine Dienstmarke mit sich. Die gilt allerdings nur als zusätzliches Ausweisdokument und ersetzt nicht den Dienstausweis bei der Legitimation gegenüber dem Bürger. Auf der Marke ist zwar eine Nummer und das Landeswappen eingeprägt, aber nicht der Name des Trägers.

Im Zweifel 110 - Bei der Überprüfung des Dienstausweises sollten sich die Bürger nicht hetzen lassen. Die Polizei rät, die Angaben des Dokuments in Ruhe zu kontrollieren: "Vergleichen Sie Foto und Person, ist der Druck sauber oder könnte es eine Kopie sein? Ist ein Stempel vorhanden?" Beharrliches Nachfragen schrecke Betrüger oft ab, auch zeigten Ganoven den Ausweis eher kurz vor, damit man ihn nicht so genau sehe. Jedoch weist die Polizei aber auch darauf hin, dass Polizisten den Dienstausweis nicht aus der Hand geben. Die polizeilichen Maßnahmen dürfen natürlich nicht beeinträchtigt werden.

Bleiben Zweifel bestehen, sollte die Dienststelle angerufen werden, von der die Personen kommen, bevor man sie in die Wohnung lässt. Ist die Nummer der Wache auf die Schnelle nicht zu finden oder nicht zur Hand, können Bürger auch die 110 anrufen.

Weitere Infos auch unter www.pd-lg.polizei-nds.de/praevention/themen_und_tipps/dienstausweise-und-dienstmarken-der-polizei-721.html

Neu Darchau - Diebstahl in Kirche - Abendmahlsgerät mitgenommen

Liturgisches Gerät stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 28.01. bis 01.02.17 aus der St. Petri Kirche im Krichweg. Die Täter versuchten sich an mehreren Stellen des Gebäude, schlugen ein Fenster ein und gelangten ins Kirchengebäude. Mit ihrer Beute und einem Schaden von einigen hundert Euro machten sich die Einbrecher aus dem Staub. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-80079-0, entgegen.

Hitzacker - Eichen beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Bereits zwischen dem 23. und 24.01.17 haben unbekannte Täter am See in Hitzacker ein Feuer gemacht und hierzu die Stützpfähle von mehreren jungen Eichen herausgerissen und verbrannt. Hierdurch wurden auch zwei der Bäume entsprechend beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird mit gut 500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel.: 05862/378, entgegen.

Lüchow - ... die Polizei kontrolliert

In den Mittagsstunden des 01.02.17 kontrollierte die Polizei den Verkehr im Lüchower Stadtgebiet. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt zwei Verstöße Gurt und Handy.

Uelzen

Uelzen - körperliche Auseinandersetzung nach Vorfall im Straßenverkehr

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 28 Jahre alten Uelzener und einem 33-Jährigen sowie weiteren Angehörigen kam es in den Nachmittagsstunden des 01.02.17 auf dem Parkplatz eines Discounters in der Hauenriede. Ein 29 Jahre alter Fahrer war (zusammen mit weiteren Insassen) gegen 16:30 Uhr mit seinem Pkw VW Polo in der Eschemannstraße an dem 28 Jahre alten Fahrradfahrer vorbeigefahren. Der 28-Jährige, der den Fahrer sowie weitere Insassen des Pkw kannte, gab mit seinem Drahtesel Gas und folgte dem Fahrzeug bis zum Parkplatz in der Hauenriede. Dort kam es zu einem Streitgespräch sowie wechselseitigen Körperverletzungen zwischen dem 28-Jährigen und dem 33-Jährigen (auch Insasse im VW Polo). Die Polizei ermittelt.

Ebstorf - Pkw aus Carport gestohlen

Einen Pkw Skoda Yeti stahlen Unbekannte in der Nacht zum 02.02.17 aus einem Carport im Salamanderweg. Die Polizei hat den Pkw mit dem amtlichen Kfz-Kennzeichen UE-B 1818 zur Fahndung ausgeschrieben. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Handy aus Lieferwagen gestohlen

Einen unbeobachteten Moment nutzte ein "Langfinger" in den Mittagsstunden des 01.02.17 in der Lüneburger Straße. Die Dieb schnappte sich unbemerkt aus einen abgestellten Lieferwagen ein Mobiltelefon und verschwand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Nicht zum ersten Mal unter dem Einfluss von Drogen stoppte die Polizei in den frühen Abendstunden des 01.02.17 einen 27 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Caddy am Bohldamm. Bei der Kontrolle stellten die Beamten gegen 18:00 Uhr den Einfluss von Drogen und Alkohol fest. Ein Test auf Kokain und THC verlief positiv. Auch ein Alkoholwert von 0,4 Promille wurde festgestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Suhlendorf - zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall kam es in den Morgenstunden des 02.02.17 auf der Bundesstraße 71 im Bereich des Suhlendorfer Kreuzes. Eine 19 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Opel Sintra hatte gegen 07:45 Uhr beim Einfahren auf die Bundesstraße einen von links kommenden Pkw VW Passat eines 45-Jährigen übersehen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Bad Bevensen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgen- und Mittagsstunden des 01.02.17 in der Dahlenburger Straße sowie in Klein Bünstorf. Dabei waren insgesamt sieben Fahrer zu schnell unterwegs.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell