POL-LG: ++ Einbruch in Dachdeckerei ++ Einschleichdieb nimmt Geld aus Werkstatt mit ++ Gartenhaus abgebrannt - mehrere tausend Euro Schaden ++ Einbrecher kamen am Tag ++

Lüneburg (ots) - Lüneburg

Lüneburg - Einbrüche in Gartenlauben

Am Nachmittag des 29.12.16 wurde eine Gruppe von vier Kindern und Jugendlichen auf einem Grundstück des Kleingartenvereins An der Roten Bleiche von einem Zeugen angetroffen, wo sie Alkohol tranken und einen Grill angefeuert hatten. Das Quartett flüchtete, ließ jedoch ein schwarzes Damenrad der Marke Falter und blaues Damenrad Tourist Flying Pigeon zurück. Die Polizei stellte die Fahrräder sicher. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass in mehrere Gartenlauben des Kleingartenvereins eingebrochen war bzw. versucht worden war einzubrechen. Ob und ggf. was entwendet wurde steht bislang nicht fest. Auch ist nicht abschließend geklärt, ob die ursprünglich angetroffenen Teenager für die Taten in Frage kommen. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf - Einbrecher kamen am Tag

Am 29.12.16, zwischen 13.00 und 20.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Amselweg ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, durchsuchten das gesamte Haus und entwendeten Schmuck. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Möglicherweise könnte ein weißer VW Caddy mit der Tat in Zusammenhang stehen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 oder -2215 in Verbindung zu setzen.

Embsen - "nur kurz abgestellt" - Fahrraddieb nutzt Gelegenheit

Ein 36-Jähriger hatte sein Fahrrad, ein schwarz-grünes Mountainbike Bulls Sharptail, am 28.12.16, in der Zeit von ca. 17.20 bis 17.30 Uhr, vor einem Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße abgestellt. Als er nach wenigen Minuten wieder aus dem Geschäft kam, hatten unbekannte Täter das vermutlich nicht angeschlossene Fahrrad bereits entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel.: 04134/917900, entgegen.

Lüneburg - 5 Euro Beute - mehrere hundert Euro Sachschaden

Am 29.12.16, zwischen 06.20 und 14.45 Uhr, haben unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines Opel der auf einem Parkplatz am Bahnhof abgestellt war, zerstört und aus dem Pkw ca. 5 Euro Kleingeld entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Gartenhaus abgebrannt - mehrere tausend Euro Schaden

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am 29.12.16, zwischen 17.30 und 20.30 Uhr, ein Gartenhaus an einem Reitplatz in der Straße Klosterteich in Brand. Das Gartenhaus, welches u.a. als Sattelkammer genutzt wird, brannte komplett aus. Der entstandene Schaden wird auf. ca. 20.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Scheibe eingeschlagen, Kennzeichen entwendet

Unbekannte Täter schlugen zwischen dem 27. und 29.12.16 ein Glaselement einer Eingangstür in der Straße Glockenberg ein. Es ist zu vermuten, dass die Täter vergeblich versucht hatten in das Gebäude zu gelangen. Im gleichen Zeitraum wurde von dem gleichen Grundstück ein Kennzeichen DAN - TA 94 von einem VW Crafter abgebaut und entwendet. Es ist anzunehmen, dass die Taten von den selben Tätern begangen wurden. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122-215, entgegen.

Hitzacker - Einschleichdieb nimmt Geld aus Werkstatt mit

Ein bislang unbekannter Täter hat am 29.12.16, zwischen ca. 10.45 und 11.15 Uhr, eine Werkstatt in den Dannenberger Straße betreten und eine Geldtasche mit Bargeld an sich genommen. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß. Tatverdächtig ist ein osteuropäisch aussehender, 20 bis 30-jähriger Mann, der etwa 170 cm groß und mit einer dunklen Jacke bekleidet war. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel.: 05862/378, entgegen.

Uelzen

Barum bei Bad Bevensen - 2 Schwerverletzte nach Verkehrsunfall - Fahrer in Pkw eingeklemmt - B 4 zeitweilig gesperrt

Nach ersten Erkenntnissen befuhr am 30.12.16, gegen 06.55 Uhr, ein 38-Jähriger mit seinem Mitsubishi Pajero die B 4 aus Richtung Uelzen kommend in Richtung Lüneburg. Aufgrund nicht geklärter Ursache geriet der Mitsubishi-Fahrer mit seinem Pkw nach links in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem in Richtung Uelzen fahrenden VW Caddy eines 71-Jährigen zusammen. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenprall schwer verletzt und in ihren Pkw eingeklemmt. Rettungskräfte der Feuerwehr erschienen vor Ort, um die Verletzten aus den Fahrzeugen zu befreien. Weiterhin waren zwei Rettungswagen zur medizinischen Versorgung vor Ort. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und da Öl ausgelaufen war, musste die Fahrbahn gründlich gereinigt werden. Aufgrund der Bergungsarbeiten, jedoch auch wegen der Reinigungsarbeiten blieb die B 4 über einen Zeitraum von ca. drei Stunden voll gesperrt. Die Pkw-Fahrer kamen in die Kliniken nach Uelzen bzw. Lüneburg. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf ca. 25.000 Euro. Ein Grund für den Unfall könnte Straßenglätte gewesen sein. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Bevensen, Tel.: 05821/987810, zu melden.

Uelzen - Altpapiertonne angezündet

Am 29.12.16, zwischen ca. 23.10 und 23.25 Uhr, haben unbekannte Täter eine Altpapiertonne angezündet, die neben einem Carport in der Oldenstädter Straße stand. Dank des beherzten Eingreifens von Zeugen, die das Feuer löschten, konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Carport verhindert werden. Die Feuerwehr löschte die letzten Funken. Trotzdem entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930-215, entgegen.

Natendorf - Einbruch in Wohnhaus

Ein unbekannte Täter sind am 29.12.16, zwischen ca. 18.30 und 19.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in Hohenbünstorf eingebrochen. Der Täter war gerade dabei das Haus zu durchsuchen, als er von einem Zeugen überrascht wurde. Der Unbekannte springt daraufhin aus einem Fenster und kann unerkannt flüchten. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930-215, entgegen.

Uelzen - Einbruch in Dachdeckerei

Zwischen dem 29.12.16, 13.00 Uhr, und dem 30.12.16, 08.00 Uhr, haben unbekannte Täter das Eingangstor zu einem Firmengelände in der Straße Im Grund aufgebrochen. Die Täter brachen weiterhin eine Tür zu einem Lagergebäude auf, luden u.a. Kupferplatten, Dachrinnen, Elektrokabel und eine eine Kernbohrmaschine im Gesamtwert von mehreren tausend Euro in ein Fahrzeug und fuhren mit dem Diebesgut davon. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930-215, entgegen.

Uelzen - zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Am 30.12.16, gegen 10.20 Uhr, befuhr ein 31-Jähriger mit einem Ford Transit die L 270 von Esterholz kommend in Richtung Uelzen. Nachdem er einen Trecker überholt hatte, geriet der Ford auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern, kam nach rechts von der Straße ab und kippte in den Seitenraum. Der Ford-Fahrer und ein 4 Jahre alter Junge, der sich mit in dem Fahrzeug befand, wurden leicht verletzt. Es entstanden zudem Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro.

