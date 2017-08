POL-STD: Unbekannte Einbrecher dringen in Apensener Schießstand ein

Stade (ots) - Unbekannte Einbrecher haben sich in der Zeit zwischen Freitag, den 04.08., 20:00 h und Montag, den 07.08., 09:30 h in Apensen in der Fruchtallee auf das Flachdach des dortigen Schießstandes begeben und ein Oberlicht eingeschlagen.

So in das Innere des Gastraumes gelangt, wurden dann anschließend im Inneren noch mehrere Türen aufgebrochen und Räume nach brauchbarem Diebesgut durchsucht.

Ohne Beute mussten der oder die Täter dann aber später den Tatort in unbekannte Richtung wieder verlassen.

Der hinterlassene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Apensen unter der Rufnummer 04167-536.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell