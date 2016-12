POL-LG: ++ nach Kollision mit Kirschbaum abgehauen ++ Alkohol in Gasthaus gestohlen ++ Insektenhotel angezündet ++ vier Leichtverletzte nach Verkehrsunfall ++

Lüneburg (ots) - Lüneburg

Bardowick - Schlüssel entwendet

Unbekannte Täter betraten am 22.12.16, zwischen 06.55 und 08.30 Uhr, unbemerkt die Räumlichkeiten einer Praxis für Physiotherapie. Aus einem unverschlossenen Raum nahmen die Täter eine Damenjacke mit, in der sich u.a. diverse Schlüssel befanden. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/925050, entgegen.

Lüneburg - Handtasche aus Fahrradkorb entwendet

Am 22.12.16, gegen 15.40 Uhr, fuhr eine 68-Jährige mit ihrem Fahrrad die Soltauer Straße entlang, als ein unbekannter Täter ihre Handtasche aus dem am Lenker befestigten Fahrradkorb nahm und damit in den Kurpark flüchtete. In der Handtasche befand sich u.a. das Portemonnaie mit Bargeld und persönlichen Papieren der Geschädigten. Der südländisch aussehende Täter war mit einem lila Mountainbike (24") unterwegs. Er hatte kurze, schwarze Haare, war zwischen 18 und 25 Jahren alt, ca. 175 cm groß und dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw fährt auf Personengruppe zu - Zeugen gesucht

Wie bereits von hier berichtet, war es in den Nachtstunden zum 11.12.16 im Umfeld einer Discothek Auf der Hude zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen war der Fahrer eines Daimler C-Klasse mit Hamburger-Kennzeichen gegen 03:30 Uhr mehrfach auffällig an der Discothek vorbeigefahren. Kurze Zeit später war der Unbekannte mit seinem Pkw auf dem Gehweg auf eine dreiköpfige Personengruppe zugefahren. Ein 26 Jahre alter Mann aus Hamburg wurde hierbei zum Glück leicht verletzt, jedoch stiegen vier männliche Personen aus dem Daimler aus und schlugen sowohl auf den 26-Jährigen als auch weitere Personen ein. Darüber hinaus wurde eine weitere Person, ein ebenfalls 26-Jähriger, auf die Fahrbahn geschubst, so dass dieser von einem vorbeifahrende Taxi erfasst wurde. Er erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Die vier Tatverdächtigen verschwanden noch vor Eintreffen der Polizei mit dem Pkw Daimler. Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Die vier Täter werden wie folgt beschrieben:

- alle männlich - ca. 18 bis 22 Jahre alt - zwei mit dunkler Hautfarbe - vermutlich afrikanischer Herkunft - sprachen alle deutsch

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Gefährlicher Körperverletzung. Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zur Feststellung der Täter geführt. Die Polizei Lüneburg, Tel. 04131/8306-2215, hofft auf weitere Zeugenhinweise.

Lüneburg - Jugendliche beschädigen Zaun - mehrere hundert Euro Schaden

Drei Jugendliche im Alter von einmal 15 und zweimal 16 Jahren wurden am 22.12.16, gegen 21.35 Uhr, von Zeugen dabei beobachtet, wie sie sich an dem Stahlseilzaun eines Gebäudes im Moldenweg zu schaffen machten. Aufgrund der von den Zeugen abgegebenen Personenbeschreibung konnten die Jugendlichen von der Polizei in der Nähe angetroffen werden. Zwei der Jugendlichen waren leicht alkoholisiert, ein Alkoholtest bei einem der 16-Jährigen ergab jedoch einen Wert von 1,85 Promille. Die Jugendlichen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. An dem Zaun waren Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Bardowick - nach Unfall geflüchtet

Auf dem Parkplatz eines Einrichtungshauses in der Daimlerstraße stieß am 22.12.16, zwischen ca. 17.25 und 18.45 Uhr, ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen abgestellten Opel. An dem Opel entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Gegen den Unbekannten wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/925050, entgegen.

Lüneburg - vier Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Am 22.12.16, gegen 18.25 Uhr, befuhr eine 26-Jährige mit ihrem Peugeot den Moldenweg und wollte an der Kreuzung Vor dem Bardowicker Tore nach links in Richtung Bardowick einbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden 24-Jährigen, der mit seinem Seat von der Straße Am Alten Eisenweg geradeaus in den Moldenweg fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sowohl die beiden Fahrzeugführer sowie die 26 Jahre alte Beifahrerin im Peugeot und der 28-jährige Beifahrer im Seat jeweils leicht verletzt wurden. Die 26-jährige Beifahrerin wurde im Pkw eingeklemmt und von der Feuerwehr aus dem Peugeot befreit werden. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf geschätzte 17.000 Euro.

Lüneburg - Insektenhotel angezündet

Unbekannte Täter haben in den frühen Morgenstunden des 23.12.16 ein in der Straße Volgershall aufgehängtes Insektenhotel angezündet. Die Feuerwehr löschte gegen 03.45 Uhr den Brand. Es entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Schnega, OT. Starrel - Alkohol in Gasthaus gestohlen

Aus einem Gasthaus in Starrel, Blockhütte, ließen Unbekannte im Zeitraum vom 18. bis 22.12.16 mitgehen. Die Täter hatten gewaltsam einen Fensterladen aufgezogen, öffneten mehrere Kühlschränke und nahmen Alkohol mit. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Luckau, OT. Mammoißel - Computer gestohlen

Einen Computer stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 21. auf den 22.12.16 aus einem Büroraum in Mammoißel. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Fenster an BBS eingeworfen

Eine Fensterscheibe warfen Unbekannte im Zeitraum vom 22. bis 22.12.16 auf dem Schulgelände der BBS im Bereich des Werkstattgebäudes ein. Es entstand ein Sachschaden von gut 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Seitenscheibe eingeschlagen

Die Seitenscheibe eines in der Leibnizstraße angestellten Pkw Renault Twingo schlugen Unbekannte im Zeitraum vom 22. auf den 23.12.16 ein. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Rosche - nach Kollision mit Kirschbaum abgehauen - Polizei ermittelt gegen 18-Jährigen

Gegen einen 18 Jahre alten Fahrer eines Pkw Daimler ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht nach einem Vorfall in den Nachmittagsstunden des 22.12.16 im Borger Weg. Nach derzeitigen Ermittlungen war der junge Mann mit seinem Pkw gegen 15:30 Uhr nach dem Einfahren von der Bevensener Straße in der Borger Weg ins Schleudern gekommen , kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Kirschbaum. Nachdem der junge Mann Teile seines defekten Pkws eingesammelt hatte, fuhr er weiter. Er konnte in der Folge ermittelt werden.

Uelzen - betrunken unterwegs

Zwei Betrunkene (Autofahrer und Radler) stoppte die Polizei in der Nacht zum 23.12.16 in der Nordallee und der Gudestraße. Bei einem 42 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi stellten die Beamten gegen 01:00 Uhr einen Alkoholwert von 1,5 Promille sowie Medikamenteneinfluss fest. Gegen 02:00 Uhr war dann ein 37-Jähriger mit einem Fahrrad ohne Beleuchtung auf dem Gehweg und diversen Ausfallerscheinungen in der Gudestraße unterwegs. Hier ergab ein Alkoholwert 1,7 Promille. Beide Männer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Bienenbüttel - Fensterscheibe beschädigt

Die Fensterscheibe einer Tierarztpraxis in der Georgstraße beschädigten Unbekannte durch einen Steinwurf im Verlauf des 22.12.16 zwischen 13:30 und 16:30 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel, Tel. 05823-7131, entgegen.

Uelzen - "gemeinsam gestohlen"

Drei 24, 46 Jahre alte Frauen ertappten Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts im Beisein eines Kindes in den Mittagsstunden des 22.12.16 bei einem Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Bahnhofstraße. Die Täterinnen hatten gegen 12:00 Uhr versucht Unterwäsche und ein Kleid professionell mitgehen zu lassen. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.

