POL-LG: ++ Update: Verkehrs- und Unfalllage aufgrund Schneeglätte ++ Region Nord-Ost-Niedersachsen ++

Lüneburg (ots) - Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen - Update: Verkehrs- und Unfalllage aufgrund Schneeglätte

Zu mehr als ein Dutzend Verkehrsunfällen aufgrund der angekündigten Schneefälle und damit einhergehender Schneeglätte kam es in den Morgenstunden des 13.01.17 in der Region Nord-Ost-Niedersachsen. In fast allen Fällen blieb es bei Blechschäden. Mehrere Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und landeten im Seitenraum. Parallel stellen sich einige Lkw aufgrund der Schneeglätte quer. Insgesamt registrierte die Polizei in allen drei Landkreisen 18 Verkehrsunfälle und 26 weitere Verkehrsereignisse bzw. Gefahrenstellen (u.a. heruntergefallene Äste).

Leichte Verletzungen erlitt in den frühen Morgenstunden des 13.01.17 eine Fahrerin eines Pkw Renault auf der Kreisstraße 17 zwischen Rettmer und der Bundesstraße 209 (LK Lüneburg). Der PKW der Marke Renault war von der schneeglatten Kreisstraße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Die Fahrerin wurde hierbei verletzt, konnte entgegen der ersten Meldung jedoch ohne schweres Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden.

++ Unfallbild der Feuerwehr Lüneburg unter www.polizeipresse.de ++

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell