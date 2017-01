POL-LG: ++ frontal gegen Baum ++ Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht ++ Diebstahl eines Anhängers ++ Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht ++

Lüneburg (ots) - Lüneburg

Adendorf - Getränkeautomat aufgebrochen

Bereits zwischen dem 23.01.17, 14.00 Uhr, und dem 24.01.17, 09.00 Uhr, haben unbekannte Täter einen Getränkeautomat aufgebrochen, der auf dem Gelände eines Goldplatzes an der Moorchaussee aufgestellt ist. Weiterhin haben die Täter einen Geräteschuppen aufgebrochen und an einem weiteren Automaten gehebelt. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf geschätzte 6.000 Euro, obwohl die Täter letztendlich leer ausgegangen sind. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/9910690, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Arztpraxis

In eine Arztpraxis im Ginsterweg haben unbekannte Täter versucht zwischen dem 25.01.17, 15.00 Uhr, und dem 26.01.17, 12.50 Uhr, einzubrechen. Die Täter beschädigten eine Terrassentür, gelangten letztendliche jedoch nicht in das Gebäude. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl vor Bekleidungsgeschäft

Unbekannte Täter haben am 26.01.17, zwischen ca. 10.00 und 10.10 Uhr, Marken-Sweatshirts im Wert von mehreren hundert Euro von einem Verkaufsständer entwendet, der vor einem Bekleidungsgeschäft in der Bardowicker Straße aufgestellt ist. Zeugen, die eine oder mehrere Personen beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Pkw beschädigt

Unbekannte Täter haben am 26.01.17, zwischen 17.00 und 22.20 Uhr, eine Seitenscheibe eines Skoda eingeschlagen, der in der Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Straße am Fahrbahnrand geparkt stand. Entwendet wurde aus dem Pkw nichts. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt. Zwischen dem 26.01.17, 17.30 Uhr, und dem 27.01.17, 08.30 Uhr, haben unbekannte Täter auch einen Renault beschädigt, der auf einem Parkplatz an den Sülzwiesen geparkt stand. Der Pkw wurde mit Joghurt beschmiert und die Täter gelangten in den Pkw, wo sie u.a. den Rückspiegel und eine Brille beschädigten. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Melbeck - Fahrt unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Spätnachmittag des 26.01.17 der 26 Jahre alte Fahrer eines Klein-Lkw in der Uelzener Straße von der Polizei angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer des Lkw Renault unter Drogeneinfluss stand. Ein Urintest verlief positiv. Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin leitete die Polizei ein Verfahren gegen ihn ein.

Lüneburg - Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Am 26.01.17, gegen 17.15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Sportstätte in der Straße Am Wienebütteler Weg zum Zusammenstoß zwischen dem VW eines 53-Jährigen und dem BMW eines 47 Jahre alten Mannes. Beide Fahrer schildern unterschiedliche Hergänge des Unfalles, bei dem es zu Sachschäden in Höhe von geschätzten 1.500 Euro an den Pkw kam. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Tosterglope/ Embsen/ Lüneburg - die Polizei kontrolliert

Am Morgen des 26.01.17 hat die Polizei zwei Stunden lang eine Geschwindigkeitsmessung in der Straße Lütt Hamborg (Ortsdurchfahrt der L 232 in Tosterglope) durchgeführt. Zwischen 08.30 und 10.30 Uhr wurden lediglich drei zu schnelle Fahrzeuge gemessen. Schnellste war eine 35-Jährige, die mit 72 km/h statt der erlaubten 50 km/h unterwegs war. Auch in Embsen, OT Oerzen, wurde am 26.01.17 eine Verkehrskontrolle durchgeführt. In der Zeit von 10.15 bis 11.45 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten die Einhaltung des Überholverbotes auf der B 209. Zwei Fahrer wurden erwischt und erhielten jeweils eine Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeige. Am gleichen Tag, in der Zeit von 16.15 bis 17.45 Uhr hat die Polizei auf der K 37 zwischenWendisch Evern und Lüneburg die Geschwindigkeit gemessen. 10 Autofahrer wurden zur Kasse gebeten. Etwas später, in der Zeit von 20.45 bis 21.45 Uhr, wurde die Geschwindigkeit in der Artlenburger Landstraße in Lüneburg gemessen. Auch hier waren 10 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs.

Lüneburg - Handy aus Transporter entwendet

Während der 19 Jahre alte Fahrer eines Transporters, den er in der Straße An den Brodbänken abgestellt hatte, sich im hinteren Bereich des Fahrzeugs aufhielt, ergriff ein bislang unbekannter Täter das Mobiltelefon, welches sich im Fahrerraum befand und lief damit davon. Der Bestohlene bemerkte die Tat und konnte den Langfinger auch eine Weile festhalten. Dieser riss sich jedoch los und flüchtete in Richtung Altstadt. Der 19-Jährige verfolgte den Täter noch bis zu einem Grundstück in der Straße Beim Benedikt, wo er ihn jedoch endgültig aus den Augen verlor. Die Tat ereignete sich am 26.01.17, zwischen 05.35 und 05.45 Uhr. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 170 cm groß, - schlank, - deutsches Aussehen, - dunkle, schulterlange Haare, - 3-Tage-Bart, - bekleidet mit dunklen Sportschuhen, einer grauen Jacke und schwarzer Jogginghose.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Diebstahl eines Anhängers

In der Nacht zum 27.01.17 stahlen Unbekannte einen in der Lüneburger Straße abgestellten Kabeltransportanhänger mit dem amtlichen Kfz-Kennzeichen HL-LT 37. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - betrunkener Autofahrer flüchtet - 28 Jährigen nach Verfolgung gestellt

Ein betrunkener 28 Jahre alter Fahrer eines VW Polo versuchte sich in den Abendstunden des 26.01.17 einer Verkehrskontrolle in der Gudestraße zu entziehen. Als eine Streifenwagenbesatzung gegen 21:00 Uhr den jungen Mann stoppen wollte, missachtete dieser das Anhaltesignal und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Dabei nahm der junge Mann auch einem anderen Pkw-Fahrer die Vorfahrt. Die Polizei konnten den Mann, der in der Folge seinen Pkw verließ und zu Fuß flüchtete, verfolgen und stellen. Im Rahmen des Strafverfahrens wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt.

Ebstorf - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Bereits am Mittwoch, 25.01.17, gegen 15.45 Uhr, kam es auf der Landesstraße 233 zwischen Ebstorf und Velgen zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Eine Motorradfahrerin befuhr die Landesstraße aus Richtung Ebstorf kommend. Kurz vor Velgen in der dortigen 70 km/h-Zone kam ihr eine Fahrzeugschlange von 4 PKWs entgegen. Plötzlich scherte das letzte Fahrzeug der Schlange (ein dunkler PKW Audi) aus und überholte, ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten. Die Motorradfahrerin und ein dahinter fahrender PKW mussten stark abbremsen und ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ebstorf, Tel.: 05822/960910, in Verbindung zu setzen.

Uelzen/Suhlendorf - Ladendiebstahl

Einen 69 Jahre alten Uelzener ertappten Mitarbeiter eines Einkaufscenters in der St.-Viti-Straße in den Mittagsstunden des 26.01.17 beim Ladendiebstahl. Der Senior hatte gegen 13:15 Uhr versucht eine Flasche Korn, Fleischwaren und Kekse mitgehen zu lassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren sowie ein ausgesprochenes Hausverbot. Fast zur selben Zeit versuchte eine 48-Jährigen in einem Bekleidungsgeschäft in der Lüneburger Straße einen Damenpulli zu stehlen. Den Pulli hatte die Frau in ihren Rucksack gesteckt. Eine Sicherung löste an der Tür Alarm aus und entlarvte die Diebin. Auf Lebensmittel im Wert von mehr als 120 Euro hatten es zwei 22 und 39 Jahre alte polnische Staatsbürgerinnen in einem Einkaufsmarkt in der Nestauer Straße in Suhlendorf in den Mittagsstunden des 26.01.17 abgesehen. Die Frau hatten versucht die Lebensmittel unter ihrer Kleidung zu verbergen. Ein Ladendetektiv "roch den Braten" und bat die Frau zu einem Gespräch mit anschließender Strafanzeige durch die alarmierte Polizei.

Bad Bodenteich - Pkw zerkratzt

Einen im Tilsiter Weg abgestellten Pkw Skoda Octavia zerkratzten Unbekannte im Zeitraum vom 23. bis 26.01.17. Die Vandalen beschädigten das Fahrzeug an Windschutz- und Heckscheibe sowie im Bereich des Daches, so dass ein Sachschaden von gut 1000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96300-0, entgegen.

Wrestedt, OT. Nienwohlde - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 25 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi A4 stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 26.01.17 in Nienwohlde. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Auch den Konsum von Marihuana wurde eingeräumt, so dass ihn entsprechende Strafverfahren erwarten.

Hanstedt, OT. Velgen - frontal gegen Baum

Vermutlich aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit verunfallte ein 20 Jahre alter Fahrer eines Pkw Matra in den Morgenstunden des 26.01.17 auf der Landesstraße 233 zwischen Velgen und Bardenhagen. Der junge Mann kam gegen 06:00 Uhr auf den Grünstreifen, verriss das Lenkrad, kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 8000 Euro.

Wrestedt, OT. Wieren/Bollensen - Zeugen gesucht - entgegenkommenden Pkw ausgewichen - Mann konnte Hinweise auf Verursacher geben

Nach einer Verkehrsunfallflucht in den späten Nachmittagsstunden des 11.01.17 auf der Landesstraße 270 zwischen Bollensen und Wieren sucht die Polizei insbesondere einen Unfallzeugen, der sich das Kennzeichen des Verursachers auf seinem Handy notiert hatte. Eine 18 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Polo hatte gegen 18:20 Uhr einem auf ihrer Fahrbahn entgegenkommenden Pkw ausweichen müssen, so dass sie in den Grünstreifen fuhr und einen Leitpfosten touchierte. Ein Zeuge auf dem entgrenzenden Parkplatz hatte sich das Kennzeichen des flüchtigen entgegenkommenden Pkw notiert und der 18-Jährigen in der Folge gezeigt. Danach verschwand auch der Unfallzeuge, der gebeten wird, sich mit der Polizei Wrestedt, Tel. 05802-4467, in Verbindung zu setzen.

Altenmedingen - Verkehrsunfallflucht - goldfarbener Mercedes als Verursacher

Nach einer Verkehrsunfallflucht in den Mittagsstunden des 24.01.17 in der Schneiderstraße sucht die Polizei den Fahrer eines goldfarbenen Pkw Mercedes. Der Unbekannte hatte gegen 12:30 Uhr einen im Bereich des Seitenstreifens geparkten Pkw Audi A4 touchiert, so dass ein Schaden von gut 300 Euro am Spiegel entstand. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-98781-0, entgegen.

Bad Bodenteich - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

In den Morgen- und Mittagsstunden des 26.01.17 kontrollierte die Polizei die Geschwindigkeit im Bereich Auetal. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt sieben Verstöße. Schnellster war ein Pkw mit Anhänger mit 85 statt erlaubter 50 km/h.

