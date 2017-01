POL-LG: ++ Senior von Pkw erfasst ++ 76-jähriger Uelzener stirbt bei Verkehrsunfall ++ erneut Verkehrsunfall mit Fußgänger ++

Lüneburg (ots) - ++ Senior von Pkw erfasst ++ 76-jähriger Uelzener stirbt bei Verkehrsunfall ++ erneut Verkehrsunfall mit Fußgänger ++

Landkreis Uelzen - Hansestadt Uelzen

Tödliche Verletzungen erlitt ein 76 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in den späten Nachmittagsstunden des 04.01.17 in der Hochgraefestraße. Der Senior hatte gegen 17:10 Uhr in Höhe des dortigen Baumarktes die Fahrbahn plötzlich gequert und wurde dabei vom Pkw BMW eines 28 Jahre alten Uelzeners erfasst. Durch den Aufprall erlitt der Mann vermutlich einen Genickbruch und verstarb noch an der Unfallstelle. Der BMW-Fahrer erlitt einen Schock. Es entstand ein Sachschaden von gut 6000 Euro. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs schaltete die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg auch einen Sachverständigen ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

