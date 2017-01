POL-LG: +++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dbg./Uelzen vom 27.- 29.01.2017 +++

Lüneburg (ots) - + Pressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 27.01.2017 - 29.01.2017 +

Lüneburg

Adendorf - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

In den frühen Morgenstunden des 28.01.2017 wurde von der Polizei in Adendorf ein PKW mit einer HH-Zulassung im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und der Fahrzeugführer ( männl., 21 Jahre) überprüft. Die gesamte polizeiliche Maßnahme wurde von dem Beifahrer, einem 20-jährigen afghanischen Staatsbürger, mittels seines Smartphones auf Video aufgezeichnet. Ausserdem stellte er sich mehrfach zwischen den Fahrzeugführer und die eingesetzten Beamten. Als der Fahrzeugführer zwecks weitergehender Überprüfungen dem Polizeidienstgebäude in Lüneburg zugeführt werden sollte, schlug der Beifahrer mehrfach in die Arme der Polizeibeamten, schubste und zog an diesen herum. Dadurch konnten die Pol.beamten den Fahrzeugführer nicht fixieren. Nachdem eine weitere Streifenbesatzung eintraf, konnte der Beifahrer wegen Störung einer Amtshandlung festgenommen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Voillstreckungsbeamte.

Lüneburg Landkreis - Verkehrsunfall zwischen Rettmer und Embsen

Der Unfallverursacher (PKW Mercedes, 20-jähriger Mann) befuhr die Anschlussstelle Embsen/Rettmer der B 209 und wollte auf die K 17 in Rtg. Rettmer auffahren. Dabei übersah er den vorfahrtberechtigten PKW VW (männl., 39 Jahre) der aus Rtg. Rettmer kommen in Rtg. Embsen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß bei dem insgesamt sechs Personen verletzt wurden. Der Sachschaden beträgt ca. 20.000,- Euro.

Lüneburg - Diebstahl eines PKW

In der Zeit von Mittwoch bis Freitagabend ist in Lüneburg ein PKW VW Fox in der Farbe schwarz von dem Parkplatz Bahnhof Nordseite von Unbekannten entwendet worden.

Sachdienliche Hinweise in diesem Fall bitte an die Polizei in LG, Tel. 04131 / 8306-2215.

Lüneburg - Alkoholisiert eine Außenlaterne beschädigt

Am Samstag gegen 20:00 Uhr beschädigt ein stark alkoholisierter 41-jähriger Mann eine Außenlaterne eines Cafe's in der Schröderstraße. Danach entfernt er sich laut schreiend in die Fußgängerzone. Als die eingesetzten Beamten ihn feststellen können geht er mit erhobenen und wild fuchtelnden Armen auf die Beamten zu. Er kann zunächst gefesselt und zur Sachverhaltsklärung zur Dienststelle verbracht werden. Dort wird er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Lüneburg - Sachbeschädigung an PKW

Am Sonntag gegen 01:00 Uhr melden Zeugen über Notruf, dass eine männl. Person ein Holzfass gegen einen PKW gerollt habe. Anschließend urinierte er gegen ein Gebäude in der Marcus-Heinemann-Straße. Durch die eingesetzten Beamten können in Tatortnähe zwei 21-jährige und 22- jährige männl. syrische Staatsbürger festgestellt werden, die von den Tatzeugen beschrieben worden sind. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Barendorf - Einbruch in eine Bäckereifiliale

Am Sonntag gegen 01:00 Uhr wird ein Einbruch in eine Bäckereifiliale im örtlichen Volldiscounter mitgeteilt. Unbekannte hebelten die Haupteingangstür in der Lüneburger Straße auf und entwedeten eine kleine Menge Wechselgeld.

Sachdienliche Hinweise in diesem Fall bitte an die Polizei in LG, Tel. 04131 / 8306-2215.

Lüneburg - Einbruch in ein Sportfachgeschäft

Am Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr wurde eine eingeschlagene Schaufensterscheibe Am Sande gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass Unbekannte mit einem Stein eine Schaufensterscheibe eingeschlagen und zwei Jacken, eine Jeans sowie eine Schaufensterpuppe entwendet haben.

Sachdienliche Hinweise in diesem Fall bitte an die Polizei in LG, Tel. 04131 / 8306-2215.

