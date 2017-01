POL-LG: ++ Verkehrsunfälle durch Straßenglätte - Polizei mahnt zu umsichtiger Fahrweise ++ Schwerpunkt-Kontrollen mit der Bereitschaftspolizei ++ Einbrecher erfolglos ++ schwerverletzt nach Verkehrsunfall

Lüneburg (ots) - Presse - 12.01.2017

Lüneburg

Lüneburg - Schwerpunkt-Kontrollen mit der Bereitschaftspolizei - Cannabis konsumiert

Zusammen mit der Bereitschaftspolizei Lüneburg waren Beamte im Rahmen des Projekts Straßenkriminalität im Verlauf des 11.01.17 wieder verstärkt im Lüneburger Stadtgebiet unterwegs. Dabei kontrollierten die Beamten auch in zivil verschiedene Personen auch im Bereich des Clamartparks. Zwei junge Männer, die gerade einen Joint rauchten, machten die Beamten gegen 13:00 Uhr im Bereich des Bahnhofvorplatzes dingfest. Entsprechende Durchsuchungen der Personen wurden durchgeführt. Die beiden 20 und 21 Jahre alten Männer aus Dahlenburg erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Lüneburg - "Auseinandersetzung" im Clamartpark - Polizei greift ein

Nicht zum ersten Mal kam es in den Mittagsstunden des 11.01.17 zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 28 und 41 Jahre alte Lüneburger. Der 41-Jährige hatte den jüngeren Kontrahenten gegen 11:30 Uhr vom Fahrrad aus im Clamartpark in der Friedensstraße angegriffen, so dass es zu einer Schlägerei zwischen den Männern kam. Ihm Rahmen der Rangelei trat der 28-Jährige dem 41-Jährigen gegen den Kopf. Hintergrund des Streites war vermutlich der Diebstahl einer Geldbörse und eines Handys, welche der 28-Jährige vermutlich am 09.01.17 der Freundin des 41-Jährigen an gleicher Stelle geklaut haben soll. Polizeibeamte trennten die Streithähne. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Landkreis Lüneburg/Rullstorf - Verkehrsunfälle durch Straßenglätte - Polizei mahnt zu umsichtiger Fahrweise

Zu umsichtiger Fahrweise aufgrund der Witterungslage mahnt aktuell wieder die Polizei. Heute: überfrierende Nässe - Morgen: Schneeglätte! Zu mehreren Verkehrsunfällen kam es in den Morgenstunden des 12.01.17 in der Region aufgrund überfrierender Nässe. Auf der Kreisstraße 2 bei Rullstorf kam gegen 07:20 Uhr eine 39 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Mitsubishi Colt infolge Glätte nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallt. Es entstand ein Sachschaden von gut 1500 Euro. Auf der Landesstraße 219 im Bereich Bleckede verunfallte eine 42 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Polo gegen 07:45 Uhr. Der Polo kam nach links von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite es entstand ein Sachschaden von gut 1100 Euro. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den morgigen 13.01.17 vor Schneefällen und damit verbundener Schneeglätte. Die Polizei in der Region appelliert schon jetzt an die Verkehrsteilnehmer zum umsichtiger den Witterungsverhältnissen angepasster Fahrweise. "Fahren Sie besonnen und planen Sie gerade im Berufsverkehr genug Zeit ein!"

Radbruch - Einbrecher erfolglos

Erfolglos versuchten sich Unbekannte in der Nacht zum 11.01.17 an einem Wohngebäude in der Bardowicker Straße. Die Täter scheiterten an der Eingangstür, so dass "lediglich" Sachschaden in Höhe von gut 500 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede - Einbrecher ohne Erfolg

In das Gebäude der Kläranlage im Speckendamm versuchten Unbekannte in den Abendstunden des 11.01.17 einzubrechen. Die Täter versuchten sich gegen 20:00 Uhr an einem Fenster und mehreren Türen, mussten jedoch die Tat abbrechen. Kurz zuvor waren Unbekannte auch an einem Einfamilienhaus in der Hermann-Collitz-Straße am Werk. Auch hier scheiterten die Einbrecher an der Terrassentür. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Vorfahrt missachtet - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 56 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford Mondeo aus Pinneberg in den Mittagsstunden des 11.01.17 in der Wedekindstraße/Spangenbergstraße. Eine 32 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Opel Astra hatte dem Mann gegen 13:30 Uhr die Vorfahrt genommen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Es entstand ein Sachschaden von gut 9000 Euro.

Lüneburg - Radlader angegangen

Zwei im Bereich des Parkplatzes des Johanneums in der Theodor-Heuss-Straße abgestellte Radlader Atlas und Volvo brachen Unbekannte in der Nacht zum 12.01.17 auf. Die Täter schlugen jeweils eine Scheibe ein, konnten jedoch keine Beute machen. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Zu umsichtiger Fahrweise aufgrund der Witterungslage mahnt aktuell wieder die Polizei. Heute: überfrierende Nässe - Morgen: Schneeglätte! Zu einigen Verkehrsunfällen kam es in den Morgenstunden des 12.01.17 in der Region aufgrund überfrierender Nässe. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den morgigen 13.01.17 vor Schneefällen und damit verbundener Schneeglätte. Die Polizei in der Region appelliert schon jetzt an die Verkehrsteilnehmer zum umsichtiger den Witterungsverhältnissen angepasster Fahrweise. "Fahren Sie besonnen und planen Sie gerade im Berufsverkehr genug Zeit ein!"

