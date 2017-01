POL-LG: ++ Diebstahl von Baustelle am Marktplatz - "Wer sah Dieb mit Handkreissäge?" ++ "Einschleichdieb" - Polizei warnt ++ "Auseinandersetzung" - 17-Jähriger schlägt 14-Jährige ++

Lüneburg (ots) - Presse - 13.01.2017 ++

Lüneburg

Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen - Update: Verkehrs- und Unfalllage aufgrund Schneeglätte

Zu mehr als ein Dutzend Verkehrsunfällen aufgrund der angekündigten Schneefälle und damit einhergehender Schneeglätte kam es in den Morgenstunden des 13.01.17 in der Region Nord-Ost-Niedersachsen. In fast allen Fällen blieb es bei Blechschäden. Mehrere Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und landeten im Seitenraum. Parallel stellen sich einige Lkw aufgrund der Schneeglätte quer. Insgesamt registrierte die Polizei (Stand: 13.01.17 - 10:00 Uhr) in allen drei Landkreisen 18 Verkehrsunfälle und 26 weitere Verkehrsereignisse bzw. Gefahrenstellen (u.a. heruntergefallene Äste).

Leichte Verletzungen erlitt in den frühen Morgenstunden des 13.01.17 eine Fahrerin eines Pkw Renault auf der Kreisstraße 17 zwischen Rettmer und der Bundesstraße 209 (LK Lüneburg). Der PKW der Marke Renault war von der schneeglatten Kreisstraße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Die Fahrerin wurde hierbei verletzt, konnte entgegen der ersten Meldung jedoch ohne schweres Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden.

++ Unfallbild der Feuerwehr Lüneburg unter www.polizeipresse.de ++

Lüneburg - Diebstahl von Baustelle am Marktplatz - "Wer sah Dieb mit Handkreissäge?"

Eine professionelle Handkreissäge stahl ein Unbekannter am 12.01.17 zwischen 13 und 14 Uhr von einer Baustelle Am Markt in der Lüneburger Innenstadt. Der Täter transportierte die größere Säge am hellichten Tage durch die belegte Innenstadt ab und müsste von Zeugen gesehen worden sein. Diese setzten sich bitte mit der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 bzw. 8306-2417, in Verbindung.

Dahlenburg - Einbruch in Bäckerei

In eine Bäckereifiliale in der Lüneburger Landstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 13.01.17 ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Nebeneingangstür, durchsuchten das Gebäude und erbeuteten Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "Einschleichdieb" - Polizei warnt

Am Vormittag des 09.01.17 verschaffte sich eine bislang unbekannte männliche Person Zutritt zur einer Wohnung eines älteren Ehepaars in der Gaußstraße. Der Mann gab vor, der "Neffe" von dem Bewohnern zu sein; er gab zusätzlich an, aus beruflichen Gründen in Lüneburg aufhältig zu sein. Eine kurze Abwesenheit der Bewohner nutze der Mann dann für einen unbemerkten Diebstahl einer Geldkassette mit Anschließend verabschiedete sich der Mann wieder. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 170 cm groß - ca. 30/35 Jahre - korpulent, nicht dick - moderne Brille mit dunklem Rand (viereckig) - dunkles Haar, nach hinten gekämmt - dunkles Cappi, was getragen wurde - sprach deutsch ohne Akzent - europäische Erscheinung - Bekleidung: dunkle Stoffhose, dunkle Jacke - Art Windjacke

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "Auseinandersetzung" - 17-Jähriger schlägt 14-Jährige

Zu einem handfestem Streit kam es in den Abendstunden des 12.01.17 im Eingangsbereich eines Billard-Ladens Bei der Abtspferdetränke. Ein 17-Jähriger hatte gegen 22:00 Uhr zwei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren geschubst, die 14-Jährige getreten, geschlagen und gewürgt. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Diebstahl aus Lagerraum

Diverse Kupferrollen und Schrott stahlen Unbekannte in den Nachtstunden zum 12.01.17 aus einem Lagerraum im Mehlbachstrift. Vermutlich mehrere Männer hatten gegen 01:30 Uhr mit einem Lieferwagen einer Mietwagenfirma die Wertstoffe abtransportiert. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "Einschleichdiebinnen"

Nicht zum ersten Mal warnt die Polizei vor Einschleichdiebinnen, die im Bereich von Alteneinrichtungen auf Beutezug gehen. In den Mittagsstunden des 11.01.17 suchten zwei Frauen die Wohnung eines Seniors in einem Wohnpark im Bülows Kamp auf, klingelten und baten um eine Spende für ein Kinderhilfswerk. Als der Senior Geld für die Spende holte, erbeuteten die Frau eine Geldbörse aus dem Flurbereich. Die Polizei mahnt zur Vorsicht auch an der Haustür. "Lassen Sie keine Fremden ins Haus. Kontaktieren Sie Nachbarn/Angehörige oder auch in entsprechenden Verdachtsfällen die Polizei!" Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus im Sültenweg brachen Unbekannte in den Abendstunden des 12.01.17 ein. Zwischen 19:30 und 22:15 Uhr brachen Unbekannte ein Fenster auf und erbeuteten aus dem Wohnhaus ein Laptop. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw aufgebrochen

Einen am Straßenrand Am Neuen Felde abgestellten Pkw BMW brachen Unbekannte in den Abendstunden des 12.01.17 auf. Die Täter zerstörten zwischen 18:00 und 20:00 Uhr eine Dreiecksscheibe und erbeuteten von der Rückbank eine Handtasche. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - betrunken in die Schutzplanke - 2,3 Promille

Einen betrunkenen Autofahrer meldeten Verkehrsteilnehmer in den Nachmittagsstunden des 12.01.17 auf der Bundesstraße 209 in Fahrtrichtung Soltau. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den betreffenden Pkw VW Passat kurze Zeit später gegen 17:45 Uhr fahrend feststellen. Auf ein Anhaltesignal reagierte der 32 Jahre alte Fahrer in der Folge nicht, fuhr stattdessen jedoch nach links in die Leitplanke und verunfallte. Bei dem Mann stellten die Beamten einen Alkoholwert von 2,3 Promille fest. Es entstand ein Sachschaden von gut 6000 Euro.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert

Im Bereich der Fußgängerzone/Innenstadtbereich Am Sande kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 12.01.17. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt neun Verstöße aufgrund Befahren der Fußgängerzone.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Unterstand mit Holz brennt aus

Zum Brand eines hinter einem Wohnhaus Am Weinberg befindlichen Unterstands kam es in den späten Abendstunden des 12.01.17. Der Unterstand, in dem Holz gelagert wurde, brannte gegen 22:15 Uhr komplett aus, so dass ein Sachschaden von gut 1000 Euro entstand. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-378, entgegen.

Zernien - mit 3,7 Promille am Steuer

Einen volltrunkenen Fahrer eines Pkw Opel Corsa stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 12.01.17 im Erlenbruch in Zernien. Bei der Kontrolle des 52-Jährigen gegen 17:45 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von mehr als 3,7 Promille fest. Den Führerschein des Mannes beschlagnahmten die Beamten im Rahmen des Strafverfahrens.

Clenze - unter Drogeneinfluss unterwegs

Den 22 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Polo stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 12.01.17 im Klintweg. Bei der Kontrolle des jungen Mannes gegen 15:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen (Marihuana und Amphetamine) fest.

Gartow - auf dem Dach zum Liegen gekommen

Eine 22 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Ford Focus verunfallte in den Nachmittagsstunden des 12.01.17 auf der Bundesstraße 248. Die junge Frau war gegen 17:30 Uhr zwischen Grabow und Platenlaase ausgangs einer Linkskurve nach eigenen Angaben einem Tier ausgewichen und kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Ford überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 22-Jährige sowie ein 37 Jahre alter Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen.

Uelzen

Bad Bevensen, OT. Jastorf - Pkw brennt nach technischen Defekt

Zum Brand eines Pkw Opel Vectra kam es in den Morgenstunden des 13.01.17 auf einem Hinterhof im Schanzenweg in Jastorf. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet der Pkw gegen 10:40 Uhr im Motorraum in Brand. Die Eigentümer konnten das Fahrzeug noch aus der Garage fahren. Der Opel brannte jedoch komplett aus. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro.

Uelzen - in Schranke gefahren - aus dem Schlagbaum gerissen - geflüchtet

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Verkehrsunfall in den frühen Morgenstunden des 13.01.17 in der Celler Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer war vermutlich aufgrund Schneeglätte zwischen 06:45 und 07:00 Uhr in eine Schranke des dortigen Bahnübergangs gefahren, so dass diese aus dem Schlagbaum gerissen wurde. Es entstand ein Schaden von mehr als 2000 Euro. Die Polizei sucht nun den Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bienenbüttel/Bad Bevensen/Lüneburg/Heidekreis - "Wer erkennt seine Schlüssel wieder?" - Schlüssel bei Einbrechern sichergestellt - drei weitere Einbrüche/Diebstähle!?

Im Rahmen der Festnahme von drei Einbrechern in der Nacht zum 28.12.16 in Bienenbüttel (siehe auch Pressemitteilungen v. 28. und 29.12.16) konnten die Ermittler auch zwei Schlüsselbunde sicherstellen, die bis dato noch keinem Tatort/Eigentümer zugeordnet werden konnten. Die Uelzener Kriminalisten gehen davon aus, dass die Schlüssel aus weiteren Einbrüchen stammen. Die drei Täter im Alter 22, 23 und 19 Jahren schweigen zu der Herkunft der Schlüssel.

Die drei jungen Männer aus Lüneburg und Soltau sind für insgesamt vier Einbrüche in der Nacht zum 28.12.16 im Großraum Bienenbüttel dringend tatverdächtig. Nachdem aufmerksame Anwohner in den frühen Morgenstunden gegen 04:00 Uhr in der Bahnhofstraße von Bienenbüttel die verdächtigen Personen der Polizei gemeldet hatten, nahmen die Beamten die drei dringend Tatverdächtigen auf frischer Tat vorläufig fest. Im Verlauf des 28.12.16 wurden der Polizei neben dem Tatort in der Bahnhofstraße drei weitere Einbruchstaten gemeldet, für die die Männer tatverdächtig sind. Neben einem Einbruch in ein Hotelgebäude, Zur Amtsheide in Bad Bevensen, war es in der Nacht auch zu Einbrüchen in eine Gaststätte in der Lüneburger Straße in Bienenbüttel und in das Dorfgemeinschaftsgebäude in der Göhrdestraße in Römstedt gekommen. Im Dorfgemeinschaftsgebäude brachen die Täter einen Sparschrank auf und durchsuchten Schubladen. Im Hotelgebäude in Bad Bevensen erbeuteten sie u.a. einen Beamer, der in der Folge im Fahrzeug der Täter sichergestellt werden konnte.

Die Polizei fragt nun: "Wer erkennt die Schlüssel wieder? oder kann Angaben zur Herkunft der Schlüsselbunde machen?"

Es handelt sich um 1. einen Fz Schlüssel, VW, mit Anhänger aus Metall, drei Farben (Rot-weiß-grün mit einer gelben Sonne) und mit einem kleinen Metallanhänger, Aufschrift "Love"

und um

2. ein Schlüsselbund mit zwei Schlüssel für Zylinderschlösser, einen Metallanhänger als Fisch, ein Herz mit einem Halbmond, und einem weiteren Schlüssel für eine unbekannte Verwendung.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0 bzw. 930-242, entgegen.

++ Bilder der Schlüsselbunde unter www.polizeipresse.de ++

Bad Bevensen - Pkw aufgebrochen

Einen auf einem Parkplatz Am Bahnhof abgestellten Pkw Daimler C-Klasse brachen Unbekannte in den Abendstunden des 11.01.17 auf. Die Täter schlugen zwischen 20:50 und 21:30 Uhr eine Scheibe ein und erbeuteten eine Sporttasche. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-98781-0, entgegen.

