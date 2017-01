POL-LG: ++ Polizei überprüft Spendensammlerin ++ nach Schwächeanfall verunfallt ++ Autofahrer weicht Hund aus - Fahrer leicht verletzt ++ Zeugin verhindert Fahrraddiebstahl ++

Bei einem Unfall in Bad Bodenteich, OT Häcklingen, beschädigte Pkw Bild-Infos Download

Lüneburg (ots) - Lüneburg

Dahlenburg - Diebe erbeuten Kettensägeset

Aus einem verschlossenen Carport haben unbekannte Täter zwischen dem 21. und 24.01.17 ein Kettensägeset im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel.: 05851/1611, entgegen.

Lüneburg - Zeugin verhindert Fahrraddiebstahl

Genau hingeschaut hat am 24.01.17, gegen 19.30 Uhr, eine Lüneburgerin und damit höchstwahrscheinlich einen Fahrraddiebstahl verhindert. Die 40-Jährige hatte einen unbekannten Täter dabei beobachtet, wie er versucht hat das Schloss eines in der Straße Am Bahnhof Rettmer abgestellten Fahrrades gewaltsam zu öffnen. Als der Täter die "neugierige" Beobachterin bemerkte, flüchtete er - ohne das begehrte Velo! Der Unbekannte war ca. 55 Jahre alt, dick und hatte schwarze Haare. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Randalierer schlägt Feuermelder ein

Am 25.01.17, zwischen 03.50 und 04.00 Uhr, randalierte ein 27 Jahre alter Mann auf dem Gelände der Psychiatrischen Klinik in der Straße Am Wienebütteler Weg. Der 27-Jährige schlug hierbei u.a. einen Feuermelder ein, löste danach den Alarm aus und leerte teilweise einen Feuerlöscher. Die eingesetzten Polizeibeamten entfernten den Renitenten vom Gelände und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Neetze - nach Unfall geflüchtet

Ein 40-jähriger befuhr am 24.01.17, gegen 17.35 Uhr, mit seinem Lkw Daimler die L 221 aus Bleckede kommend in Richtung Neetze, als ihm ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer entgegen kam. Der Unbekannte kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und geriet beim Gegenlenken auf den Fahrstreifen des Daimler-Fahrers. Der Außenspiegel des Daimlers wurde durch den folgenden Zusammenstoß so weit umgeklappt, dass er die Seitenscheibe der Fahrertür durchschlug und der 40-Jährige durch herum fliegende Glassplitter leicht verletzt wurde. An einem nachfolgenden Pkw Saab eines 42-Jährigen entstanden durch herum fliegende Scherben ebenfalls Sachschäden. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/912390, entgegen.

Lüneburg - Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 24.01.17, gegen 18.00 Uhr, befuhr eine 57-jährige Radfahrerin den rechtsseitigen Radweg der Soltauer Straße in Richtung Oedemer Weg. Beim Einfahren in den Kreisverkehr wurde die Radfahrerin von dem 54 Jahre alten Fahrer eines Pkw Hyundai übersehen, als dieser von der Soltauer Straße nach rechts in die Bögelstraße einbog. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Weiterhin entstanden Sachschäden in Hhe von mehreren hundert Euro.

Bardowick - Autofahrer weicht Hund aus - Fahrer leicht verletzt

Am 24.01.17, gegen 18.10 Uhr, befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Pkw Skoda die Mühlenstraße in Richtung Ortsmitte. Als in Höhe der Hausnummer 35 ein Hund auf die Fahrbahn lief, wich der Skoda-Fahrer aus und kollidierte in Folge mit einem geparkten Opel, den er auf einen dahinter geparkten Renault schob. Der 49-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. An den beteiligten Pkw entstanden Sachschäden, die sich nach ersten Schätzungen auf ca. 17.000 Euro belaufen. Der Hund, es könnte sich um einen Labrador bzw. Retriever mit beige-braunem Fell gehandelt haben, lief unverletzt davon. Zeugen, die den Unfall beobachten haben bzw. Angaben zu dem Hund machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bardowick, Tel.: 04131/925050, zu melden.

