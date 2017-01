POL-LG: ++ nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht ++ Kettcar entwendet ++ Volltrunken "Unfall gebaut" ++

Lüneburg (ots) - Lüneburg

Vögelsen - Kettcar entwendet

Unbekannte Täter haben in den Nachmittagsstunden des 25.01.17 ein Kettcar entwendet, welches im Ginsterweg vor einem Haus gestanden hat. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/925050, entgegen.

Adendorf - Einbruch in Wohnung

Am 25.01.17, zwischen 20.45 und 21.15 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Hille-Straße ein. Die Täter brachen die Wohnungstür auf und durchsuchten die Wohnung. Bislang ist nicht bekannt ob etwas entwendet wurde. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991, bzw. die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/9910690, entgegen.

Lüneburg - Volltrunken "Unfall gebaut"

Am 25.01.17, gegen 18.45 Uhr, befuhr eine 37-Jährige mit ihrem VW Polo die Bockelmannstraße und wollte nach links in die Erbstorfer Landstraße einbiegen. Beim Abbiegevorgang geriet die Polo-Fahrerin in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem VW Beetle einer 24-Jährigen zusammen. Wie sich herausstellte, stand die Polo-Fahrerin erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,37 Promille. Weiterhin steht im Raume, dass sie zum Zeitpunkt des Unfalls ihr Mobiltelefon benutzt hat. Der 37-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

Dahlenburg - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Am 26.01.17, gegen 08.35 Uhr, kam es an der Ausfahrt eines Parkplatzes in der Lüneburger Straße zu einem Zusammenstoß zwischen dem Daimler Chrysler eines 46-Jährigen und dem VW einer 33 Jahre alten Fahrerin. Unklar ist, ob der Daimler-Fahrer zurück gesetzt und gegen den hinter seinem Pkw stehenden VW gestoßen ist, oder die VW-Fahrerin auf den stehenden Daimler Chrysler aufgefahren ist. Bei dem Unfall entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Dahlenburg, Tel.: 05851/1611, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - nach Auffahrunfall geflüchtet - ohne Führerschein unterwegs

Am 25.01.17, gegen 16.45 Uhr, stand eine 49-jährige VW-Fahrerin mit ihrem Pkw an der Einmündung Soltauer Straße und wollte nach rechts in die Scharnhorststraße einbiegen. Bevor sie anfahren konnte, fuhr ein zunächst Unbekannter mit seinem Peugeot von hinten auf den VW auf. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Peugeot-Fahrer über die Scharnhorststraße davon, ohne sich um den verursachten Verkehrsunfall zu kümmern, wobei er beinahe zwei Fußgänger angefahren haben soll, die gerade die Straße überquerten. Der flüchtige Pkw sowie der mutmaßliche Fahrer wurden später in Melbeck angetroffen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 48 Jahre alte Mann unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem 48-Jährigen wurden zwei Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Fahrradkontrolle - fast 50 Prozent mit Mängeln

Im Rahmen der Schulwegsicherung wurden am 25.01.17 im Lindenweg insgesamt 15 Fahrräder überprüft. Das traurige Ergebnis: An sieben der Räder haben die kontrollierenden Polizeibeamten Mängel festgestellt. Weitere Kontrollen werden folgen.

Uelzen

Uelzen - Reifen zerstochen

Am 25.01.17, zwischen 12.45 und 20.50 Uhr, haben unbekannte Täter mehrere Reifen eines VW zerstochen. Der Pkw hatte in dieser Zeit auf dem Parkstreifen in der Straße Im Hülsen gestanden. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Bereits vor einem Monat hatten Unbekannte die Reifen des VW zerstochen und einen Schaden von ebenfalls mehreren hundert Euro verursacht. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Uelzen - Radfahrer fährt Schulkind um und flüchtet

Am 25.01.17, gegen 07.30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer die St.-Viti-Straße aus Richtung Ebstorfer Straße kommend in Richtung Bahnhofstraße. Ein 12-Jähriger kam dem Radfahrer zunächst auf dem Gehweg entgegen und überquerte im Einmündungsbereich St.-Viti-Straße/ Kaiserstraße die Fahrbahn. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Jungen und dem unbekannten Radfahrer. Der 12-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Bad Bevensen - nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß am 25.01.17, zwischen 08.00 und 17.00 Uhr, gegen einen Audi, der auf einem Parkplatz in der Römstedter Straße abgestellt war. An dem Audi entstanden Sachschäden in Höhe von geschätzten 1.500 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel.: 05821/987810, entgegen.

Suderburg - nach Unfall geflüchtet

Am 25.01.17, gegen 19.20 Uhr, stieß ein zunächst unbekannter VW-Fahrer gegen einen Volvo, der auf einem Parkplatz in der Hauptstraße/ Ecke Burgstraße abgestellt war. Nach dem Zusammenstoß fuhr der VW-Fahrer davon, ohne sich um den Personalienaustausch zu kümmern. Er hielt jedoch in der Nähe an, denn bei dem Unfall war ein Fahrzeugteil an seinem VW beschädigt worden. Die Nutzerin des Volvo notierte sich das Kennzeichen, bevor der VW-Fahrer die Fahrt fortsetzen konnte. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht gegen den Fahrer ein. Die bei dem Unfall entstandenen Sachschäden belaufen sich auf bislang geschätzte 1.200 Euro.