Lüneburg - handfeste Auseinandersetzung zwischen fünf Personen

Zwei 25- und 31-jährige Männer aus Lüneburg zettelten am Sonntag gegen 04:00 Uhr vor dem Bahnhof eine Auseinandersetzung an. Im Verlauf schlugen sie den drei Opfern (männlich, 2 x 21 und 1x 20 Jahre) in die Gesichter und traten ihnen anschließend in den Bauch. Die Beschuldigten konnten vor Ort angetroffen werden. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Lüchow-Dannenberg

Aufgefundener Anhänger nach Diebstahl

Ort: Elbuferstraße, Parkplatz Kniepenberg nahe Drethem Datum: Samstag, 28.01.17, 09:00 Uhr Sachverhalt: Der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Hitzacker gestohlene Anhänger (EJZ berichtete) ist von einer Polizeistreife gefunden worden. Der Kabeltransportanhänger stand auf dem Parkplatz am Aussichtsturm beim Kniepenberg. Von der Kabelrolle sind ca. 800 Meter mehradriges Telefonkabel entwendet worden. Ansonsten war der Anhänger unbeschädigt.

Trunkenheitsfahrt

Ort: Lüchow, Königsberger Straße Datum: Samstag, 28.01.17, 02:30 Uhr Sachverhalt: Ein PKW-Fahrer aus Wustrow befuhr in Lüchow die Königsberger Straße und fiel durch seine unsichere Fahrweise auf. Bei der Verkehrskontrolle wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Der Alcomat-Test ergab 0,77 Promille. Folge - Ordungswidrigkeitenverfahren mit Fahrverbot

Trunkenheitsfahrt

Ort: Hitzacker, Kreisstraße Datum: Samstag, 28.01.17, 22:30 Uhr Sachverhalt: Der Fahrer eines VW T5 befuhr die Kreisstraße von Dannenberg nach Hitzacker, obwohl er unter Alkoholeinwirkung stand. Bei einer Verkehrskontrolle wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Der Alcomat-Test beim Fahrer aus Dömitz ergab 1,79 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Verkehrsunfall

Ort: Dannenberg, Marschtorstraße Datum: Samstag, 28.01.17, 13:30 Uhr Sachverhalt: Zwei jugendliche Radfahrer fuhren vom Tankstellengelände auf den Gehweg, der für Fahrradfahrer frei gegeben ist, kamen dabei ins Straucheln, und einer fiel auf die Fahrbahn. Eine PKW-Fahrerin musste ihren Ford Focus voll abbremsen. Die nachfolgende Fahrerin eines Opel Astra erkannte dies zu spät und fuhr auf. Sachschaden ca. 3500 Euro. Der Radfahrer verletzte sich beim Sturz leicht.

Uelzen

Alkoholfahrt

Am 27.01.17 in den Abendstunden geriet im Rahmen von Ermittlungen ein 40-jähriger Uelzener in Verdacht, eine Verkehrsunfallflucht begangen zu haben. Obwohl dieser Verdacht ausgeräumt werden konnte, hat er jetzt ein Problem. Bei der Befragung stellte sich heraus, dass er mit einem Pkw unterwegs war, vermutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Verkehrskontrolle

Am 28.01.17 in der Zeit von 12.00 - 14.00 Uhr kontrollierte die Polizei im Rahmen einer Allgemeinen Verkehrskontrolle den Fahrzeugverkehr in der Ortschaft Hansen. Neben einer hohen Anzahl an mündlichen Verwarnungen wurden auch 14 gebührenpflichtige Verwarnungen ausgesprochen. Verkehrsstraftaten fielen nicht auf.

ICE in Uelzen

Auch der ICE entdeckt den Hundertwasserbahnhof als Haltestelle, wenn auch außer Plan mäßig. Samstagabend gegen 23.30 Uhr hält ein ICE auf dem Weg nach Hamburg im Bahnhof Uelzen. Die Zugbegleiter verweigern die Weiterfahrt, da ca. 450 HSV Fans sich nicht nur bedrohlich benehmen, sondern auch schon diverse Sachbeschädigungen begangen haben. Während unterstützende Polizeikräfte nicht nur aus Lüneburg auf der Anfahrt sind, gelingt es mit Hilfe von einsichtigen HSV Fans auf die Unruhestifter einzuwirken. Da die Anhänger des Erstligavereins von der Elbe einen langen Reisetag hinter sich haben und nicht sehr erfolgsverwöhnt sind, wollen sie einfach nur nach Hause. Bundespolizisten aus Uelzen steigen zu und der ICE verlässt nach einem längeren Aufenthalt die Heidestadt.

