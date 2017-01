POL-LG: Lüneburg ++ Entschärfung der Fliegerbombe erfolgreich abgeschlossen - Anwohner können in ihre Häuser zurück kehren ++

Lüneburg (ots) - Am 09.01.2017, 12:58 Uhr, konnte der Sprengmeister Ralf Reisener melden, dass die auf einem Grundstück in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße entdeckte Fliegerbombe erfolgreich entschärft werden konnte. Die Anwohner aus dem evakuierten Bereich können damit in ihre Häuser zurück kehren.

Die ca. 1100 Bewohner hatten vor etwa drei Stunden ihre Wohnungen und das Gebiet in einem Radius von 300 Meter um den Fundort herum verlassen müssen. Zwischenfälle hat es hierbei aus polizeilicher Sicht nicht gegeben.

Die Polizei bedankt sich bei den Lüneburgern und insbesondere den Anwohnern für ihre Kooperation, die dazu beigetragen hat, dass der Einsatz zügig und ohne Zeitverlust durchgeführt werden konnte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell