POL-LG: ++ Einbrecher auf frischer Tat gestellt - drei weitere Einbrüche ++ Taschendieb am ZOB ++ Böller weg - Silvesterfeuerwerk gestohlen ++

Lüneburg (ots) - Lüneburg

Lüneburg - Taschendieb am ZOB

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am 28.12.16, gegen 19.30 Uhr, einer 28-jährigen Lüneburgerin ihr Mobiltelefon der Marke HTC aus der Jackentasche, kurz bevor beide am ZOB den Bus verließen. Die Lüneburgerin bemerkte den Diebstahl, woraufhin der Täter in Richtung Altenbrückertorstraße davonlief. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 35 Jahre alt, - ca. 180 cm groß, - schlank, - südeuropäisches Aussehen, - trug einen Vollbart, - bekleidet mit dunklen, verwaschenen Jeans, schwarzer Fleecejacke und einer schwarzen Wollmütze.

Da der Täter die 28-Jährige zuvor im Bus angesprochen hatte, konnte sie ergänzend angeben, dass er gebrochen Deutsch spricht. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf - Einbruch bei Schrottverwertung

Auf das Gelände einer Schrottverwertung in der Straße Elba sind unbekannte Täter am 27.12.16, zwischen 22.00 und 22.30 Uhr, eingebrochen. Die Täter beschädigten den Zaun und bauten vermutlich von auf dem Gelände befindlichen Schrottfahrzeugen Teile ab. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/9910690, entgegen.

Betzendorf - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte Täter sind zwischen dem 24. und 28.12.16 in ein Wohnhaus im Wulfsoder Weg eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf, durchsuchten diverse Behältnisse und nahmen bislang nicht näher bezeichnete Gegenstände mit. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 oder -2215, entgegen.

Lüneburg - Moped entwendet

Zwischen dem 27.12.16, 21.00 Uhr, und dem 28.12.16, 10.00 Uhr, haben unbekannte Täter ein Moped der Marke Jinan Qingqi entwendet, welches vor einem Mehrfamilienhaus in der Königsberger Straße geparkt stand. An dem blau-silbernen Moped befand sich zur Tatzeit das Versicherungskennzeichen 180 LPX. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - nach Unfall geflüchtet

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat zwischen dem 27.12.16, 11.30 Uhr, und dem 28.12.16, 06.30 Uhr, einen der Außenspiegel eines Ford Fiesta touchiert und beschädigt. Der Ford war in diesem Zeitraum in der Zechlinstraße abgestellt. Es entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Der 48-jährige Fahrer eines Skoda fuhr am 28.12.16, gegen 17.25 Uhr, auf den VW Sharan einer 41-Jährigen auf. Die VW-Fahrerin hatte die Erbstorfer Landstraße aus Richtung der Bockelmannstraße kommend befahren und vor dem Bahnübergang angehalten. Bei dem Auffahrunfall wurden die 41-Jährige sowie zwei Insassen des VW, ein 9 Jahre altes Mädchen und ein 18-Jähriger, jeweils leicht verletzt. An den Pkw entstanden Sachschäden in Höhe von geschätzten 2.800 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Neu Darchau - Böller weg - Silvesterfeuerwerk gestohlen

Mehrere Kartons mit Silvesterfeuerwerk stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 17. bis 28.12.16 aus dem Lagerraum eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-378, entgegen.

Lüchow - Eingangstür von Gebäude eingeschlagen - Kennzeichen gestohlen

Das Glaselement einer Eingangstür der Tafel in der Glockenstraße schlugen Unbekannte im Verlauf vom 28. auf den 29.12.16 ein. Parallel wurde auch das hintere Kfz-Kennzeichen eines abgestellten Lkw VW Crafter mitgenommen. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Bienenbüttel/Bad Bevensen/Römstedt - Einbrecher auf frischer Tat gestellt - drei weitere Einbrüche

Für insgesamt vier Einbrüche kommen die drei Männer im Alter von 22, 23 und 19 Jahren aktuell in der Nacht zum 28.12.16 im Großraum Bienenbüttel in Frage. Nachdem aufmerksame Anwohner in den frühen Morgenstunden gegen 04:00 Uhr in der Bahnhofstraße von Bienenbüttel die verdächtigen Personen der Polizei gemeldet hatten, nahmen die Beamten die drei dringend Tatverdächtigen auf frischer Tat vorläufig fest (siehe auch Pressemitteilung vom 28.12.16). Im Verlauf des 28.12.16 wurden der Polizei neben dem Tatort in der Bahnhofstraße drei weitere Einbruchstaten gemeldet, für die die Männer tatverdächtig sind. Neben einem Einbruch in ein Hotelgebäude, Zur Amtsheide in Bad Bevensen, war es in der Nacht auch zu Einbrüchen in eine Gaststätte in der Lüneburger Straße in Bienenbüttel und in das Dorfgemeinschaftsgebäude in der Göhrdestraße in Römstedt gekommen. Im Dorfgemeinschaftsgebäude brachen die Täter einen Sparschrank auf und durchsuchten Schubladen. Im Hotelgebäude in Bad Bevensen erbeuteten sie u.a. einen Beamer, der in der Folge im Fahrzeug der Täter sichergestellt werden konnte. Aufgrund fehlender Haftgründe wurden die drei Männer nach ihren Erkennungsdienstlichen Behandlungen und Vernehmungen im Verlauf des 28.12. wieder nach Hause entlassen.

Uelzen - Brand eines Altkleidercontainers

Zu einem Brand eines Altkleidercontainers wurden Polizei und Feuerwehr in den Abendstunden des 28.12.16 in die Albrecht-Thaer-Straße gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Container gegen 22:15 Uhr in Vollbrand und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell