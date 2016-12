POL-LG: ++ "Handgreiflichkeiten" nach Überholmanöver - trotz Verbot überholt ++ gegen Schaufensterscheibe getreten - Scheibe geht zu Bruch ++ ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit ++

Lüneburg (ots) - Presse - 28.12.2016 ++

Lüneburg

Lüneburg - gegen Schaufensterscheibe getreten - Scheibe geht zu Bruch

Im Vorbeigehen trat ein Jugendlicher in den Abendstunden des 27.12.16 unvermittelt gegen die Schaufensterscheibe eines Textilgeschäfts Am Berge. Diese ginge dabei gegen 19:30 Uhr zu Bruch. Der Vandale flüchtete. Er wird wird als ca. 14 Jahre, schlank, 165 cm groß mit heller Jacke beschrieben. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Gaststätte

In eine Gaststätte Am Berge brachen Unbekannte in der Nacht zum 28.12.16 ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine rückwärtige Tür und erbeuteten eine Registrierkasse sowie ein Handy. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - ohne Führerschein unterwegs

Ohne eine gültige Fahrerlaubnis stoppte die Polizei einen 26 Jahre alten Fahrer eines Pkw in den frühen Abendstunden des 27.12.16 gegen 18:30 Uhr in der Moorheide. Den 26-Jährigen erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Hohnstorf - "Zusammenstoß" - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 17 Jahre alter Beifahrer eines Pkw VW Passat in den Abendstunden des 27.12.16 bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 209. Eine 30 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Honda war gegen 21:40 Uhr auf der Bundesstraße von Lauenburg in Richtung Lüneburg unterwegs, um im Einmündungsbereich zur Elbuferstraße nach links abzubiegen. Dabei übersah die Frau den entgegenkommenden Pkw VW Passat einer 33-Jährigen, so dass es zur Kollision kam. Es entstand ein Sachschaden von gut 3000 Euro.

Bleckede/Bardowick - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 27.12.16 in der Dahlenburger Straße in Bleckede. Dabei waren insgesamt sechs Fahrer zu schnell unterwegs. In den Abendstunden waren die Beamten dann in der Bahnhofstraße in Bardowick aktiv. Dort waren dann vier weitere Fahrzeugführer zu schnell. Der Tagesschnellste, ein 28 Jahre alter Pkw-Fahrer, wurde innerorts mit 80 km/h gemessen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Pkw beschädigten

Den Lack eines auf dem Parkplatz des Rathauses in der Theodor-Körner-Straße abgestellten Pkw Audi beschädigten Unbekannte in den Vormittagsstunden des 27.12.16 zwischen 11:00 und 12:00 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Stixe - leeren Baucontainer aufgebrochen

Einen leeren Baucontainer brachen Unbekannte im Zeitraum vom 22. bis 27.12.16 auf dem Parkplatz an der Wanderdüne in Stixe auf. Es entstand ein Sachschaden von gut 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Neuhaus, Tel. 038841-20732, entgegen.

Uelzen

Emmendorf - "Handgreiflichkeiten" nach Überholmanöver - trotz Verbot überholt

Zu Handgreiflichkeiten nach einem Verkehrsunfall kam es in den Mittagsstunden des 27.12.16 auf der Bundesstraße 4 im Bereich Hoystorfer Berg. Ein 43 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes aus dem Landkreis Celle hatte gegen 12:15 Uhr einen vor ihm fahrenden Mercedes eines 33-Jährigen aus dem Landkreis Ratzeburg überholt. Dabei hatte der 43-Jährige das Überholverbot inkl. "durchgezogener Mittellinie" missachtet, so dass er noch den Blinker eines entgegenkommenden Lkw Actros aus Nürnberg streifte. Zu weiteren Schäden kam es glücklicherweise nicht. Es entstand ein Sachschaden von gut 2000 Euro. Nachdem alle drei Beteiligten im Nahbereich zur Unfallaufnahme anhielten, kam es zwischen den beiden Mercedes-Fahrern zu "Handgreiflichkeiten". Nachdem vermutlich der 33-Jährigen das Fahrzeug des 43-Jährigen filmte, schubste dieser den Kontrahenten und schlug ihm das Handy aus der Hand. Die Polizei ermittelt.

Bienenbüttel/Bad Bevensen/Lüneburg - Gebäude umstellt - Täter festgenommen! - Einbrecher auf frischer Tat gestellt - weitere Einbrüche

Drei Einbrecher konnten Beamte der Einsatz- und Streifendienste aus Uelzen und Lüneburg im Rahmen einer gemeinsamen Aktion in der Nacht zum 28.12.16 festnehmen. Aufmerksame Anwohner hatten in den frühen Morgenstunden gegen 04:00 Uhr in der Bahnhofstraße verdächtige Personen wahrgenommen, die sich an einem Gebäude zu schaffen machten, und über Notruf sofort die Polizei alarmiert. In der Folge umstellten mehrere Beamte aus Uelzen und Lüneburg das betreffende Gebäude, ein Versicherungsbüro, und konnten zwei Täter noch im Gebäude überwältigen und vorläufig festnehmen. Bei den Einbrechern handelt es sich um zwei 22 und 23 Jahre alte Männer mit türkischen bzw. deutschen Pass aus Lüneburg. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen stellten die Beamten im Umfeld auch das Transportfahrtzeug der Einbrecher fest. In diesem versteckte sich ein weiterer Mittäter, ein 19-Jähriger aus Soltau. Alle drei Einbrecher wurden vorläufig festgenommen und für die weiteren strafprozessualen Maßnahmen nach Uelzen gebracht. Parallel stellten die Beamten bei den Männern Aufbruchswerkzeug und weiteres mögliches Diebesgut fest.

Zu einem weiteren Einbruch in ein Hotelgebäude, Zur Amtsheide, kam es in den Nachtstunden auch in Bad Bevensen. Auch hier sind die Männer dringend tatverdächtig. Parallel prüfen die Ermittler, ob die drei Einbrecher auch für weitere Taten der jüngsten Vergangenheit in der Region in Frage kommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uelzen - renitenter junger Mann landet im Polizeigewahrsam

Mit zur Wache musste die Polizei einen bereits polizeilich bekannten 28 Jahre alten Mann aus Wrestedt, nach mehreren Vorfällen in den frühen Abendstunden des 27.12.16, nehmen. Der 28-Jährige hatte gegen 18:00 Uhr im Bereich mehrerer Wohnhäuser Am Hochgericht, Heinz-Lücke-Straße und Neu Ripdorf gegen Eingangstüren getreten, die Türen und Scheiben sowie einen Kinderwagen und Fahrräder dabei beschädigt. Darüber hinaus beleidigte der Mann die alarmierten Polizeibeamten und widersetzte sich der Ingewahrsamnahme. Ihn erwarten mehreren Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 1000 Euro.

Suderburg - auf den Kopf geschlagen - Jugendliche rauben Handy

Das Mobiltelefon einer 49-Jährigen raubten drei Jugendliche in der frühen Abendstunden des 27.12.16 auf einem Grundstück in der Rottannenstraße. Die Frau hatte im Rahmen ihrer Arbeit als Pflegekraft den Müll nach draußen gebracht, als sie gegen 18:45 Uhr von den drei Jugendlichen angesprochen wurde. Dabei schlug einer jungen Männer der Frau mit der Hand auf den Kopf und forderte die Herausgabe des Handys. Die jungen Männer konnten mit dem Telefon in Richtung Bahnhofstraße flüchten. Sie soll hochdeutsch gesprochen haben. Er trug auffallend helle Turnschuhe. Die Frau erlitt ein Hämatom am Hinterkopf. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Suderburg, Tel. 05826-8231, entgegen.

Uelzen - von der Fahrbahn abgekommen

Ein 75 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf verunfallte in den Nachtstunden zum 28.12.16 auf der Bundesstraße 4 im Bereich Uelzen in einer Linkskurve. Der Senior war gegen 03:15 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und kam in einem Graben zum Stehen. Er erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 1700 Euro.

Ebstorf - "aufgefahren"

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Morgenstunden des 28.12.16 in der Hauptstraße. Ein 58 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf war gegen 07:30 Uhr mit seinem Pkw aufgrund einer Fehlbedienung abrupt zum Stehen gekommen, so dass ein 43 Jahre alter Fahrer eines Traktors Fendt auf den Golf auffuhr. Der 43-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 3000 Euro.

