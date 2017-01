POL-LG: ++ 75.000 Euro Sachschaden nach Feuer in Kfz-Werkstatt ++ Brand greift von Pkw auf Gebäude über ++ Ermittlungen zur Brandursache dauern an ++

Lüneburg (ots) - ++ 75.000 Euro Sachschaden nach Feuer in Kfz-Werkstatt ++ Brand greift von Pkw auf Gebäude über ++ Ermittlungen zur Brandursache dauern an ++

Lüchow-Dannenberg - Lüchow

Mehr als 90 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Lüchow und Wustrow waren in den Abendstunden des 01.01.2017 auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt im Glockenweg in Lüchow im Einsatz. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte gegen 20:45 Uhr ein auf dem Gelände abgestellter Pkw gebrannt. Mehrere Personen hatten Feuerschein nahe der Kfz-Werkstatt wahrgenommen und dieses per Notruf gemeldet. Das Feuer griff in der Folge vom brennenden Pkw, der unter dem Vordach einer Werkstatthalle abgestellt war, auf das Gebäude über. Zwei weitere abgestellte PKW wurden durch das Feuer zerstört. Darüber hinaus brannte die Werkstatthalle trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehrkräfte vollständig aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ergingen Lautsprecherdurchsagen an die Anwohner, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Da sich im Nahbereich des Brandortes gefüllte Heizöltanks befanden, erfolgte eine weiträumige Absperrung des Brandortes. Auf eine Evakuierung der Anwohner konnte jedoch nach Lageeinschätzung verzichtet werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren konnten in der Folge den Brand löschen. Zu Personenschäden kam es nicht. Der Sachschaden wird aktuell mit gut 75.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

