POL-LG: ++ ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - 118 Fahrer zu schnell unterwegs++ junge Männer mit Cannabis - Polizei kontrolliert ++ Einbruch in Firma - Sicherheitsschrank gewaltsam geöffnet ++

Lüneburg

Westergellersen - junge Männer mit Cannabis - Polizei kontrolliert

Auch im Verlauf des 03.01.17 kontrollierte die Lüneburger Polizei in Zusammenarbeit mit Beamten der Bereitschaftspolizei Lüneburg in der Region zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität. Dabei stellten die Beamten auch die Personalien mehrere verdächtiger Personen fest. Bei einer Kontrolle in der Ortschaft Westergellersen gegen 21:00 Uhr kontrollierten die Beamten in der Alte Dorfstraße auch den Pkw Ford Fiesta von zwei 19 und 20 Jahre alten jungen Männer aus dem Landkreis Harburg. Dabei fiel den Beamten ein "süßlicher" Geruch auf, so dass sie bei den jungen Männer eine geringe Menge Cannabis sicherstellen konnten. Darüber hinaus stand der 20 Jahre alte Fahrer unter Drogeneinfluss. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Die Männer erwarten entsprechende Strafverfahren.

Lüneburg - Einbruch in Kantinengebäude

In eine Kantinenküche Volgershall brachen Unbekannte im Zeitraum vom 03. auf den 04.01.17 ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, durchsuchten das Gebäude und erbeuten Lebensmittel sowie Alkohol. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in der Spangenbergstraße brachen Unbekannte in den späten Nachmittagsstunden des 03.01.17 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie erbeuteten Schmuck, so dass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fußgängerin tritt unvermittelt auf Fahrbahn - von Pkw erfasst - Frau verstirbt noch an der Unfallstelle

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es in den späten Nachmittagsstunden des 03.01.17 in der Hindenburgstraße. Nach derzeitigen Ermittlungen war eine 64 Jahre alte Lüneburgerin gegen 16:45 Uhr unvermittelt aus einer Grundstückseinfahrt auf die Fahrbahn der Hindenburgstraße getreten und wurde dort durch den Pkw Peugeot einer 48 Jahre alten Frau aus Salzhausen erfasst. Dabei wurde die Seniorin über die Motorhaube gegen die Frontscheibe geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund ihrer schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Die 48 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock. Die Polizei schaltete im Rahmen der Unfallaufnahme in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg auch einen Sachverständigen ein. Für die Unfallaufnahme wurde die Hindenburgstraße in den späten Nachmittagsstunden teilweise voll gesperrt.

Lüneburg - gegen Zaun gefahren

Den Verursacher eines Schadens an einem Zaun im Pirolweg sucht aktuell die Polizei. Vermutlich der Fahrer eines größeren Fahrzeugs hatte im Zeitraum vom 03. auf den 04.01.17 einen Grundstückszaun touchiert, so dass ein Sachschaden von gut 800 Euro entstand. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg/Embsen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - 118 Fahrer zu schnell unterwegs

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 04.01.17 auf der Lüneburger Ostumgehung/Bundesstraße 4/209. Dabei waren insgesamt 118 Fahrzeugführer zu schnell auf der Umgehung unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 134 bei erlaubten 100 km/h gemessen.

Darüber hinaus "laserten" die Beamten auch in den Mittagsstunden des 03.01.17 in der Lüneburger Straße. Hier waren insgesamt vier Fahrer zu schnell unterwegs. Parallel ahnedete die Polizei auch auf der Kreisstraße 10 zwischen Embsen und Oerzen insgesamt sieben Geschwindigkeitsverstöße. Schnellster war hier ein Fahrer mit 101 statt erlaubten 70 km/h.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Banner gestohlen

Eine an der Jeetzelbrücke in der Drawehnertorstraße angebrachtes Banner stahlen Unbekannte im Verlauf des 01.01.17. Von dem Transparent fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen - Einbruch in Firma - Sicherheitsschrank gewaltsam geöffnet

In das Gebäude einer Firma in der Ludwig-Ehlers-Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 04.01.17 ein. Die Täter brachen ein Fenster auf, durchsuchten die Büroräume und machten sich dann an einem Sicherheitsschrank zu schaffen. Diesen konnten die Täter gewaltsam öffnen und erbeuteten Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Radfahrerin übersehen - Pkw-Tür geöffnet

Eine 29 Jahre alte Radfahrerin übersah eine 50 Jahre alte Autofahrerin in den Morgenstunden des 03.01.16 in der Hochgraefestraße. Die Dame hatte gegen 08:15 Uhr gerade ihren Pkw geparkt und unvermittelt ihre Fahrertür geöffnet. Dabei übersah sie die Radfahrerin, die auf dem Radweg unterwegs war, so dass diese gegen die Pkw-Tür stiess. Die 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand geringer Sachschaden.

Bad Bevensen - "Zusammenstoß"

Zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge kam es in den Mittagsstunden des 03.01.17 auf der Landesstraße 252 - Dahlenburger Straße. Eine 26 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Daimler hatte gegen 12:15 Uhr einen Lkw Daimler Sprinter eines 59-Jährigen überholen wollen, der den Blinker nach rechts gesetzt hatte. Im Augenblick des Überholens bog der Lkw jedoch nach links ab, so dass die 26-Jährige mit ihrem Pkw bremste, auswich und über einen Wegestein fuhr. Der Pkw kam im angrenzenden Wald zum Stehen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 3700 Euro.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert Radler

In den Morgenstunden des 03.01.17 kontrollierte die Polizei in der Uelzener Innenstadt mit Schwerpunkt Radfahrer. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt fünf Verstöße.

