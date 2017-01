POL-LG: ++ Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++ Zeugin klärt Unfallflucht ++ mit Pkw überschlagen - schwer verletzt ++ "Häusliche Gewalt - Wer schlägt geht!" ++

Lüneburg (ots) - Presse - 24.01.2017 ++

Lüneburg

Handorf - versuchter Einbruch - Fenstergitter ausgehebelt

Unbekannte Täter haben zwischen dem 22.01.17, 17.00 Uhr, und dem 23.01.17, 11.30 Uhr, versucht in eine Werkhalle in der Kampstraße einzubrechen. Die Täter hebelten ein Fenstergitter aus dem Mauerwerk, gelangten letztendlich jedoch nicht in das Gebäude. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/925050, entgegen.

Wittorf - Zigarettenautomat aufgebrochen

Zwischen dem 22.01.17, 21.00 Uhr, und dem 23.01.17, 09.55 Uhr, haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomat aufgebrochen, der in der Hauptstraße aufgestellt ist. Die Täter nahmen die Tabakwaren sowie eine bislang unbekannte Menge Münzgeld mit. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/925050, entgegen.

Lüneburg - Täter erbeuten Bargeld

Mehrere hundert Euro Bargeld haben unbekannte Täter am 23.01.17, zwischen ca. 13.30 und 17.05 Uhr, aus einer Wohnung in der Bunsenstraße entwendet. Die Täter waren auf bislang unbekanntem Weg in die Wohnung eingedrungen, hatten Schränke und Kommoden durchsucht und das Bargeld mitgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. -2215, entgegen.

Bleckede, OT Nindorf- Dieselkraftstoff abgezapft

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter aus einem Baufahrzeug, welches zwischen Nindorf und Köstorf im Wald in der Nähe der L 222 abgestellt war, ca. 100 l Dieselkraftstoff abgezapft und entwendet. Die Täter brachen hierzu den Tankdeckel des Fahrzeugs auf. Der entstandene Schaden wird auch ca. 150 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/978910, entgegen.

Dahlenburg - Pkw zerkratzt

Einen Schaden von geschätzten 2000 Euro haben unbekannte Täter verursacht, die am 23.01.17, zwischen 07.45 und 15.00 Uhr, einen BMW zerkratzt haben, der auf einem Firmenparkplatz in der Gartenstraße abgestellt war. Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel.: 05851/1611, entgegen.

Melbeck - Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 23.01.17, gegen 08.30 Uhr, befuhr eine 32-jährige VW-Fahrerin den Wiesenweg und wollte nach rechts in die Uelzener Straße einbiegen. Zeitgleich befuhr ein 11 Jahre altes Mädchen mit seinem Fahrrad den Fuß-/Radweg entlang der Uelzener Straße in Richtung Bienenbüttel. Beim Anfahren übersah die VW-Fahrerin das Kind und es kam zu einem leichten Zusammenstoß, in Folge dessen die kleine Radfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Weiterhin entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro durch den Unfall.

Lüneburg - Zeugin klärt Unfallflucht

Am 23.01.17, gegen 15.20 Uhr, beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie eine Ford-Fahrerin beim Ausparken gegen einen Citroen stieß, der auf einem Parkplatz in der Reichenbachstraße abgestellt war. Anstatt ihre Personalien zu hinterlassen, fuhr die 76-jährige Ford-Fahrer nach dem Unfall davon. Bei dem Unfall entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Adendorf - Einbruch in Schuppen

Zwischen dem 22. und 24.01.17 brachen unbekannte Täter in einem Schuppen ein, der sich auf dem Grundstück einer Schule in der Dorfstraße befindet. Die Täter brachen ein Schloss auf und öffneten die Schuppentür. Letztendlich wurde nichts entwendet, jedoch entstand Sachschaden am Schuppen. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/9910690, entgegen.

Lüneburg - Fußgängerin angefahren

Am 24.01.17, gegen 08.00 Uhr, befuhr ein 29-Jähriger mit seinem BMW die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Konrad-Adenauer-Straße. Hierbei übersah er das Rotlicht einer Lichtsignalanlage und touchierte mit dem Außenspiegel seines Pkw eine 17 Jahre alte Radfahrerin. Die Jugendliche stürzte und verletzte sich leicht.

Lüchow-Dannenberg

Zernien - Kupfer-Fallrohre gestohlen

Zwei Kupfer-Fallrohre DN 100 von jeweils vier Meter Länge demontierten Unbekannte im Zeitraum vom 21. auf den 22.01.17 vom Sportlerheim des SV Zernien in der Bahnhofstraße. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-80079-0, entgegen.

Uelzen

Oetzen - mit Pkw überschlagen - schwer verletzt

Schwerere Verletzungen erlitt eine 20 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda Fabia in den späten Abendstunden des 23.01.17 auf der Kreisstraße 48. Die junge Frau war gegen 23:30 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und überschlug sich mit ihrem Pkw. Der Skoda blieb auf dem Dach auf einem angrenzenden Feld liegen. Die 19-Jährige konnte sich selbst aus dem Pkw befreien und wurde ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 2000 Euro.

Uelzen - "Frau gesucht!" - Mann kommt Frau zur Hilfe und wird geschlagen & getreten

Nach einem Vorfall in den Nachtstunden zum Samstag 14.01.17 in der Veerßer Straße - Höhe des Kreisels in Richtung Soltau ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung und sucht dringend eine junge Frau als Zeugin. Ein 28-Jähriger hatte sich in den Nachmittagsstunden des 14.01. bei der Polizei gemeldet und die Körperverletzung zu seinem Nachteil zur Anzeige gebracht. Er war nach eigenen Angaben gegen 03:30 Uhr in der Veerßer Straße nach einer Feier auf dem Nachhauseweg, als er eine Gruppe mit jungen Leuten bemerkte: Darüber hinaus beobachtete der Uelzener wie zwei junge Männer eine Frau bedrängten und belästigten, so dass er die beiden jungen Männer ansprach. Diese rissen den 28-Jährigen daraufhin zu Boden und traten auf ihn ein, so dass er Prellungen und eine Fraktur des Nasenbeins erlitt. Die Täter flüchteten in der Folge unerkannt. Auch die betreffende junge Frau sowie weitere Personen waren verschwunden. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang die junge Frau sowie mögliche weitere Zeugen, sich mit der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0 bzw. 930-245, in Verbindung zu setzen.

Uelzen - "Häusliche Gewalt - Wer schlägt geht!"

Einen 47 Jahre alten Mann verwies die Polizei in den Mittagsstunden des 23.01.17 aus einer gemeinsamen Wohnung in Uelzen. Der Mann hatte seine Lebensgefährtin im Rahmen eines Streites verletzt, geschubst und sie am Herausgehen gehindert. Die alarmierte Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und verwies den Aggressor für zehn Tage aus der Wohnung.

Bad Bevensen - Vorwand "Toilettennutzung" - junge Frau nimmt Schlüssel bei Einschleichdiebstahl mit

Unter dem Vorwand die Toilette nutzen zu wollen, gelangte eine unbekannte weibliche Person in den Nachmittagsstunden des 23.01.17 in das Wohnhaus einer Seniorin im Lyraweg. Die Frau war gegen 17:15 Uhr auf dem Grundstück aufgetaucht und bot der Anwohnerin ihre Hilfe beim Einsammeln von Papier einer umgekippten Papiertonne an. Die Unbekannte bat dann die Toilette benutzen zu dürfen und nahm dabei aus dem Haus Handschuhe und Schlüssel mit.

Unbekannte weibliche Person wird wie folgt beschrieben:

- Augenscheinlich deutsches Aussehen - ca. 40 - 45 Jahre alt - ca. 165 cm groß - dunkle Haare

Die Seniorin alarmierte in der Folge die Polizei und ließ ihre Türschlösser auswechseln.

Bad Bevensen - Vandalen - Toilettenhaus im Kurpark demoliert

Drei Fensterscheiben sowie zwei Türscheiben demolierten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 20. und 23.01.17 an einem Toilettenhaus im Kurpark, Alter Wiesenweg. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-98781-0, entgegen.

Oetzen, OT. Stöcken - Sattelschlepper angegangen

Nicht zum ersten Mal gingen Unbekannte in der Nacht zum 16.01.17 einen im Bereich des Parkstreifens in der Bevensener Straße abgestellten Sattelschlepper an. Die Täter öffneten ein Schloss der Sattelplatte des Lkw DAF. Bereits im verlauf des Dezembers hatten Unbekannte aus dem Fahrzeug gut 100 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Hinweise nimmt die Polizei Rosche, 05803-691, entgegen.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert

In den Nachmittagsstunden des 23.01.17 kontrollierte die Polizei in der Nordallee mit Schwerpunkt Gurt- und Handyverstöße. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt sieben Verstöße.

Auch in den Morgenstunden des 24.01.17 kontrollierte die Polizei in der Fritz-Röver-Straße. Dort ahndeten die Beamten zwei Verstöße u.a. im Bereich des Fußgängerüberwegs.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell