POL-LG: ++ Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 13.-15.01.2017

Am Freitag Abend gegen 19.30 Uhr wurde ein 20-jähriger Lüneburger mit einem Pkw am Bockelsberg fahrend angetroffen. Er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sodass ihm auf der Wache eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm anschließend untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Nach einem Streit unter Jugendlichen sprang am Freitag Abend gegen 21.00 Uhr im Bereich Vor dem Roten Tore eine alkoholisierte 15-jährige Lüneburgerin in die Ilmenau. Sie wurde ins Klinikum verbracht, der Rest der Gruppe wurde an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Samstag, 21.15 Uhr Nach Unstimmigkeiten im Straßenverkehr richtete an einer Kreuzung der Soltauer Straße stehend plötzlich ein 30-jähriger Mann aus Schwarzenbeck aus dem geöffneten Fenster eine Pistole auf den Kontrahenten und bedrohte diesen damit. Später konnte er dann durch Beamte aus Schleswig Holstein an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hier wurde eine Schreckschusspistole sichergestellt. Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Sonntag, 01.50 Uhr In der Schießgrabenstraße kam es zu einem Auffahrunfall, nachdem ein 41-jähriger Adendorfer einen haltenden PKW vor ihm zu spät bemerkte. Im Verlaufe der Unfallaufnahme stellten die Beamten dann Atemalkoholgeruch bei ihm fest. Ein Alcotest ergab einen Wert von 1,68 %, sodass eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde ebenfalls eingezogen.

Sonntag 03.30 Uhr Einer Polizeistreife fiel in der Hamburger Straße ein Pkw auf, der Auffälligkeiten im Fahrverhalten aufwies. So wurde das Fahrzeug u.a. in Schlangenlinien geführt. Bei der anschließenden Kontrolle des 23-jährigen Lüneburgers erhärtete sich der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss oder dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren ist. Da Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde eine Blutprobe entnommen.

Zu mehreren Bränden von Mülltonnen kam es am frühen Sonntag morgen in Reppenstedt. Zunächst brannten gegen 05.00 Uhr in der Händelstraße mehrere Müll- und Altpapiertonnen, gegen 06.10 Uhr brannte es dann im Sperberweg. Abermals war eine Mülltonne betroffen.

Gegen 07.15 Uhr kam es dann in Lüneburg Am Schifferwall zu einem Einsatz der Feuerwehr Lüneburg. Hier kam es zu einer starken Rauchentwicklung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Es stellte sich heraus, dass der 32-jährige Mieter Essen auf dem Herd vergessen hatte, welches anbrannte. Der Mieter musste anschließend mit dem Verdacht der Rauchgasintoxikation dem Städtischen Klinikum zugeführt werden.

PK Uelzen:

Diebstahl Ereignisdatum: Sa., 14.01.2017, gegen 14:02 Uhr Ereignisort: 29525 Uelzen Unbek. weibliche Täterin verschaffte sich, unter dem Vorwand Spenden zu sammeln, Zutritt zur Wohnung und entwendet im Beisein der Geschädigten aus deren Handtasche ein Portemonnaie mit Bargeld. Weiterhin entwendet sie aus dem Schlafzimmer eine Schmuckkassette mit diversen Schmuckstücken und verlässt im Anschluss daran zügig die Wohnung der Geschädigten. Eine Fahndung nach der Täterin verläuft negativ. Die Polizei Uelzen bittet Angehörige von älteren Menschen, diese diesbezüglich zu sensibilisieren.

3x Einbruchdiebstahl in/aus PKW Ereignisdatum: Fr., 13.01.2017, 16:00 Uhr - Sa., 14.01.2017, 11:45 Uhr Ereignisort: 29525 Uelzen, St.-Viti-Straße Unbekannte Täterschaft schlägt die Scheibe der Beifahrertür eines PKW ein, neigt sich hierüber in das Fahrzeuginnere, öffnet das Handschuhfach und durchwühlt dieses nach möglichem Diebesgut; da im PKW keine Wertgegenstände vorhanden waren, wurde auch nichts entwendet. Schaden: etwa 200 Euro

Ereignisdatum: Sa., 14.01.2017, 23:45 Uhr - So., 15.01.2017, 02:35 Uhr Ereignisort: 29525Uelzen, Hammersteinparkplatz Unbekannte Täterschaft schlägt beide rechten Seitenscheiben am PKW des Geschädigten ein und entwendet die Geldbörse des PKW-Eigentümers aus dem Handschuhfach. Gesamtschaden: etwa 800 Euro

Ereignisdatum: Sa., 14.01.2017, 19:45 Uhr - So., 15.01.2017, 03:45 Uhr Ereignisort: 29525Uelzen, Rosenmauer Unbekannte Täterschaft schlägt die hintere linke Seitenscheibe eines PKW ein und entwendet aus dem PKW eine Tasche mit Reitstiefel als Inhalt. Gesamtschaden: etwa 500 Euro

Die Polizei Uelzen bittet in allen Fällen um Tat- und Täter-Hinweise unter 0581-9300 und darum, keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeuginnenraum zu deponieren.

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis Ereignisdatum: Fr., 13.01.2017, gegen 23:30 Uhr Ereignisort: 29549 Bad Bevensen, Bevenser Straße Eine 20jährige Frau aus Bad Bevensen führte einen PKW im öffentl. Straßenverkehr, obwohl sie nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist; die Fahrzeugführerin muss sich nun strafrechtlich verantworten.

PK Lüchow:

Pressemitteilung von Freitag, 13.01.2017, 06.00 Uhr - Sonntag, 15.01.2017, 11.00 Uhr (Anzeigedatum)

Dienstag, 01.11.2016, 12.00 Uhr - Mittwoch, 11.01.2017, 12.00 Uhr 29494 Trebel, Tobringen, Verkehrsunfallflucht Erst jetzt wurde die Beschädigung eines Laternenmastes festgestellt, die vermutlich durch den Anprall eines noch unbekannten Fahrzeuges entstanden ist. Die Schadenshöhe beträgt 800,00EUR.

Mittwoch, 21.12.2016, 16.00 Uhr - Dienstag, 03.01.2017, 16.00 Uhr 29473 Göhrde, Kollase, Einbruchdiebstahl in Scheune Unbekannter Täter entwendete eine Kettensäge Dolmar Typ 4205 aus einer abgeschlossenen Scheune. Schadenshöhe: 200,00EUR

Donnerstag, 12.01.2017, 15.00 Uhr - Freitag, 13.01.2017, 10.00 Uhr 29439 Lüchow, Johannisstraße, Einbruchdiebstahl (Versuch) Unbekannte Täter begaben sich zur Rückseite eines Gebäudes des Kirchenkreisamtes und versuchten dort, eine Tür aufzuhebeln. Als dieses misslang, verließen sie die Örtlichkeit. Schadenshöhe: 800,00EUR.

Freitag, 13.01.2017, 13.15 - 13.45 Uhr 29439 Lüchow, Seerauer Straße, Tankstellengelände, Verkehrsunfallflucht Vermutlich beim Rangieren mit einem Sattelzug beschädigte der Führer eines noch unbekannten Sattelzuges die Plane eines geparkten Sattelaufliegers. Die Schadenshöhe beträgt 5000,00EUR.

Freitag, 13.01.2017, 16.35 Uhr 29439 Lüchow, Ortsverbindungsweg Grabow-Beutow, Fahrzeugbrand Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet ein älterer VW Passat während der Fahrt in Brand. Die Insassen konnten den Pkw rechtzeitig verlassen, der völlig ausbrannte. Auch an der Fahrbahndecke entstanden Beschädigungen.

Freitag, 14.01.2017, 18.00 Uhr - Samstag, 14.01.2017, 16.00 Uhr 29451 Dannenberg, Kantor-Schultz-Straße, Fahrraddiebstahl aus Kellerraum Ein mit einem Bügelschloss gesichertes Mountainbike mit einem Wert in Höhe von 200,00EUR wurde von unbekannten Tätern aus dem Kellerraum entwendet.

Freitag, 13.01.2017, 18.00 Uhr - Samstag, 14.01.2017, 16.15 Uhr 29451 Dannenberg, Lauben, Einbruchdiebstahl in Arztpraxis -Versuch- Unbekannte Täter versuchten das Fenster einer Arztpraxis gewaltsam zu öffnen. Der Versuch misslang, am Fenster entstand ein Schaden in Höhe von 300,00EUR.

Freitag, 13.01.2017, 23.00 Uhr - Samstag, 14.01.2017, 11.00 Uhr 29439 Lüchow, Theodor-Körner-Straße, Sachbeschädigungen Zwei jeweils etwa 150Kg schwere Löwenstatuen und eine Vase, die vor einem Haus standen, wurden durch Unbekannte umgeworfen und dadurch beschädigt. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Samstag, 14.01.2017, 11.30 - 13.00 Uhr 29439 Lüchow, Tarmitzer Straße, Verkehrskontrolle (Gurt) In dem genannten Zeitraum wurde eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt: Überwachung der Sicherheitsgurtanlegepflicht durchgeführt. Es wurden nur drei Verstösse festgestellt und geahndet und damit festgestellt, dass die meisten Verkehrsteilnehmer den Gurt angelegt hatten.

Samstag, 14.01.2017, 14.00 Uhr 29439 Lüchow, Drawehner Straße, CCW, Beleidigungen und grob ungehörige Handlungen Ein 52-Jähriger zog sich in dem Einkaufszentrum halb aus und pöbelte dort Kunden an. Außerdem beleidigte er anschließend die eingesetzten Beamten. Aufgrund der Aggressivität des unter Alkoholeinfluss Stehenden wurde dieser zur Verhinderung weiterer Ordnungswidrigkeiten und Straftaten in Gewahrsam genommen und entlassen, nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen hatte. Anzeigen werden gefertigt.

Samstag, 14.01.2017, 15.00 - 16.00 Uhr 29451 Dannenberg, Feldstraße, Diebstahl von Bargeld unter besonderen Umständen Eine bisher unbekannte, etwa 40-jährige Frau, vermutlich Osteuropäerin, erschlich sich das Vertrauen eines 76-jährigen Mannes. Sie gab vor, ihn pflegen zu wollen. Dabei durchsuchte sie die Räumlichkeiten und entwendete ca. 600,00EUR Bargeld.

Samstag, 14.01.2017, 17.00 Uhr 29473 Göhrde, Bundesstraße 216, Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Als ein 41-Jähriger mit seinem Pkw versehentlich etwas nach rechts von der Fahrbahn ab und auf den schneebedeckten Seitenstreifen kam, schleuderte der Pkw in ein Waldstück. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 2000,00EUR.