Uelzen

Landkreis Uelzen - mehr als ein dutzend Verkehrsunfälle durch Straßenglätte - Polizei mahnt zu umsichtiger Fahrweise

Zu umsichtiger Fahrweise aufgrund der Witterungslage mahnt aktuell wieder die Polizei. Heute: überfrierende Nässe - Morgen: Schneeglätte! Zu mehr als ein dutzend Verkehrsunfällen kam es in den Morgenstunden des 12.01.17 im Landkreis Uelzen aufgrund überfrierender Nässe. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden.

Leichte Verletzungen erlitten drei Insassen eines Pkw VW Polo schon in den Abendstunden des 11.01. auf der Kreisstraße 16 im Bereich Gut Göddenstedt. Der Polo war gegen 20:15 Uhr aufgrund Straßenglätte von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Es entstand ein Sachschaden von gut 2500 Euro.

Gegen 07:30 Uhr verunfallten gleich drei Pkw auf der eisglatten Kreisstraße 41 zwischen Jastorf und Molzen. Trotz Schrittgeschwindigkeit war ein Pkw VW Golf einer 22-Jährigen auf einen anderen Pkw VW Golf gerutscht, so dass die 22-Jährige in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem Pkw Nissan kollidierte. Es entstand ein Sachschaden von gut 16.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

In einen Gartenzaun rutschte ein Unbekannter Fahrer in der Nacht zum 12.01.17 auf der Kreisstraße 8 im Bereich Eichenring. Der Verursacher beschädigte den Zaun, fuhr jedoch weiter und flüchtete. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Zwei Pkw kollidierten in den Morgenstunden auch auf der Kreisstraße 1 bei Bienenbüttel. Eine 19 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Lupo wollte gegen 07:45 Uhr nach rechts von der Kreisstraße abbiegen, geriet ins Rutschen, konnte jedoch ihren Pkw wieder abfangen und zum Stehen bringen. Eine 48 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Peugeot fuhr in der Folge bei Straßenglätte auf. Es entstand ein Sachschaden von gut 4000 Euro. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den morgigen 13.01.17 vor Schneefällen und damit verbundener Schneeglätte. Die Polizei in der Region appelliert schon jetzt an die Verkehrsteilnehmer zum umsichtiger den Witterungsverhältnissen angepasster Fahrweise. "Fahren Sie besonnen und planen Sie gerade im Berufsverkehr genug Zeit ein!"

Uelzen - schwerverletzt nach Verkehrsunfall - Pkw übersehen - 17.000 Euro Sachschaden

Schwere Verletzungen erlitt eine 19 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Citroen C3 in den Nachmittagsstunden des 11.01.17 in der Hochgraefestraße. Ein 57 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf hatte gegen 15:50 Uhr beim Einbiegen von der Erich-Klabunde-Straße den Pkw Citroen übersehen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Citroen wurde durch den Zusammenstoß in einen Pkw Kia Seed geschoben, so dass ein Sachschaden von gut 17.000 Euro entstand.

Uelzen - Geldbörse aus Personalbereich gestohlen

Zu einem Diebstahl einer Geldbörse aus dem Personalbereich eines Cafes in der Lüneburger Straße kam es in den Morgenstunden des 11.01.17. Vermutlich eine südländische Person hatte sich gegen 10:00 Uhr in den rückwärtigen Bereich des Cafes begeben und von dort eine Geldbörse mitgehen lassen. Es entstand ein Sachschaden von gut 70 Euro. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- südländisches Aussehen - ca. 20 Jahre alt - schlank - ca. 170 groß - sprach nur gebrochen Deutsch - Vollbart - braune Cordhose und brauner Pullover

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - versuchter Diebstahl!? - Polizei sucht mögliche Geschädigte

Nach einem möglichen versuchten Diebstahl in den Mittagsstunden des 11.01.17 im Bereich eines Parkplatzes in der St.-Viti-Straße sucht die Polizei die mögliche Geschädigte. Zeugen hatten gegen 13:00 Uhr die Polizei alarmiert, da es zu einem versuchten Diebstahl zum Nachteil einer Frau gekommen sein soll. Täter soll ein Mann mit dunkler Hautfarbe gewesen sein. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten weder den möglichen Täter noch eine Geschädigte ausfindig machen. Die Geschädigte setzt sich bitte mit der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0 bzw. 930-146, in Verbindung.

Uelzen - Elektro-Roller gestohlen

Einen am Hintereingang des Friedhofs im Seggenkampstrift abgestellten Elektro-Roller mit dem Versicherungskennzeichen 326SZS stahlen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 10.01.17 zwischen 16:30 und 17:00 Uhr. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Gerdau, OT. Bohlsen - Reifen an Pkw beschädigt

Zwei reifen eines auf dem Parkplatz der Bohlser Mühle abgestellten Pkw beschädigten Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 11.01.17 gegen 15:45 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von gut 350 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 0582296091-0, entgegen.