Lüneburg - Auffahrunfall auf der Umgehungsstraße - Verursacher fuhr davon

Am 24.01.17, gegen 17.35 Uhr, befuhren ein 54-jähriger Daimler-Fahrer und ein 47 Jahre alter VW-Fahrer den linken Fahrstreifen der Ostumgehung in Fahrtrichtung Hamburg. An der Anschlussstelle Ebensberg wechselte ein bislang unbekannter Sattelzug vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um einem Pkw, das Auffahren auf die Umgehungsstraße zu ermöglichen. Der Daimler-Fahrer bremste seinen Pkw stark ab, um einen Zusammenstoß mit dem Sattelzug zu vermeiden. Der Fahrer des VW konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den Daimler auf. An beiden Pkw entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Unbekannte Fahrer des Sattelzuges fuhr davon. Die Ostumgehung blieb während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt.

Lüneburg - die Polizei kontrolliert

Am Vormittag des 25.01.17 kontrollierte die Polizei die auf den Sande fahrenden Fahrzeuge. Binnen einer Stunde wurden sieben unberechtigte Einfahrten in die Fußgängerzone geahndet. Zwei Fahrer mussten noch etwas "tiefer in die Tasche" greifen, denn sie hatten obendrein den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Lüchow-Dannenberg

Clenze - nach Schwächeanfall verunfallt

Vermutlich aufgrund eines Schwächeanfalls verunfallte die 20 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Seat Ibiza in den Morgenstunden des 24.01.17 auf der Kreisstraße 18 im Bereich Kukate. Bei Durchfahren einer Linkskurve kam die Frau nach links von der Straße ab, durchfuhr eine Vertiefung und überschlug sich mit dem Fahrzeug. Die 20-Jährige wurde leichtverletzt ins Klinikum nach Dannenberg gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Schnega - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

In den Nachmittagsstunden des 24.01.16 kontrollierte die Polizei die Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 71 im Bereich Solkau. Dabei waren insgesamt neun Lkw-Fahrer (alle über 7,5 Tonnen) zu schnell unterwegs.

Uelzen

Bad Bodenteich, OT. Häcklingen - Zusammenstoß

Zu einem Verkehrsunfall in der Lange Straße/Ortsdurchfahrt kam es in den Mittagsstunden des 25.01.17. Eine 28 jährige Frau wollte gegen 11:00 Uhr durch den Ort Häcklingen fahren, als der 75 jährige Fahrer mit seinem Pkw wenden wollte. Diesem Manöver konnte die Fahrerin nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die 28 Jährige leicht verletzt und wurde mit dem Rettungswagen zum Krankenhaus nach Uelzen transportiert. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden dürfte über 10.000 EUR liegen - an beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

++ Unfallbild unter www.polizeipresse.de ++

Uelzen - Polizei überprüft Spendensammlerin

Eine 25 Jahre alte rumänische Spendensammlerin kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 24.01.17 in der St.-Viti-Straße. Die junge Frau hatte hatte unter dem "Vorwand der Spendensammlung für ein Leukämie erkranktes Kind" Spenden von Passanten gesammelt. Die Polizei beschlagnahmte das Spendenbuch der Frau und prüft nun die Rechtmäßigkeit der Spendensammlung. Ermittlungen aufgrund eines möglichen Betrugs wurden eingeleitet.

Uelzen - Ladendieb nimmt Zahnbürste mit

Eine hochwertige Zahnbürste im Wert von 70 Euro versuchte ein 34-Jähriger in den Morgenstunden des 24.01.17 aus einem Drogeriemarkt in der Gudestraße mitgehen zu lassen. Er wurde durch einen Detektiv beobachtet und gestellt. Bei der Durchsuchung des Mannes gegen 10:130 Uhr wurde bei diesem weitere originalverpackte Gegenstände aus anderen Geschäften festgestellt, die möglicherweise auch aus Diebstählen stammen. Die Ermittlungen dauern an.

Bad Bodenteich - Schwelbrand in Altpapiercontainer

Zu einem Schwelbrand in einem Altpapiercontainer an der Oberschule, Kiebitzberg, kam es in den Nachmittagsstunden des 24.01.17. Die alarmierte Feuerwehr löschte gegen 16:45 Uhr das Feuer. Es entstand vermutlich kein Schaden am Container.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell