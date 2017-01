POL-LG: ++ Schulkind stürzt mit Fahrrad - Schürfwunde - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht ++

Lüneburg (ots) - Reppenstedt - Schulkind stürzt mit Fahrrad - Schürfwunde - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Wegen einer möglichen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den Morgenstunden des 11.01.17 im Bereich des Kreisverkehr Dachtmisser Straße. Ein unbekannter Fahrer eines vermutlich Pkw Audi war gegen 07:30 Uhr mit seinem Pkw an den Kreisverkehr herangefahren. Ein 9-jähriger Junge näherte sich vom linken Fahrradweg kommend dem dortigen Zebrastreifen, als der Pkw noch schnell vor einem nahenden Bus in den Kreisverkehr einfuhr. Der Junge kam ohne Berührung zu Sturz und erlitt Schürfwunden. Der Pkw-Fahrer fuhr weiter. Er wird gebeten, sich mit der Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-66388, in Verbindung zu setzen. Gleiches gilt für mögliche Unfallzeugen.

