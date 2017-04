POL-STD: Schulranzenmesse in Stade am 11. Februar 2017 mit Beteiligung der Stader Polizei

Stade (ots) - Am Samstag, den 11. Februar 2017, findet im Autohaus Tessmer in der Carl-Benz-Straße 10 in Stade eine Schulranzenmesse statt.

Bei dieser werden neben der Präsentation von Schulranzenmodellen verschiedenster Hersteller durch regionale Anbieter auch weitere Aktionen, wie beispielsweise eine Passformberatung, durchgeführt.

Nachdem die Polizei Stade vor drei Wochen in Beckdorf erstmals an einer Schulranzenmesse teilgenommen hat, wird der Verkehrssicherheitsberater PHK Mehnen auch hier vor Ort als Ansprechpartner rund um das Themenfeld sicherer Schulweg fungieren.

Neben persönlichen Gesprächen werden entsprechendes Informationsmaterial und themengerechte Malbücher verteilt.

Zudem können die angehenden Schulkinder mit etwas Glück kleine Preise an einem Glücksrad gewinnen.

Die Organisatoren vom Tageblatt, die Aussteller und die Polizei Stade freuen sich auf zahlreiche interessierte große und kleine Besucher (-innen).

