POL-STD: Unfallflucht in Drochtersen, Zeugen gesucht

Stade (ots) - In den späteren Abendstunden des 30.01.2017 fuhr ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen eine Straßenlampe in der Straße "Am Sportplatz" in Drochtersen (in Höhe des Jugendcafes) und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Lampe riss unmittelbar über dem Erdboden ab. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Fahrer auf dem Vorplatz des Jugendcafes mit dem Pkw Schleuderübungen gemacht und dann wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Unfallflüchtige muss nach dem Unfall noch die Straßenlampe von der Fahrbahn geräumt haben. Das Fahrzeug dürfte im Heck- oder Frontbereich nicht unerheblich beschädigt sein. Die Polizei Drochtersen sucht Personen, die Hinweise zum Fahrzeug oder zum Verursacher geben können. Meldungen werden unter der Telefonnummer 04143-911880 erbeten.

