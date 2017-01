POL-LG: ++ Schweinekadaver ohne Ohrmarken "entsorgt" ++ nach Verkehrsunfall schwer verletzt ++ Zeugin klärt Verkehrsunfallflucht ++

Lüneburg (ots) - Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Büro

In ein Bürogebäude in der Straße Stadtkoppel sind unbekannte Täter am 29.01.17, zwischen 23.15 und 23.25 Uhr, eingebrochen. Die Täter hebelten an mehreren Terrassentüren, bevor sie in das Gebäude gelangen konnten. Obwohl sie bei Betreten des Gebäudes einen Alarm ausgelöst hatten, gelang es den Täter aus mehreren Räumen ein Laptop, mehrere Mobiltelefone und Bargeld zu erlangen und damit zu flüchten. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahnenmasten beschädigt

Zwischen dem 28.01.17, 18.00 Uhr, und dem 29.01.17, 09.50 Uhr, haben unbekannte Täter zwei Fahnenmasten beschädigt, die in der Willy-Brandt-Straße vor einem Museum aufgestellt waren. Die aus Leichtmetall bestehenden Masten wurden so weit umgebogen, dass sie letztendlich abbrachen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrt unter Alkoholeinwirkung

In den Abendstunden des 29.01.17 fiel einer Polizeistreife der 59 Jahre alte Fahrer eines Renault auf, der von dem Gelände einer Tankstelle in der Bleckeder Landstraße fuhr. Die Polizeibeamten kontrollierten den Fahrer, der bei einem anschließenden Alkoholtest einen Wert von 1,88 Promille pustete. Dem Renault-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Fahrzeugschüssel wurden einbehalten und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Einen Führerschein konnten die Polizisten nicht sicherstellen, da der 59-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Adendorf - nach Unfall geflüchtet

In der Nacht zum 29.01.17 stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen Daimler, der in der Dorfstraße, zwischen Dorfstraße und Weinbergsweg am rechten Fahrbahnrand geparkt stand. An dem Daimler entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den verursachten Unfallschaden zu kümmern. Unfallspuren deuten darauf hin, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen weißen Pkw gehandelt haben könnte. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/9910690, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Gartow - bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Landesstraße zeitweise voll gesperrt

Am 30.01.17, gegen 09.45 befuhr eine 46-jährige VW-Fahrerin die L 256 von Gartow in Richtung Meetschow in Richtung. Am Ortseingang Gartow wollte ein 70 Jahre alter Mercedes-Fahrer nach links abbiegen. In der Fahrbahnmitte kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW Golf der 46-Jährigen. Der VW kam in Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß seitlich gegen einen Baum. Die VW-Fahrerin wurde schwerst verletzt, der Mercedes-Fahrer erlitt lediglich leichte Prellungen. Ein Rettungshubschrauber flog die Verletzte in ein Krankenhaus. Bei den Bergungsmaßnahmen vor Ort unterstützte die Feuerwehr. Die L 256 war für die Unfallaufnahme, zu der auch ein Sachverständiger hinzu gezogen wurde, über mehrere Stunden voll gesperrt. An den Pkw entstand jeweils Totelschaden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122-215, in Verbindung zu setzen.

Uelzen

Bad Bodenteich - Einnahmen von Flohmarkt entwendet

Am 28.01.17 fand in einem Jugendzentrum in der Hauptstraße ein Flohmarkt statt, bei dem Musikinstrumente verkauft wurden. Zwischen ca. 10.00 und 10.30 Uhr, gelang es bislang unbekannten Tätern des bereits eingenommenen Bargeldes habhaft zu werden und dieses zu entwendet. Es handelt sich um einen Betrag von mehreren hundert Euro. Zeugen, die auf dem Flohmarkt, im Jugendzentrum bzw. im näheren Umfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Bodenteich, Tel.: 05824/963000, in Verbindung zu setzen.

Suderburg - nach Verkehrsunfall eingeklemmt

Am 29.01.17, gegen 21.50 Uhr, kam aus bislang ungeklärter Ursache eine 46 Jahre alte Ford-Fahrerin mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn der B 4 ab, kollidiert mit einem Straßenbaum und überschlug sich anschließend. Die Ford-Fahrerin war in Richtung Breitenhees unterwegs gewesen. Der 28 Jahre alte Beifahrer konnte durch einen 30-jährigen Unfallzeugen aus dem Pkw befreit werden. Die 46-jährige Fahrerin wurde in ihrem Pkw, der nach dem Unfall auf der Fahrerseite liegen geblieben war, eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Personen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Uelzen - drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Am 29.01.17, gegen 20.25 Uhr, befuhr ein 43 Jahre alter Renault-Fahrer die L 250 aus Richtung Ebstorf kommend in Richtung Uelzen. Nach ersten Ermittlungen fuhr der Renault-Fahrer aus bislang nicht geklärter Ursache in Höhe Hainberg nach links in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden BMW eines 36-Jährigen zusammen. Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt, der 31-jähriger Beifahrer aus dem Renault kam mit leichten Verletzungen davon. An den Pkw entstand jeweils Totalschaden. Im Raume steht, dass der 43-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die L 250 blieb während der Unfallaufnahme und der folgenden Bergungsmaßnahmen bis kurz vor 22.00 Uhr voll gesperrt.

Uelzen - Zeugin klärt Verkehrsunfallflucht

Schäden von ca. 5.000 Euro hat am Morgen des 30.01.17 der 33 Jahre alte Fahrer eines Lkw in der Hambrocker Straße verursacht. Der 33-Jährige hatte gegen 09.40 Uhr mit seinem Lkw zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkte Pkw gestreift und beschädigt. Ohne anzuhalten war der 33-Jährige weiter gefahren. Eine 34-Jährige aus dem Landkreis Lüneburg folgte dem Lkw-Fahrer bis zu seinem Lieferort, wo die mittlerweile alarmierte Polizei die Personalien feststellen konnte.

Landkreise Uelzen und Lüchow-Dannenberg

Uelzen/ Rätzlingen/ Dannenberg - Unbekannte entsorgen Schweinekadaver - Zeugen gesucht

Zwischen dem 25. und 27.01.2017 haben unbekannte an der K 50, zwischen Rätzlingen und Riestedt sowie an der B 4 im Bereich der Abfahrt Holdenstedt insgesamt 5 Schweinekadaver abgelegt. Von den Kadavern waren die Ohrmarken entfernt worden, so dass eine Zuordnung der Schweine erschwert wird. Durch die örtlich zuständigen Veterinärämter werden die Kadaver untersucht. In der Straße Am Stadtbad in Dannenberg wurden am Vormittag des 30.01.17 drei weitere Schweinekadaver entdeckt. Auch bei diesen fehlten die Ohrmarken. Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge bzw. Personen in den genannten Bereichen gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, oder mit der Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/800790, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell