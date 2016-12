POL-LG: ++ heißer Gasofen setzt Gardine in Brand ++ Diebstahl aus brandbetroffenen Bioladen ++ "A Tännschen, please" ++ Einbrecher nehmen Armbanduhr mit ++

Lüneburg (ots) - Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Restaurant

Unbekannte Täter sind zwischen dem 20.12.16, 23.30 Uhr, und dem 21.12.16, 11.00 Uhr, in ein Restaurant in der Schröderstraße eingebrochen. Die Täter überstiegen einen mehr als zwei Meter hohen Zaun und brachen eine Tür auf. Aus dem Restaurant nahmen die Täter mehrere hundert Euro Bargeld mit. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Embsen - Einbrecher nehmen Armbanduhr mit

Am 21.12.16, zwischen 17.00 und 18.15 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Wohnhauses in der Agnes-Karll-Straße auf. Die Täter betraten das Haus, durchsuchten mehrere Räume und nahmen eine Armbanduhr mit. Ein Anwohner der Straße Papenbruch hat möglicherweise einen Täter beobachtet. Ihm war gegen 18.00 Uhr ein ca. 40 Jahre alter Mann mit osteuropäischem Erscheinungsbild aufgefallen, der sich auffällig verhalten hatte. Der Unbekannte, er war ca. 185 cm groß, schlank und komplett schwarz gekleidet, flüchtete, nachdem der Zeuge ihn angesprochen hatte. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 oder -2215, entgegen.

Kirchgellersen - Einbruch in Wohnhaus

Am 21.12.16, zwischen 12.30 und 20.15 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Fuchsberg ein. Die Täter beschädigten die Scheibe einer Terrassentür, durchsuchten die Räume des Hauses und nahmen Schmuck und eine rote Sporttasche mit. Es ist möglich, dass die Täter mit einem schwarzen SUV unterwegs waren, den sie direkt in der Hofeinfahrt des Hauses abgestellt hatten. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 oder -2215, entgegen.

Bleckede - Einschleichdieb erbeutet Geld und Eheringe

Durch unbekannte Täter wurde am 21.12.16, zwischen 08.00 und 16.30 Uhr, auf einem Wohnhaus in der Elbuferstraße Bargeld und Schmuck entwendet. Während eine Hausbewohnerin auf dem Hof gearbeitet hat, betraten die Täter das unverschlossene Haus. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/978910, entgegen.

Lüneburg - Geldbörse entwendet

Am 21.12.16, zwischen 20.00 und 22.30 Uhr, hielt sich ein 48-Jähriger in einer Gaststätte in der Heiligengeiststraße auf. In dieser Zeit hatte er eine Weste an einen Pfeiler gehängt. Aus der Weste wurde die Geldbörse gestohlen, in der sich u.a. Bargeld und diverse persönliche Papiere befanden. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Motorroller entwendet und wiedergefunden

Unbekannte Täter haben am 21.12.16, zwischen 09.00 und 17.40 Uhr, von einem Hinterhof in der Rabensteinstraße einen nicht mehr fahrbereiten Motorroller entwendet und diesen zu einem Spielplatz in der Dammstraße/ Ecke Grenzstraße geschoben. Vermutlich haben die Täter dort vergeblich versucht den Motorroller zu starten und ihn letztendlich dort zurück gelassen. Zwischenzeitlich hatten die Täter an dem Roller einen Schaden von mehreren hundert Euro verursacht. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Sporttasche aus Pkw gestohlen

Aus einem Citroen, der in der Nacht zum 21.12.16 in der Soltauer Straße abgestellt war, haben unbekannte Täter eine Sporttasche mit Inhalt entwendet. Es ist nicht bekannt, wie es den Tätern gelungen war eine der Türen des Pkw zu öffnen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw beschädigt

Während der Nutzer eines Skoda sich am 21.12.16, in der Zeit von ca. 11.15 bis 11.30 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Boecklerstraße aufhielt, wurde sein Pkw von unbekannten Tätern beschädigt. Die Täter verursachten evtl. mittels einer Stahlkugel oder einem Nothammer eine Delle im Blech des Pkw und damit einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "A Tännschen, please"

Aus einem eingezäunten Bereich in der Straße Lüner Rennbahn wurden am 22.12.16, gegen 03.00 Uhr, zwei Tannenbäume entwendet. Ein Zeuge beobachtete die Tat und alarmierte die Polizei. Eine 34 Jahre alte Skoda-Fahrerin wurde daraufhin von der Polizei kontrolliert. In ihrem Pkw befand sich eine der Tannen. Die Tanne wurde sichergestellt und gegen die 34-Jährige eine Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Rotlicht übersehen - eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Am 22.12.16, gegen 08.55 Uhr, befuhr eine 56 Jahre alte Fiat-Fahrerin die Soltauer Straße in Richtung stadtauswärts. An der Einmündung Ovelgönner Weg übersah die Fiat-Fahrerin das Rotlicht an der dortigen Ampel und nahm in Folge einer vom Ovelgönner Weg in Richtung Scharnhorststraße fahrenden 32-jährigen Audi-Fahrerin die vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fiat-Fahrerin leicht verletzt wurde. An den Pkw entstanden Sachschäden in Höhe von geschätzten 2.000 Euro.

Lüneburg - Zusammenstoß zwischen Radfahrern - eine Leichtverletzte

Am 22.12.16, gegen 09.00 Uhr, befuhren eine 51-jährige Radfahrerin und ein 19 Jahre alter Radfahrer in dieser Reihenfolge die Straße Mönchsgarten und von dort in den Kreisel. An der Ausfahrt Hermann-Schmidt-Straße stieß der 19-Jährige mit dem Vorderrad seines Fahrrades gegen das Hinterrad des Fahrrades der 51-Jährigen. Diese stürzte daraufhin und verletzte sich leicht.

Lüchow-Dannenberg

Clenze/Salzwedel/Barnbeck - Spritztour mit VW Pritschenwagen des Bauhofs - verunfallt

Einen VW Pritschenwagen stahlen Unbekannte in der Nacht zum 22.12.16 vom Gelände des Bauhofs in der Gistenbecker Straße. Die Täter hatten zuvor das Fenster des Bauhofgebäudes eingeschlagen und so den Schlüssel für das Fahrzeug erlangen können. Mit dem Fahrzeug, amtl. Kfz-Kennzeichen DAN-SU 65, welches sich in einer Abstellhalle befand, fuhren die Täter dann in Richtung Salzwedel, wo sie dann in der Nacht gegen 03:30 Uhr im Bereich der Ortschaft Barnbeck verunfallten und das beschädigte Fahrzeug zurücklassen mussten. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Hitzacker - Diebstahl aus brandbetroffenen Bioladen

Nachdem es am Wochenende zu einem Feuer in einem Bioladen Am Markt kam, nutzten Unbekannte im Zeitraum vom 20. auf den 21.12.16 die Gelegenheit, um durch ein angelehntes Fenster ein Schaffell, Hundefutter, Wein, Milch und Schokolade zu erbeuteten. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-378, entgegen.

Lüchow, OT. Jabel - Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in Jabel brachen Unbekannte im Zeitraum vom 19. bis 21.12.16 ein. Die Täter brachen ein Fenster auf, gelangten ins Gebäude und durchsuchten dieses. Sie erbeuteten Schmuck, so dass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Clenze - betrunkener Kleintransporterfahrer - 1,4 Promille

Einen betrunkenen Fahrer eines Kleintransporters Fiat stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 21.12.16 in der Lange Straße. Bei der Kontrolle des 34 Jahre alten polnischen Staatsbürgers stellten die Beamten bei diesem gegen 15:30 Uhr einen Alkoholwert von 1,4 Promille fest. Sie beschlagnahmten im Rahmen des Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr den Führerschein des Mannes.

Lüchow - Vandale beschädigt Pkw VW Caddy

Einen im Bereich des Parkstreifens Jeetzeler Straße abgestellten Pkw VW Caddy beschädigte ein Unbekannter vermutlich in den Abendstunden des 21.12.16, gegen 22:30 Uhr. Eine Zeugin hatte dumpfe Geräusche wahrgenommen und einen Unbekannten weggehen sehen. Er wird wie folgt beschrieben:

- ca. 180 cm groß - schlank - mittleres Alter - nicht mehr jugendlich - kurzes, evtl. schütteres Haar - Bekleidung: bräunliche Jacke, evtl. Wildleder mit Fellkragen

Es entstand ein Sachschaden von gut 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Schnega/Soltendieck - betrunkene Autofahrerin - 2 Promille

Eine betrunkene Fahrerin eines Pkw Ford Fiesta mit zwei Promille stoppte die Polizei in den frühen Abendstunden des 21.12.16, gegen 18:15 Uhr, nach einer Fahndung in der Lange Straße. Die Beamten beschlagnahmten auch hier im Rahmen des Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr den Führerschein der 60-Jährigen. Bereits gegen 17:15 Uhr war die Seniorin auf der Kreisstraße 29 bei Soltendiek mit einem Pkw auf die Gegenfahrbahn gekommen und hatte dadurch einen 61-Jährigen mit seinem Pkw VW Passat in den Seitenraum gedrängt. Parallel wurden jeweils die betreffenden Außenspiegel beider Fahrzeuge beschädigt. Die Frau setzte die Fahrt fort, wurde durch Zeugen gestoppt ... fuhr dann jedoch erneut weiter. Parallel erwartet die Frau ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Uelzen

