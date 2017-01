POL-LG: ++ Büroanbau abgebrannt ++ Unfallzeugen gesucht ++ Versuchter Diebstahl - Täter schubst Opfer zu Boden ++ Rucksack erbeutet - Täter droht mit Messer ++

Lüneburg (ots) - Lüneburg

Lüneburg - Rucksack erbeutet - Täter droht mit Messer

Am 05.01.17, gegen 15.45 Uhr, hielten sich zwei junge Männer im Alter von 19 bzw. 20 Jahren im Liebesgrund im Bereich eines Spielplatzes auf. Die beiden hatten einen Rucksack auf einer Bank abgelegt und sich etwas abseits aufgehalten, als ein unbekannter Täter den Rucksack ergriff. Als die jungen Männer auf ihn zugingen, wurden sie von den Unbekannten mit einem Messer bedroht. Anschließend lief der Täter mit dem blauen Rucksack der Marke Adidas in Richtung der Bardowicker Straße davon. In dem Rucksack befanden sich u.a. zwei Nintendo Spielkonsolen mit Ladekabel und eine Powerbank. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 20 bis 25 Jahre alt, - ca. 180 cm groß, - kräftige/ sportliche Statur, - südländische, gepflegte Erscheinung, - schwarze Haare, - 3-Tage-Bart, - bekleidet mit einer dunkelblauen Jeanshose, schwarzer Jacke, weißen Turnschuhen und einem blauen Schal.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf - Versuchter Diebstahl - Täter schubst Opfer zu Boden

Ein bislang unbekannter Täter hat am 05.01.17, gegen 23.10 Uhr, eine 43-Jährige aufgefordert ihm ihr Portemonnaie auszuhändigen. Die auf ihren Rollator angewiesene Frau hielt sich zu diesem Zeitpunkt in der Von-Stauffenberg-Straße auf. Der Unbekannte schubste die Frau zu Boden. Als diese ihn bat ihr wieder aufzuhelfen, da sie dies allein nicht vermochte, flüchtete der Unbekannte. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 185 cm groß, - normale Statur, - 20 bis 30 Jahre alt,

, südländische Erscheinung,

- Schnurrbart, - bekleidet mit einer dunklen Jacke und Jeanshosen.

Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/9910690, entgegen.

Hohnstorf/ Elbe - Einbruch in Bäckerei

Zwischen dem 05.01.17, 21.15 Uhr, und dem 06.01.17, 03.35 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Straße Am Sportzentrum ein. Die Täter brachen eine Tür auf, durchsuchten die Räumlichkeiten sehr gründlich und entwendeten verstecktes Bargeld. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/912390, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

- keine Vorkommnisse im Meldungszeitraum -

Uelzen

Uelzen - Unfallzeugen gesucht

Bereits am 6. August 2016 wurde der Polizei ein Verkehrsunfall am Fußgängerüberweg Dieterichsstraße, zwischen der Sparkasse und dem Drei-Linden-Center gemeldet. Ein 83-jähriger Radfahrer hatte den Fußgängerüberweg gegen 15.55 Uhr überqueren wollen. Die Polizei ermittelt, ob es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Audi eines 25-Jährigen gekommen ist, der die Dieterichsstraße in Richtung Kreishaus befahren hat. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden dringend gebeten sich bei der Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, zu melden.

Wriedel, OT Lintzel - Büroanbau abgebrannt

Aus nicht abschließend geklärter Ursache ist es am 06.01.17, gegen 10.25 Uhr, zu einem Brand in einem Anbau auf einem Resthof in der Birkenstraße gekommen. Ursächlich für das Feuer, welches den gesamten, mit einem Büro ausgestattete Holzanbau zerstört hat, könnte ein Ofen gewesen sein. Eine Angestellte hatte den Brand gemerkt, jedoch waren eigene Löschversuche unmöglich, da die auf dem Hof vorhandenen Schläuche eingefroren waren. Die Feuerwehr wurde informiert und löschte den Brand. Menschen kamen nicht zu Schaden, jedoch entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell