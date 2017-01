POL-LG: ++ "Wer erkennt "Katzenschlüssel" wieder?" - bei Gaststätten-Einbrecher sichergestellt ++ Durchsuchung bei Ladendieb - Festplatten gestohlen & sichergestellt ++ "Randale" beim Jobcenter ++

1 weiterer Medieninhalt

Lüneburg - "Wer erkennt "Katzenschlüssel" wieder?" - bei Gaststätten-Einbrecher sichergestellt

Presse - 19.01.2017 ++

Lüneburg

Lüneburg - "Wer erkennt "Katzenschlüssel" wieder?" - bei Gaststätten-Einbrecher sichergestellt

Nach der Festnahme eines Gaststätteneinbrechern auf frischer Tat in den Nacht zum 10.01.17 in der Schröderstraße konnte die Polizei bei dem 29-Jährigen u.a. auch einen Schlüsselbund mit diversen Schlüssel sicherstellen. Die Polizei hatte den Lüneburger gegen 01.30 Uhr nach Auslösen eines Einbruchalarms festnehmen können. Die Beamten umstellten und durchsuchten die Gaststätte und konnten den Einbrecher in Empfang nehmen Der 29-Jährige hatte zunächst versucht zu flüchten, konnte jedoch unmittelbar an der Gaststätte gestellt und vorläufig festgenommen werden (siehe auch Pressemitteilung v. 11.01.17). Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Polizei dem Lüneburger weitere Gaststätteneinbrüche in Lüneburg auch aufgrund mehrerer sichergestellter Schlüssel nachweisen. Jedoch konnten die Beamten bis dato nicht alle Schlüssel zu entsprechenden Tatorten zuordnen. Insbesondere suchen die Ermittler aktuell auch den Eigentümer eines Schlüssels mit einer Abbildung "von Katzen". Hinweise zum dem Schlüssel nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-1991 bzw. 8306-2429, entgegen.

++ Bild des Schlüssels unter www.polizeipresse.de ++

Lüneburg - Durchsuchung bei Ladendieb - Festplatten gestohlen & sichergestellt

Beim Diebstahl mehrere SSD Festplatten in einem Media Markt in der Lüner Rennbahn ertappte das Personal einen 44-Jährigen in den Nachmittagsstunden des 18.01.17. Der Lüneburger hatte versucht gegen 16:30 Uhr die Festplatten durch Einstecken in die Jacke mitgehen zu lassen. Im Nachklapp durchsuchte die Polizei in Absprache mit Staatsanwaltschaft und Amtsgericht Lüneburg die Wohnung des Mannes, das dieser bereits am Vortage wegen eines ähnlichen Diebstahls aufgefallen war, jedoch das Weite suchen konnte. Im Rahmen der Durchsuchung konnte das Diebesgut vom Vortage im Wert von mehreren hundert Euro aufgefunden werden.

Lüneburg - "Randale" beim Jobcenter

Mit zwei aggressiven jungen Männern hatten es Mitarbeiter des Jobcenters Volgershall in den Mittagsstunden des 18.01.17 zu tun. Die beiden 27 und 41 Jahre alten Männer verließen trotz Aufforderung des Gebäude nicht, verhielten sich verbal aggressiv und spuckten herum. Die alarmierten Polizeibeamten stellten die Personalien der aggressiven Lüneburger fest. Dabei kam es zu einem Handgemenge, da die Männer zu flüchten versuchten. Neben Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und Körperverletzung wurde auch ein Hausverbot für die Männer ausgesprochen.

Lüneburg - Einbruch in Geschäftskomplex

In einen Geschäftskomplex Auf den Blöcken brachen Unbekannte in der Nacht zum 19.01.17 ein. Die Täter schlugen eine Scheibe einer Tür sowie im Inneren in der Folge eine Vitrine ein. Aus dieser erbeuteten die Täter vermutlich mehrere Smartphones, so dass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Handorf/Lüneburg - Einbrecher ohne Beute - Türen halten stand

Zwei gescheiterte Einbruchsversuche aktuell die Polizei. Im verlauf des 18.01.17 hatten Bewohner eines Einfamilienhauses im Cluesweg in Handorf sowie eines Zweifamilienhauses im Hermann-Wrede-Weg in Lüneburg Aufbruchspuren an ihren Eingangstüren festgestellt. Im Zeitraum der letzten Tage hatten hier Unbekannte versucht die Türen gewaltsam zu öffnen. Diese hielten jedoch stand, so dass lediglich geringe Sachschäden entstanden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-1991, entgegen.

Lüneburg - Zusammenstoß auf Kreuzung

Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 19.01.17 auf der Kreuzung Lünertorstraße/Am Schifferwall. Eine 45 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Fox hatte gegen 07:15 Uhr beim Queren der Kreuzung das Rotlicht missachtet, so dass es zu einem Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Pkw Daimler eines 51-Jährigen kam. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von gut 8500 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - von der Fahrbahn abgekommen - mit Baum kollidiert

Mit einem Baum kollidierte eine 49 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Tiguan in den Mittagsstunden des 18.01.17 auf der Kreisstraße 2 zwischen Küsten und Ranzau. Die 49-Jährige kam gegen 12:00 Uhr aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Dannenberg gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 16.500 Euro.

Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 34 Jahre alten Fahrer eines Pkw Peugeot stoppte die Polizei in den Abendstunden des 18.01.17 in der Lappstraße. Dabei stellte sich gegen 19:15 Uhr heraus, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test auf Amphetamine verlief positiv.

Lüchow/Zernien - ... die Polizei kontrolliert

In den Nachmittagsstunden des 18.01.17 überwachte die Polizei den Verkehr im Lüchower Stadtgebiet. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt sieben Verstöße, u.a. Gurt und Handy. Weitere Kontrollen folgen.

Auch auf der Kreisstraße 8 im Bereich Bellahn kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 18.01.17 die Geschwindigkeit. Zwischen den Ortschaften Mützingen und Alt Bellahn waren insgesamt fünf Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 110 bei erlaubten 80 km/h gemessen.

Uelzen

Uelzen - ohne Führerschein unterwegs

Einen 18 Jahre alten Fahrer eines Pkw Opel Corsa kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 18.01.17 auf einem Parkplatz in der Birkenallee. Dabei stellte sich gegen 20:10 Uhr heraus, dass der junge Mann keinen erforderlichen Führerschein für das Fahrzeug besaß. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Uelzen - leicht verletzt nach Verkehrsunfall

Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 18.01.17 in der Groß Liederner Straße. Eine 48 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Renault Megane hatte gegen 15:20 Uhr beim Einfahren von der Karl-Söhne-Straße auf die Groß Liederner Straße einen Pkw Skoda Fabia einer 51-Jährigen übersehen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die 51-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 18.01.17 im Spottweg. Dabei waren insgesamt zehn Fahrer in der 70 km/h-Zone zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste, ein 21 Jahre alter Pkw-Fahrer, wurde mit 113 km/h gemessen.