Uelzen - Polizei sucht dringend Zeugen nach angeblichem Vorfall - Mann gibt an auf Parkplatz angefahren worden zu sein - ... oder schlug er vorsätzlich gegen Außenspiegel?! - Polizei ermittelt

Nach einem Vorfall in den Mittagsstunden des 20.12.16 auf dem Parkplatz am Hammersteinplatz sucht die Polizei für ihre Ermittlungen dringend Zeugen. Ein 23-Jähriger hatte sich gegen 13:00 Uhr telefonisch bei der Polizei gemeldet und angegeben gerade als Fußgänger von einem Pkw einer älteren Frau angefahren und am Arm verletzt worden zu sein. Parallel erschien die betreffende 63 Jahre alte Fahrerin mit einem Pkw Mercedes B-Klasse bei der Uelzener Polizei und teilte mit, dass ein Mann in Begleitung von zwei weiteren Personen gerade eben während sie ihr Fahrzeug ausparkte im Bereich des Hammersteinparkplatzes gegen ihren Außenspiegel geschlagen habe. Da die Dame Angst hatte, fuhr sie zur sofort Polizeiwache. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ist die Polizei aktuell mit widersprüchlichen Aussagen konfrontiert, so dass die Ermittler dringend Zeugen für den Vorfall, der sich auf dem Hammersteinparkplatz gegen 12:55 Uhr ereignete suchen. Diese setzen sich bitte mit der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0 bzw. 930-172, in Verbindung.

Uelzen - BMX-Radler schlägt gegen Paket eines Passanten - Mann erleidet leicht Gehirnerschütterung

Nach einem Vorfall in den Abendstunden des 21.12.16 in der Bahnhofstraße in Höhe einer Parfümerie ermittelt die die Polizei wegen Körperverletzung gegen einen unbekannten BMX-Radler. Ein 60-Jährige hatte gegen 19 Uhr mit ein sehr großes Paket auf seiner Schulter durch die Fußgängerzone der Bahnhofstraße getragen, als er von einem passierenden BMX-Radler einen Schlag gegen das Paket bekam. Das Paket schlug gegen den Kopf des 60-Jährigen, der hierdurch ins Wanken geriet und eine leichte Gehirnerschütterung erlitt. Der BMX-Radler machte noch einige Sprüche und setzte dann seine Fahrt in Begleitung weiterer Personen fort. Die alarmierte Polizei konnte noch im weiteren Umfeld noch eine Personengruppe mit Fahrrädern wahrnehmen, diese jedoch nicht mehr kontrollieren. Die betreffende BMX-Radler wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 1,70 - 1,80m groß - schlank - graue Kleidung - mit einem BMX-Rad unterwegs

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Einbruch in Dachgeschosswohnung - keine Beute

In eine Dachgeschosswohnung in der St.-Viti-Straße brachen Unbekannte im Verlauf des 21.12.16 ein. Die Täter hatten zwischen 09:00 und 16:00 Uhr das Schloss beschädigt, waren in die Wohnung eingedrungen, haben jedoch vermutlich keine Beute machen können. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Wriedel, OT. Brockhöfe - bei Glätte verunfallt

Vermutlich aufgrund Straßenglätte verunfallte eine 19 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Polo in den Morgenstunden des 21.12.16 auf der Landesstraße 250 zwischen Brockhöfe Bahnhof und Brockhöfe. Die junge Frau war gegen 09:45 Uhr in einer langgezogenen Linkskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, so dass der VW auf die Seite kippte. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 1500 Euro.

Oetzen - Reh ausgewichen - Baum touchiert

Einen Baum touchierte eine 20 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Polo in den frühen Abendstunden des 21.12.16 auf der Landesstraße 254. Die junge Frau war gegen 18:15 Uhr auf der Roscher Straße einem Reh ausgewichen, welches die Fahrbahn kreuzte. Sie erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wrestedt, OT. Wieren - heißer Gasofen setzt Gardine in Brand - Feuerwehr löscht

Zu einem Löscheinsatz mehrerer Feuerwehren, u.a. aus Wieren, Bollensen, Drohe und Stederdorf, kam es in den Mittagsstunden des 21.12.16 im Bollenser Weg. Ein heißer Gasofen hatte gegen 12:45 Uhr eine Gardine in einem Werkstattraum entzündet, so dass die gut 35 Feuerwehrleute zum Einsatz kamen und vorsorglich auch die Zwischendecke der Werkstatt öffnen mussten.

