POL-STD: Polizei Stade sucht entwendeten Baustromkasten - Schwerer Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in Mittelnkirchen - Einbruch in Stader Pizzeria

Vergleichsbild eines Baustromverteilers Bild-Infos Download

Stade (ots) - 1. Polizei Stade sucht entwendeten Baustromverteiler

In der Zeit zwischen dem 19.01.2017 und dem 23.01.2017 entwendeten unbekannte Täter einen Baustromverteiler der Firma "Haustechnik Heinemann" von einer Baustelle in Stade, in der "Gifhorner Straße".

Die Polizei Stade bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung:

"Wer hat einen Baustromkasten aufgefunden oder kann Hinweise darauf geben, wo sich dieser befinden könnte?"

Mögliche Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Polizeiinspektion Stade zu melden.

Das Foto stellt einen baugleichen Vergleichsbaustromverteiler dar.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Schwerer Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in Mittelnkirchen

Am Mittwochabend, gegen 18:15 Uhr, kam es auf der Straße "Hohenfelde" in Mittelnkirchen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei dem beide Fahrzeugführer schwer verletzt wurden.

Der 55-jährige Fahrer des Citroen befuhr die dortige Landstraße 140 in Fahrtrichtung Steinkirchen. Im Kurvenbereich begann er aus bislang unbekannter Ursache zu schleudern und kollidierte dann Höhe km 13,0 frontal mit dem entgegenkommenden Opel eines 38-jährigen Staders.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Beide PKW werden stark beschädigte. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mindestens 6000 Euro beziffern lassen.

Die L140 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie für die Unfallaufnahme für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt werden.

Der Verkehr wurde mit Hilfe der Feuerwehr umgeleitet, zu größeren Behinderungen kam es dabei nicht.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu dem Hergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-811980 zu melden.

3. Einbruch in Stader Pizzeria

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstagen gelangten unbekannte Täter, durch gewaltsames Aufhebeln der Haupteingangstür, in die Pizzeria im "Haddorfer Grenzweg".

Der Verkaufsraum wurde dann nach Diebesgut durchsucht und ein Spielautomat aus dem Verkaufsraum vor das Gebäude getragen. Hier brachen die Täter den Spielautomat auf und entnahmen das darin befindliche Bargeld.

Mit einer geringen Menge Bargeld konnten die Täter unerkannt flüchten.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell