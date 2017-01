POL-LG: ++ Einbrecher gestellt - Lüneburger in Gewahrsam genommen ++ Vandalen "entglasen" Bushaltestellen ++ Frau auf den Kopf geschlagen - "Wollte Unbekannter Hund rauben?" ++ "Spritztour mit Pkw" ++

Lüneburg (ots) - Presse - 09.01.2017 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbrecher gestellt - Lüneburger in Gewahrsam genommen

Einen bereits polizeilich bekannten 41-Jährigen konnte die Polizei in den Nachtstunden zum 09.01.17 dingfest machen. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte der Lüneburger gegen 03:30 Uhr versucht mit einem Gullydeckel die Scheibe eines Geschäfts in der Salzstraße einzuwerfen. Diese hielt stand. Kurz zuvor hatte der Täter sich in einem Tabakwarengeschäft in der Dahlenburger Landstraße probiert. Hier hatte der Mann mit einem Stein eine Schaufensterscheibe eingeworfen und einen Aschenbecher aus der Auslage mitgehen lassen. Bereits gegen 02:00 Uhr war der Mann nach Einwerfen einer Fensterscheibe in eine Wohnung in der Rotenburger Straße eingedrungen und lieferte sich dort ein Wortgefecht mit der ihm bekannten Hausbewohnerin. Gegen 04:30 Uhr stellte die Polizei den 41-Jährigen auf frischer Tat bei einer Tankstelle Am Grasweg stellen können. Dort versuchte sich der Täter wieder mit einem Gullydeckel an einer Glasschiebetür, gelang jedoch nicht in die Tankstelle. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam. Parallel wurde bei dem Einbrecher ein gestohlenes Fahrrad fest. Hier laufen die Eigentumsermittlungen.

Wendisch-Evern/Barendorf - "in den Gegenverkehr katapultiert" - Audi-Fahrer verstirbt an Unfallstelle - zwei weitere Schwerverletzte

Zu einem Frontalzusammenstoß mit tödlichen Ausgang zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 09.01.17 auf der Kreisstraße 40 zwischen Wendisch Evern und Barendorf. Gegen 07:30 Uhr war ein 23 Jahre alter Fahrer eines Pkw Audi aus Lüneburg aus ungeklärter Ursache im Bereich der Kanalbrücke über den Elbe-Seiten-Kanal nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw Audi des jungen Mannes kam dabei auf die Leitplanke, wurde hoch katapultiert und geriet in den Gegenverkehr. Dadurch kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem aus Richtung Barendorf entgegenkommenden Firmenfahrzeug Daimler Vito. Der 23-Jährige, der vermutlich nicht angeschnallt war, verstarb noch an der Unfallstelle. Die beiden Insassen, zwei 33 und 40 Jahre alte Männer, im Daimler Vito erlitten schwere Verletzungen (Frakturen) und wurden mit Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 28.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen wurde die Kreisstraße voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Lüneburg - Vandalen "entglasen" Bushaltestellen - hoher Sachschaden

Sachschäden von mehr als 3500 Euro verursachten Vandalen in den Morgenstunden des 08.01.17 im Lüneburger Stadtgebiet an drei Bushaltestellen in der Uelzener Straße, Hasenburg und Häcklinger Weg. Die Täter "entglasten" die Haltestellen zum Teil, so dass entsprechender Sachschaden entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow/Woltersdorf - "Spritztour mit Pkw" - bei Einbruch in Werkstatt Schlüssel erbeutet

Mit einem bei einem Einbruch in ein Werkstattgebäude erbeuteten Pkw-Schlüssel konnten Unbekannte in der Nacht zum 08.01.17 einen Kunden-Pkw VW Passat stehlen und sich mit diesem Fahrzeug auf eine "Spritztour" begeben. Die Täter waren in der Nacht in ein Werkstattgebäude, Glockenberg, eingebrochen. Den türkis-grünen Pkw VW Passat Kombi kannte die Polizei nach einem Hinweis in den Nachmittagsstunden in Lichtenberg feststellen und sicherstellen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Wustrow - Zigarettenautomaten durch Böller beschädigt - Automat hält stand

Gut 4000 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte in den Morgenstunden des 08.01.17 an einem Zigarettenautomaten in der Straße Am Fehl. Vermutlich mit Pyrotechnik hatten die Täter zwischen 08:00 und 09:15 Uhr versucht den Automaten aufzusprengen. Das Gerät hielt stand, wurde jedoch nicht unerheblich beschädigt, so dass der Sachschaden entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Fensterscheiben an Fahrzeughalle beschädigt

Drei Fensterscheiben einer Fahrzeughalle einer Fahrschule schlugen Unbekannte im Zeitraum vom 07. auf den 08.01.17 ein. Es entstand ein Sachschaden von gut 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Zernien - betrunken unterwegs - 0,86 Promille

Einen 39 Jahre alten Fahrer eines Pkw Seat Ibiza stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 08.01.16 auf der Kreisstraße 21 zwischen Gülden und Zernien. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 17:15 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 0,83 Promille fest. Darüber hinaus besaß der Mann keinen Führerschein, so dass ihn entsprechende Strafverfahren erwarten.

Uelzen

Uelzen - Polizei ermittelt - Frau auf den Kopf geschlagen - "Wollte Unbekannter Hund rauben?"

Nach einem mysteriösen Vorfall in den Morgenstunden des 09.01.17 im Bereich einer Zuwegung von der Hochgraefestraße zum Hoevermannskamp ermittelt die Polizei wegen versuchten Raubes. Eine 50-Jährige hatte gegen 07:15 Uhr eine Kopfverletzung erlitten, als ihr nach eigenen Angaben ein Unbekannter während eines Spaziergangs mit ihrem Hund mit einem Gegenstand auf den Kopf schlug. Der Mann versuchte in der Folge den Hund der Frau, einen Afghanischen Windhund, zu stehlen. Hund und Frau setzten sich zur Wehr, so dass der Mann in Richtung Hochgraefestraße flüchtete. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 170 bis 175 cm groß - ca. 25 bis 30 Jahre alt - schlank - dunkle kurze Haare - europäische Erscheinung - Bekleidung: alter Bundeswehrparka, Jeans

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

