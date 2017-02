POL-STD: Polizei Drochtersen kann Unfallflüchtigen durch Hinweise aus der Bevölkerung ermitteln

Stade (ots) - Polizei Drochtersen kann Unfallflüchtigen durch Hinweise aus der Bevölkerung ermitteln

Am Montag, dem 30.01.2017, kam es in den späten Abendstunden in Drochtersen, in der Straße "Am Sportplatz", zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der der Unfallversucher gegen eine Straßenlaterne stieß und sich dann unerlaubt entfernte. (wir berichteten)

Aufgrund eines öffentlichen Zeugenaufrufes meldeten sich mehrere Hinweisgeber bei der Polizeistation Drochtersen.

Unter anderem mit Hilfe dieser Hinweise konnte dann der Unfallverursacher ermittelt werden.

Die Beamten der Polizeistation Drochtersen möchten an dieser Stelle ihren ausdrücklich Dank an alle Hinweisgeber aussprechen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell