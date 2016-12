POL-LG: ++ Gebäude umstellt - Täter festgenommen! ++ Einbrecher auf frischer Tat gestellt ++ weitere Einbrüche ++

Lüneburg (ots) - Bienenbüttel/Bad Bevensen/Lüneburg - Gebäude umstellt - Täter festgenommen! - Einbrecher auf frischer Tat gestellt - weitere Einbrüche

Drei Einbrecher konnten Beamte der Einsatz- und Streifendienste aus Uelzen und Lüneburg im Rahmen einer gemeinsamen Aktion in der Nacht zum 28.12.16 festnehmen. Aufmerksame Anwohner hatten in den frühen Morgenstunden gegen 04:00 Uhr in der Bahnhofstraße verdächtige Personen wahrgenommen, die sich an einem Gebäude zu schaffen machten, und über Notruf sofort die Polizei alarmiert.

In der Folge umstellten mehrere Beamte aus Uelzen und Lüneburg das betreffende Gebäude, ein Versicherungsbüro, und konnten zwei Täter noch im Gebäude überwältigen und vorläufig festnehmen. Bei den Einbrechern handelt es sich um zwei 22 und 23 Jahre alte Männer mit türkischen bzw. deutschen Pass aus Lüneburg. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen stellten die Beamten im Umfeld auch das Transportfahrtzeug der Einbrecher fest. In diesem versteckte sich ein weiterer Mittäter, ein 19-Jähriger aus Soltau. Alle drei Einbrecher wurden vorläufig festgenommen und für die weiteren strafprozessualen Maßnahmen nach Uelzen gebracht. Parallel stellten die Beamten bei den Männern Aufbruchswerkzeug und weiteres mögliches Diebesgut fest.

Zu einem weiteren Einbruch in ein Hotelgebäude, Zur Amtsheide, kam es in den Nachtstunden auch in Bad Bevensen. Auch hier sind die Männer dringend tatverdächtig. Parallel prüfen die Ermittler, ob die drei Einbrecher auch für weitere Taten der jüngsten Vergangenheit in der Region in Frage kommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell