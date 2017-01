POL-LG: ++ Fußgängerin tritt unvermittelt auf Fahrbahn ++ von Pkw erfasst ++ Frau verstirbt noch an der Unfallstelle ++

Lüneburg (ots) - Lüneburg - Fußgängerin tritt unvermittelt auf Fahrbahn - von Pkw erfasst - Frau verstirbt noch an der Unfallstelle

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es in den späten Nachmittagsstunden des 03.01.17 in der Hindenburgstraße. Nach derzeitigen Ermittlungen war eine 64 Jahre alte Lüneburgerin gegen 16:45 Uhr unvermittelt aus einer Grundstückseinfahrt auf die Fahrbahn der Hindenburgstraße getreten und wurde dort durch den Pkw Peugeot einer 48 Jahre alten Frau aus Salzhausen erfasst. Dabei wurde die Seniorin über die Motorhaube gegen die Frontscheibe geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund ihrer schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Die 48 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock. Die Polizei schaltete im Rahmen der Unfallaufnahme in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg auch einen Sachverständigen ein. Für die Unfallaufnahme wurde die Hindenburgstraße in den späten Nachmittagsstunden teilweise voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell