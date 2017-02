POL-STD: 15 Milchkühe vom landwirtschaftlichen Betrieb in Heinbockel entwendet

Stade (ots) - 15 Milchkühe vom landwirtschaftlichen Betrieb in Heinbockel entwendet

Am gestrigen Morgen, gegen 05:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf den Hof eines landwirtschaftlichen Betriebes an der Bundestraße 74 in Heinbockel.

Die Täter öffneten dann eine dortige Stallung, verluden 15 Milchkühe auf einen mitgeführten LKW und transportierten die Milchkühe mit diesem ab.

Durch einen Zeugen wurde in diesem Zusammenhang außerdem ein dunkler Kombi beobachtet.

Nähere Hinweise liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet nun Hinweise auf die Täter oder sonstige Beobachtungen der Polizeistation Oldendorf unter der Rufnummer 04144-7879 mitzuteilen.

