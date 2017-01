POL-LG: Ihr Ziel waren Geldautomaten!

2 weitere Medieninhalte

Bild 3: versuchter GAA Diebstahl in Fuhrberg/LK Celle am 24.11.2016 Bild-Infos Download

Lüneburg (ots) - Diebesbande zerschlagen!

In den frühen Morgenstunden des 17.01.2017 gelang den Ermittlern des Fachkommissariats Bandenkriminalität der ZKI Lüneburg und der Staatsanwaltschaft Lüneburg nach einem versuchten Diebstahl eines Geldausgabeautomaten (GAA) aus einer Spielhalle in Wolfenbüttel die Festnahme von 8 Mitgliedern einer Bande, die in Verdacht standen, in der Vergangenheit für eine überregionale Serie gleichgelagerter Taten verantwortlich zu sein.

Die Tatverdächtigen hatten zuvor in Langenhagen einen VW T4 entwendet und gelangten mit insgesamt 4 Tatfahrzeugen nach Wolfenbüttel. Dort brachen sie um 04.00 Uhr zunächst den Zugang zu einer Spielhalle auf, um dann mittels Stahlseil zu versuchen, den dortigen GAA aus dem Vorraum herauszureißen, was ihnen allerdings nicht gelang. Die Tatverdächtigen ließen den entwendeten VW T4 am Tatort zurück und flüchteten mit 3 Fahrzeugen in unterschiedliche Richtungen. In unmittelbarer Tatortnähe konnten vorerst 3 Tatverdächtige festgenommen werden. Die Festnahme 5 weiterer Bandenmitglieder erfolgte im Rahmen umfangreicher Fahndungs- und Durchsuchungsmaßnahmen, an denen Beamte der ZKI Lüneburg, Spezialkräfte der Polizei Niedersachen, ein Hubschrauber der Bundespolizei, Beamte der Bereitschaftspolizei, Diensthundeführer und örtliche Polizeikräfte beteiligt waren.

Die Durchsuchungen fanden in Seesen, Gifhorn, Langwedel und Langenhagen statt.

Bei den Festgenommen handelt es sich überwiegend um Staatsbürger aus Bosnien-Herzegowina und Montenegro.

Es konnte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden. Die Ermittler fanden unter anderem Bargeld, dass sie sicher einem Diebstahl eines GAA aus dem Januar 2017 im Raum Wolfsburg zuordnen können.

Insgesamt wird der Tätergruppe eine Serie von 2 vollendeten und 9 versuchten GAA-Diebstählen zugerechnet. Des Weiteren wurden durch die Tatverdächtigen zur Durchführung der Taten mindestens 12 Kleintransporter bzw. Lkw entwendet. In 4 weiteren Fällen blieb es bei einem versuchten Fahrzeugdiebstahl.

Die 8 Festgenommenen wurden am heutigen Tage durch die Staatsanwaltschaft Lüneburg einem Haftrichter beim Amtsgericht Lüneburg vorgeführt. Bisher wurde in 7 Fällen Haftbefehl erlassen.

Original-Content von: Zentrale Kriminalinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell