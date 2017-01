POL-LG: ++ "Wer erkennt seine Schlüssel wieder?" ++ Schlüssel bei Einbrechern sichergestellt ++ drei weitere Einbrüche/Diebstähle!? ++

3 weitere Medieninhalte

Im Rahmen der Festnahme von drei Einbrechern in der Nacht zum 28.12.16 in Bienenbüttel (siehe auch Pressemitteilungen v. 28. und 29.12.16) konnten die Ermittler auch zwei Schlüsselbunde sicherstellen, die bis dato noch keinem Tatort/Eigentümer zugeordnet werden konnten. Die Uelzener Kriminalisten gehen davon aus, dass die Schlüssel aus weiteren Einbrüchen stammen. Die drei Täter im Alter 22, 23 und 19 Jahren schweigen zu der Herkunft der Schlüssel.

Die drei jungen Männer aus Lüneburg und Soltau sind für insgesamt vier Einbrüche in der Nacht zum 28.12.16 im Großraum Bienenbüttel dringend tatverdächtig. Nachdem aufmerksame Anwohner in den frühen Morgenstunden gegen 04:00 Uhr in der Bahnhofstraße von Bienenbüttel die verdächtigen Personen der Polizei gemeldet hatten, nahmen die Beamten die drei dringend Tatverdächtigen auf frischer Tat vorläufig fest. Im Verlauf des 28.12.16 wurden der Polizei neben dem Tatort in der Bahnhofstraße drei weitere Einbruchstaten gemeldet, für die die Männer tatverdächtig sind. Neben einem Einbruch in ein Hotelgebäude, Zur Amtsheide in Bad Bevensen, war es in der Nacht auch zu Einbrüchen in eine Gaststätte in der Lüneburger Straße in Bienenbüttel und in das Dorfgemeinschaftsgebäude in der Göhrdestraße in Römstedt gekommen. Im Dorfgemeinschaftsgebäude brachen die Täter einen Sparschrank auf und durchsuchten Schubladen. Im Hotelgebäude in Bad Bevensen erbeuteten sie u.a. einen Beamer, der in der Folge im Fahrzeug der Täter sichergestellt werden konnte.

Die Polizei fragt nun: "Wer erkennt die Schlüssel wieder? oder kann Angaben zur Herkunft der Schlüsselbunde machen?"

Es handelt sich um 1. einen Fz Schlüssel, VW, mit Anhänger aus Metall, drei Farben (Rot-weiß-grün mit einer gelben Sonne) und mit einem kleinen Metallanhänger, Aufschrift "Love"

und um

2. ein Schlüsselbund mit zwei Schlüssel für Zylinderschlösser, einen Metallanhänger als Fisch, ein Herz mit einem Halbmond, und einem weiteren Schlüssel für eine unbekannte Verwendung.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0 bzw. 930-242, entgegen.

++ Bilder der Schlüsselbunde unter www.polizeipresse.de ++

