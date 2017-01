POL-LG: ++ Brand in Großküche ++ Altpapiercontainer angezündet ++ Pkw verunfallt beim Überholen aufgrund Schneeglätte ++ 16.000 Euro Sachschaden nach Zusammenstoß ++

Lüneburg (ots) - Presse - 05.01.2017 ++

Lüneburg

Lüneburg - Fahrrad gestohlen

Ein orangefarbenes Mountainbike der Marke Bulls haben unbekannte Täter am 04.01.17, zwischen 09.25 und 09.45 Uhr, entwendet. Das Fahrrad war in diesem Zeitraum in der Bardowicker Straße, gegenüber eines Schuhgeschäftes an einem Fahrradstand angeschlossen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg/ Adendorf - Einbrüche in Wohnhäuser

In eine Doppelhaushälfte in der Straße In der Kemnau sind unbekannte Täter am 04.01.17, zwischen 16.00 und 18.00 Uhr, eingebrochen. Die Täter hebelten die Terrassentür auf, durchwühlten diverse Schränke und nahmen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro mit. Vermutlich wurden die Täter gegen 18.00 Uhr von den nach Hause kommenden Bewohnern gestört und flüchteten. Ebenfalls am 04.01.17, in der Zeit von 09.30 bis 18.45 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Kastanienallee ein. Die Täter brachen auch in diesem Fall die Terrassentür auf und durchsuchten das Haus. Entwendet wurde nichts, jedoch entstanden durch den Einbruch Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 oder -2215, entgegen.

Lüneburg - Altpapiercontainer angezündet

Am 04.01.17, gegen 19.10 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen Altpapiercontainer von einem Jugendzentrum in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße in Brand gesetzt. Das Feuer konnte von einem Mitarbeiter des Jugendzentrums sowie zwei Jungen im Alter von 11 und 13 Jahren gelöscht werden, jedoch entstand an dem Container ein Schaden von ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Brand in Großküche

In einer Großküche in der Heinrich-Böll-Straße war es am Morgen des 05.01.17 zu einem Brand gekommen. Ein Busfahrer hatte gegen 05.30 Uhr den Rauch bemerkt, der aus der ersten Etage des Gebäudes gequollen ist. Die Feuerwehr rückte aus. Wie sich herausstellte war es in einer Großküche, die sich in der ersten Etage des betroffenen Gebäudes befindet, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in einem Kühlschrank, zu dem Brand gekommen. Die Küche wurde durch den Brand komplett zerstört. Eine direkt über der Küche befindlichen Arztpraxis war von dem Brand nur durch den starken Rauch betroffen und musste entsprechend gelüftet werden. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden, jedoch entstandenen Sachschäden, die sich nach ersten Schätzungen auf etwa 200.000 Euro belaufen.

Reppenstedt - Postkasten zerstört

Unbekannte Täter haben am 04.01.17, gegen 20.35 Uhr, mit Knallkörpern einen Postbriefkasten zerstört, der an der Ecke Händelstraße/ Beethovenstraße aufgestellt ist. Papier- und Briefreste, wurden von der Polizei sichergestellt. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel.: 04131/66388, entgegen.

Lüneburg - nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein bislang Unbekannter stieß am 04.01.17, zwischen 13.30 und und 15.30 Uhr, gegen einen VW, der in der Planckstraße am Straßenrand abgestellt war und verursachte hierbei einen Schaden von ca. 1.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Scheiben eingeschlagen

Eine Fensterscheibe einer Moschee in der Dahlenburger Landstraße wurde in der Nacht zum 05.01.17 von unbekannten Tätern eingeschlagen. Bereits zwischen dem 03.01.17, 22.00 Uhr, und dem 04.01.17, 11.30 Uhr, haben unbekannte Täter die Windschutzscheibe eines Ford eingeschlagen, der in der Wilhelm-Leuschner-Straße auf einem Parkplatz abgestellt war. In beiden Fällen entstanden Sachschäden in Höhe von jeweils mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Waddeweitz - Pkw verunfallt beim Überholen aufgrund Schneeglätte

Zu einem Verkehrsunfall bei Schneeglätte kam es in den frühen Morgenstunden des 05.01.17 auf der Bundesstraße 493 zwischen Kröte und Hohenvolkfien. Ein 39 Jahre alter polnischer Fahrer eines Pkw VW Passat hatte gegen 06:20 Uhr zwei Pkw überholt und verlor beim Wiedereinscheren die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der VW kam von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und kam auf der Straße zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden von gut 2200 Euro. Der 39-Jährige sowie seine 44 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen.

