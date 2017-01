POL-LG: ++ Seniorin verstirbt - Pkw kommt von der Fahrbahn ab - Verdacht auf Herzinfarkt der Fahrerin ++ Einbruch in Gaststätte - Polizei nimmt Einbrecher fest ++ Gastherme aus Gebäude gestohlen ++

Lüneburg (ots) - Presse - 11.01.2017 ++

Lüneburg

Lüneburg - Diebstahl aus Sattelauflieger

Aus einem unverschlossenen Sattelauflieger, der in der Nacht zum 10.01.17 in der Zeppelinstraße abgestellt war, haben unbekannte Täter zwei Kartons mit Kleidungsstücken entwendet. Es entstand ein Schaden i Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 11.01.17, gegen 07.15 Uhr, befuhr eine 27-jährige Renault-Fahrerin die Straße Stadtkoppel in Richtung der Einmündung Stadtkoppel/ Zeppelinstraße und wollte dort nach links in Richtung Bleckeder Landstraße einbiegen. Hierbei übersah die Renault-Fahrerin eine von links aus Richtung Bleckeder Landstraße kommende, vorfahrtberechtigte Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 29 Jahre alte Radfahrerin leicht verletzt wurde. An Fahrrad und Pkw entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Lüneburg - Einbruch in Wohnhaus - Jugendlicher überrascht Einbrecher

Am 10.01.17, gegen 11.10 Uhr, schlug ein unbekannter Mann die Glasscheibe der Terrassentür eines Wohnhauses im Sültenweg ein. Der Täter betrat das Haus und durchsuchte mehrere Räume. Im Haus weckte er versehentlich einen dort schlafenden Jugendlichen, woraufhin der Täter flüchtete; einen kleinen Flachbildfernseher sowie ein Tablet nahm der Unbekannte mit. Der entstandene Schaden wird auch ca. 1.000 Euro geschätzt. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- 25 bis 30 Jahre alt, - ca. 190 cm groß, - dunkle Haare, - sprach Deutsch, - bekleidet mit einer Jacke mit rosa Streifen an den Seiten.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 oder -2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Gaststätte - Polizei nimmt Einbrecher fest

Am 10.01.17, gegen 01.30 Uhr, fuhren mehrere Polizeistreifen eine Gaststätte in der Schröderstraße an, da dort der Einbruchalarm ausgelöst worden war. Die Polizeibeamten umstellten und durchsuchten die Gaststätte und konnten einen 29 Jahre alten Mann vorläufig festnehmen. Der 29-Jährige hatte zunächst versucht zu flüchten, konnte jedoch unmittelbar an der Gaststätte gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die Nacht verbrachte der polizeilich bekannte Lüneburger im Polizeigewahrsam. Die Ermittler prüfen, ob dem Tatverdächtigen noch weitere Einbruchstaten vorgeworfen werden können.

Dahlenburg - Seniorin verstirbt - Pkw kommt von der Fahrbahn ab - Verdacht auf Herzinfarkt der Fahrerin

Nach ersten Ermittlungen könnte die 86 Jahre alte Fahrerin eines Ford Ka, die am 10.01.17, gegen 17.10 Uhr, die Lüneburger Straße befahren und im Verlauf einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen war, einen Herzinfarkt erlitten haben. Der Ford hatte in Folge dessen den Gehweg überfahren und war mit einem Baum kollidiert. Ein ortsansässiger Arzt eilte zum Unfallort, jedoch konnte ein wenig später eintreffender nur noch den Tod der 86-Jährigen feststellen. Nach bisherigen Ermittlungen war höchstwahrscheinlich ein Herzinfarkt ursächlich für den Verkehrsunfall und Tod der Ford-Fahrerin.

Lüneburg - nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 10.01.17, gegen 20.00 Uhr, befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Audi die Johannes-Gutenberg-Straße in Richtung Bockelmannstraße. Beim Queren der Konrad-Zuse-Allee übersah der Audi-Fahrer den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Fahrer eines Skoda. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 36 Jahre alte Skoda-Fahrer leicht verletzt wurde. Zudem entstanden Sachschäden von geschätzten 4.500 Euro bei dem Verkehrsunfall.

Hittbergen - Einbruch in Werkstatt

In eine Werkstatt in der Dorfstraße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 06. bis 10.01.17 ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Holztür und erbeuteten Werkzeuge, wie u.a. Akkuschrauber, Bohrhammer und Kettensäge. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-91239-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - leichtverletzt nach Verkehrsunfall

Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 11.01.17 auf der Landesstraße 231 in Hitzacker. Eine 60 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Peugeot hatte gegen 07:50 Uhr beim Einbiegen einen vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Pkw VW T5 übersehen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 5000 Euro.

Lüchow - Gastherme aus Gebäude gestohlen

Eine Gastherme stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 19.12. bis 04.01.17 aus einem unbewohnten Haus in der Bergstraße. In dem Gebäude fanden Sanierungsarbeiten im Obergeschoss statt. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Gartow - unter Alkoholeinfluss unterwegs

Den Fahrer eines Pkw Ford Focus stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 10.01.17 in der Springstraße. Bei der Kontrolle des 58-Jährigen gegen 16:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 0,84 Promille fest. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot.

Lüchow - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 10.01.17 auf der Bundesstraße 493 im Bereich Loge. Dabei waren insgesamt 17 Fahrer in dem 70 km/h-Bereich zu schnell unterwegs. Die Tagesschnellste, eine 63 Jahre alte Fahrerin, wurde mit 96 km/h gemessen.

Uelzen

Uelzen - "Auseinandersetzung" nach Saufgelage - Polizei nimmt Männer in Gewahrsam und ermittelt

Wegen gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einem Saufgelage in einer Wohnung in der Lüneburger Straße in den späten Abendstunden des 10.01.17. Nach derzeitigen Ermittlungen hatten drei 46, 47 und 51 Jahre alte Männer in den Abendstunden in der Wohnung zusammen eine größere Menge Alkohol konsumiert. In diesem Rahmen kam es vermutlich zu einem Streit zwischen den aus Kasachstan und der Ukraine stammenden Männer in dessen Folge sich die Personen schlugen. Dabei verletzten der 46-Jährige sowie der 51-Jährige ihren Kumpanen schwerer. Nachbarn alarmierten aufgrund der Geräuschentwicklung die Polizei, die den 47-Jährigen blutend in der Wohnung feststellten. Er wurde ins Klinikum gebracht. Bei den 46 und 51 Jahre alten Männer stellten die Beamten in der Folge Alkoholwert von mehr als drei Promille fest. Sie wurden Ingewahrsam genommen. Die weiteren Ermittlungen zu den Umständen der Auseinandersetzung dauern an.

Bad Bevensen - Einbruch in Wohnung

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bergstraße brachen Unbekannte im verlauf vom 09. auf den 10.01.17 ein. Ein Unbekannter kletterte vermutlich über einen Dachvorsprung auf den Balkon einer Wohnung, brachen eine Terrassentür auf und erbeuteten in der Wohnung Geschirr und Porzellan. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bienenbüttel, OT. Grünhagen - ... Geschwindigkeitskontrolle

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 10.01.17 auf der Bundesstraße 4 im Bereich Grünhagen. Dabei waren insgesamt zwei Fahrer im 70 km/h-Bereich zu schnell unterwegs. Der Schnellste wurde mit 84 km/h gemessen. Darüber hinaus stoppte die Polizei auch einen Mofa-Fahrer, der sein Fahrzeug "frisiert" hatte mit einer Geschwindigkeit von 48 km/h gemessen wurde. Den 19-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Bad Bevensen/Suderburg - ... die Polizei kontrolliert

In den Nachmittagsstunden des 10.01.17 kontrollierte die Polizei auch am Sasendorfer Kreuz. Dort missachteten elf Fahrer das dortige Stopp-Schild. Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 10.01.17 auch in der Hauptstraße in Suderburg. Hier waren insgesamt fünf Fahrer zu schnell unterwegs. Den Tagesschnellsten, einen 27 Jahre alten Pkw-Fahrer, erwartet mit 93 km/h ein Fahrverbot.

