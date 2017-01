POL-LG: ++ Warnung vor Betreten von Eisflächen ++ Polizei, DLRG und Feuerwehren mahnen zu umsichtigen Verhalten ++ das Betreten insbesondere größerer Wasserfläche könnte lebensgefährlich sein ++

Lüneburg (ots) - Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

++ Warnung vor Betreten von Eisflächen ++ Polizei, DLRG und Feuerwehren mahnen zu umsichtigen Verhalten ++ das Betreten insbesondere größerer Wasserfläche könnte lebensgefährlich sein ++

Die niedrigen Temperaturen in den vergangenen Tagen haben dazu geführt, dass Gewässer und Wasserflächen wie Bäche, Teiche und Seen mit einer Eisschicht überzogen sind. Trotz des Frostes und Temperaturen in den nächsten Tagen um den Gefrierpunkt sind die Eisflächen in vielen Fällen immer noch zu dünn und das Betreten insbesondere größerer Wasserfläche könnte lebensgefährlich sein.

Polizei, DLRG und Feuerwehr warnen deshalb davor, auf Gewässern zu laufen, die dazu noch nicht freigegeben sind. Weisen Sie insbesondere auch Kinder und Jugendliche auf die Gefahren hin und helfen Sie mit, Unfälle auf dem Eis zu vermeiden. Schnell können durch einsetzendes Tauwetter vermeintlich feste Eisflächen wieder gefährlich werden.

Sollte trotz aller Vorsicht dennoch jemand ins Eis einbrechen oder sollten Sie auf eine solche Situation zukommen, informieren Sie über den Notruf 112 umgehende die Rettungskräfte von DLRG und Feuerwehr. Diese sind speziell ausgerüstet und geschult, um Menschen in Eisnot zu helfen.