Dannenberg - 16.000 Euro Sachschaden nach Zusammenstoß

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 04.01.17 auf der Bundesstraße 191. Ein 51 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Caddy wollte gegen 16:00 Uhr von einem Ortsverbindungsweg (Dannenberg - Soven) auf die Bundesstraße einbiegen und übersah dabei den Pkw Skoda Superb eines 43-Jährigen. Eine 38 Jahre alte Mitfahrerin im Skoda erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 16.000 Euro.

Trebel, OT. Gedelitz - 60 bis 70 Lerchenbretter gestohlen

Gut 60 bis 70 Lerchenbretter demontierten Unbekannte im Zeitraum vom 21.12. bis 04.01.17 von einer gut zwei Meter hohen Holzumzäunung eines Belüftungsschachtes in einem Kiefernwald in Gedelitz/Pölitz. Die Täter nahmen die Bretter mit, so dass ein Sachschaden von gut 1000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Gartow, Tel. 05846-1238, entgegen.

Gusborn - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 04.01.17 auf der Kreisstraße 1 bei Zadrau. Dabei waren insgesamt 13 Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste, ein 30 Jahre alter Pkw-Fahrer, wurde mit 125 statt erlaubter 70 km/h gemessen.

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Restaurant

In ein Restaurant in der Mühlenstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 05.01.17 ein. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, durchsuchten das Gebäude und konnten einen geringen Geldbetrag sowie Getränke erbeuteten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - "Polizei warnt vor falschen Polizeibeamten" - aufmerksamer Anwohner

Vor falschen angeblichen Kriminalbeamten warnt aktuell die Polizei in der Region. Im Verlauf des 03.01.17 hatten zwei angebliche Kriminalbeamte einen Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Albrecht-Thaer-Straße aufgesucht und sich nach einem Pkw mit einem entsprechenden Kfz-Kennzeichen erkundigt. Sie baten darum, den Sachverhalt in der Wohnung zu besprechen, was der Mann aber ablehnte. Daraufhin verschwanden die angeblichen Polizeibeamten, die sich mit einer vermutlich "falschen" scheckkartengroßen Karte mit der Aufschrift "Polizei" auswiesen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf folgendes hin: Uniformierte Beamte tragen in der Regel einen Dienstausweis bei sich, sind aber nicht verpflichtet ihn mitzuführen. Der Dienstausweis in Niedersachsen ist grün und aus Papier. Auch Zivilbeamte sind grundsätzlich angehalten, sich auszuweisen, da sie nicht sofort als Polizisten zu erkennen sind.

Auf dem niedersächsischen Dienstausweis sind Name, Dienstgrad, Dienstausweisnummer und Foto des jeweiligen Polizeibeamten zu finden. Zugleich ist der Dienstausweis auch Ausweis-Dokument zum Führen von Schusswaffen. Zusätzlich tragen Beamte der Kriminalpolizei eine Dienstmarke mit sich. Die gilt allerdings nur als zusätzliches Ausweisdokument und ersetzt nicht den Dienstausweis bei der Legitimation gegenüber dem Bürger. Auf der Marke ist zwar eine Nummer und das Landeswappen eingeprägt, aber nicht der Name des Trägers.

Im Zweifel 110 - Bei der Überprüfung des Dienstausweises sollten sich die Bürger nicht hetzen lassen. Die Polizei rät, die Angaben des Dokuments in Ruhe zu kontrollieren: "Vergleichen Sie Foto und Person, ist der Druck sauber oder könnte es eine Kopie sein? Ist ein Stempel vorhanden?" Beharrliches Nachfragen schrecke Betrüger oft ab, auch zeigten Ganoven den Ausweis eher kurz vor, damit man ihn nicht so genau sehe. Jedoch weist die Polizei aber auch darauf hin, dass Polizisten den Dienstausweis nicht aus der Hand geben. Die polizeilichen Maßnahmen dürfen natürlich nicht beeinträchtigt werden.

Bleiben Zweifel bestehen, sollte die Dienststelle angerufen werden, von der die Personen kommen, bevor man sie in die Wohnung lässt. Ist die Nummer der Wache auf die Schnelle nicht zu finden oder nicht zur Hand, können Bürger auch die 110 anrufen.

Weitere Infos auch unter www.pd-lg.polizei-nds.de/praevention/themen_und_tipps/dienstausweise-und-dienstmarken-der-polizei-721.html

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 32 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 04.01.17 in der Niendorfer Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 14:45 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen (THC) fest. Ihn erwartet ein entsprechendes Verfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg