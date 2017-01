POL-LG: ++ "ohne Worte - Parkplatz Polizei" - schon wieder alkoholisiert gefahren ++ Einbrecher in Bäckerei ohne Beute ++ Briefkasten der Post beschädigt - Briefe gestohlen ++ "skrupellos" ++

Lüneburg (ots) - Presse - 16.01.2017 ++

Lüneburg

Hohnstorf - Einbrecher in Bäckerei ohne Beute

In eine Bäckerei Am Sportzentrum brachen Unbekannte im Zeitraum vom 15. auf den 16.01.17 ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Seitentür, durchsuchten die Räumlichkeiten, machten jedoch keine Beute. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Reppenstedt - Eindringlinge erbeuten in Seniorenheim "nichts"

In die Räumlichkeiten eines Seniorenheims im Eschenweg gelangten Unbekannte im verlauf des 15.01.17. Dabei brachen die Täter zwischen 10:00 und 16:15 Uhr ein Wertfach in einem Zimmer auf, machten jedoch vermutlich keine Beute. Es entstand ein Sachschaden von gut 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Scharnebeck - "ohne Worte - Parkplatz Polizei" - schon wieder alkoholisiert gefahren

Bereits in den Morgenstunden des 10.01.17 hatte die Polizei einen 55 Jahre alten Mann unter Alkoholeinfluss am Steuer seines Pkw BMW Mini ertappt. Der Mann war am 10.01. mit seinem Pkw bei der Polizei in Scharnebeck, Hülsenberg, erschienen, um einen Sachverhalt mitzuteilen. Dabei stellten die Beamten bei dem 55-Jährigen einen Alkoholwert von 0,73 Promille fest. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Parallel untersagten die Beamten dem Mann die Weiterfahrt an dem Tag. In den Morgenstunden des 16.01.17 erschien der 55-Jährige am Steuer eines Pkw VW Polo abermals bei der Polizeidienststelle in Scharnebeck, um den Pkw BMW Mini abzuholen. Bei der Kontrolle durch die Beamten vor Ort, stellten diese abermals Alkoholeinfluss bei dem 55-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille, so dass den Mann ein weiteres Ordnungswidrigkeitenverfahren erwartet. Auch dieses mal untersagten die Beamten dem Mann die Weiterfahrt, ... so dass der 55-Jährige nun mit zwei Pkw bei der Polizei Scharnebeck parkt.

Scharnebeck - Briefkasten der Post beschädigt - Briefe gestohlen

Einen Briefkasten der Deutsche Post AG beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 14. auf den 15.01.17 in der Adendorfer Straße. Vermutlich nahmen die Täter dabei auch einige Briefe mit. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-91239-0, entgegen.

Embsen - Polizei sucht mögliche Zeugen - Holztransporter demoliert Schild

Die Polizei Melbeck sucht aktuell mehrere Verkehrsteilnehmer als mögliche Zeugen für eine Verkehrsunfallflucht eines Holztransporters in den Morgenstunden des 09.01.17 im Bereich eines Wirtschaftswegs an der Kreisstraße 17. Der Fahrer des Holz-Lkw (Sattelzug) hatte die Kreisstraße 17 von Embsen in Richtung Lüneburg befahren. Auf der K 17 hielt der Sattelzug an, blockierte den fließenden Verkehr und fuhr rückwärts in den Wirtschaftsweg, wo er ein Verkehrszeichen überfuhr und dann wieder in Richtung Embsen seine Fahrt fortzusetzen. Es entstand ein Sachschaden von gut 250 Euro. Der Sattelzugfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-91790-0, entgegen.

Soderstorf - Pkw beschädigt

Ein am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Audi A6 beschädigten Unbekannte in den frühen Abendstunden des 15.01.16 Am Lerchenberg. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein, so dass ein Sachschaden von gut 500 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-310, entgegen.

Amelinghausen - bei Glätte verunfallt - 4000 Euro Sachschaden

Zu einem Glätteunfall kam es in den Morgenstunden des 16.01.17 in der Sottorfer Straße - Einmündung Kiebitzweg. Eine 37 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Golf wollte gegen 08:40 Uhr nach rechts in den Kiebitzweg abbiegen, geriet aufgrund der verengten Fahrbahn bei Eisglätte ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw VW Golf einer 70-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von gut 4000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - "skrupellos" - Einschleichdiebin erbeutet Bargeld

Nach einer skrupellosen Einschleichdiebin fahndet die Polizei. Die mutmaßliche Südosteuropäerin hatte einen 76-jährigen Gehörlosen in seiner Wohnung in der Dannenberger Feldstraße am Samstagnachmittag, 14.01.17 in ein teils schriftliches Gespräch verwickelt und sich etwa eine Stunde in der Wohnung aufgehalten. Die Diebin nutzte die Verunsicherung des Mannes, um ihm mehrere hundert Euro Bargeld und eine EC-Karte vor seinen Augen zu stehlen. Die Unbekannte ist ca. 165cm groß, schlank, ca. 40 Jahre alt, hat kurzes dunkles Haar, dunkle Augen und trug Langschaftstiefel, eine kurze Jacke,eine braune Hose und Handschuhe. Sie wirkte gepflegt und nannte sich "Tamara". Hinweise nimmt die Polizei in Lüchow unter Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Gerdau - Postkasten beschädigt - Brief entnommen - Polizei sucht mögliche Geschädigte

Eine Briefkasten der Deutsche Post AG beschädigten Unbekannte vermutlich in der Nacht zum 14.01.17 in der Hauptstraße. Vermutlich mit Böllern gelang es den Tätern gegen 02:30 Uhr den Postkasten gewaltsam zu öffnen und die im Kasten befindliche Post zu stehlen. Die Polizei sucht nun neben möglichen Zeugen auch Personen/Geschädigte, die am 13.01.17 Briefe in den betreffenden Kasten eingeworfen haben. Diese setzen sich bitte mit der Polizei Ebstorf, Tel. 05822-96091-0, in Verbindung.

