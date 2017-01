POL-LG: ++ Betrügerin erschleicht sich Vertrauen - Seniorin übergibt Bargeld - Polizei warnt ++ Einbruch in Hotelgasthof ++ Einbrecher gestört - geflüchtet ++ "brennender Pkw" ++

Lüneburg (ots) - Presse - 03.01.17 ++

Lüneburg

Adendorf - Betrügerin erschleicht sich Vertrauen - Seniorin übergibt Bargeld - Polizei warnt

Vor einer Betrügerin auch an der Haustür warnt aktuell die Polizei. Die Unbekannte hatte in den letzten Tagen Kontakt zu einer Seniorin in Adendorf gesucht und sich dabei das Vertrauen der über 80 Jahre alten Dame erschlichen. Mit einer Geschichte über einen angeblichen Betrug im Umfeld der Seniorin und polizeilichen Ermittlungen für die die Täterin für DNA-Untersuchung Geld bräuchte, überrumpelte die Betrügerin die Seniorin, so dass diese am 02.01.17 einen größeren Bargeldbetrag herausgab. Die Betrügerin wird wie folgt beschrieben: weiblich ca. 160 cm groß ca. 40 Jahre alt sprach hochdeutsch Bekleidung: schwarze Steppjacke, graues Tuch

Die Polizei ermittelt und mahnt mögliche Betroffene und Angehörige zu grundsätzlich misstrauischen Verhalten. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Brietlingen - Einbruch in Hotelgasthof

In einen Hotelgasthof an der Bundesstraße brachen Unbekannte im zeitraum vom 28.12. bis 02.01.17 ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür, durchsuchten diverse Räumlichkeiten und konnten einen geringen Bargeldbetrag erbeuteten. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Brietlingen - Einbrecher gestört - geflüchtet

Vermutlich einen Einbrecher konnte eine 46 Jahre alte Bewohnerin eines Wohnhauses im Schierenweg in den späten Nachmittagsstunden des 02.01.17 stören. Der Unbekannte hatte gegen 17:30 uhr versucht ein rückwärtiges Fenster aufzubrechen. Die Frau bemerkte die Geräusche und konnte den Täter vertreiben. Er wird wie folgt beschrieben: männlich 25 bis 35 Jahre alt ca. 165 cm groß schlank dunkelhäutig dunkle Kleidung

Erste Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Schafstall - ohne Beute

In einen Schafstall im Vogelpark, Dahlenburger Landstraße, versuchten Unbekannte im Zeitraum vom 01. auf den 02.01.17 einzubrechen. Die Täter traten gewaltsam eine Pforte auf, zerstörten einen Bewegungsmelder, konnten jedoch keine Beute im unverschlossenen Stall machen, da sich dort "nur" Tiere befanden. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Reppenstedt/Lüneburg - Mülltonnen brennen

zu zwei Bränden von Mülltonnen kam es in den frühen Abendstunden des 02.01. bzw. den Nachtstunden zum 03.01.17 im Blümchensaal in Lüneburg bzw. im Schnellberger Weg in Reppenstedt. In beiden Fällen entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede - von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn verunfallte ein 57 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Jetta in den Abendstunden des 02.01.17 in der Fritz-von-dem-Berge-Straße. Der Mann war gegen 20:00 uhr beim Rechtsabbiegen nach links von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte mit einem Metallzaun. Es entstand ein Sachschaden von gut 4000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - betrunken unterwegs

Einen 43 Jahre alten Fahrer eines Pkw Peugeot stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 02.01.17 in der Seerauer Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 11:30 Uhr stellten die Beamten bei dem deutlich alkoholisierten Fahrer einen Wert von 2,2 Promille fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Clenze - unter Alkoholeinfluss - 1,2 Promille

Einen weiteren betrunkenen Autofahrer stoppte die Polizei in den Abendstunden des 02.01.17 in Gistenbeck. Bei der Kontrolle des 27 Jahre alten Fahrers stellten die Beamten einen Alkoholwert von gut 1,2 Promille fest. hn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Uelzen

Uelzen - "brennender Pkw"

Zum Brand eines Pkw BMW X6 kam es in den frühen Abendstunden des 02.01.17 in der Industriestraße in Kirchweyhe. Das auf einem Firmenparkplatz abgestellte Fahrzeug war gegen 18:15 Uhr aus ungeklärter Ursache in Brand geraten und stand bereits bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehr in Vollbrand. Der BMW brannte vollständig aus. Hinweise auf eine Brandstiftung gib es aktuell nicht. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro.

Himbergen - betrunkene Seniorin am Steuer verursacht Unfall

Einen Verkehrsunfall beim rechtsabbiegen verursachte eine 66 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Audi in den Morgenstunden des 02.01.17 auf der Kreisstraße 4 - Göhrdestraße. Die Seniorin war gegen 09:00 uhr beim Rechtsabbiegen zu weit nach links gekommen und kollidiert dabei mit einem stehenden Pkw Skoda. Es entstand ein Sachschaden von gut 1500 Euro. Die Frau stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Uelzen - ohne Pflichtversicherung unterwegs

Den polnischen Fahrer eines nicht mehr zugelassenen Pkw Peugeot mit schwedischen Kfz-Kennzeichen stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 03.01.17 in der Lüneburger Straße. Die Beamten beendeten die Fahrt des 46-Jährigen und leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

