POL-STD: Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Buxtehude schwer verletzt - Wohnungseinbrüche in Buxtehude und Stade

Stade (ots) - 1. Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin in Buxtehude

Am gestrigen Mittwoch, gegen 18:45 Uhr, kam es in der "Hansestraße" in Buxtehude zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Die 52-Jährige Busfahrerin befuhr mit ihrem Gelenkbus die "Viverstraße" in Fahrtrichtung "Hansestraße". An der dortigen Ampel musste sie zunächst verkehrsbedingt halten. Nachdem ihre Ampel auf "grün" umsprang, bog sie mit ihrem Bus nach links in die "Hansestraße" ein und übersah hierbei die Fußgängerin, welche die "Hansestraße" in Richtung "Halepaghenstraße" überquerte.

Der Gelenkbus erfasste die Fußgängerin, welche durch den Zusammenstoß schwer verletzt und darauffolgend in ein Hamburger Krankenhaus eingeliefert wurde.

Die Identität der 79-Jährigen aus Buxtehude war zunächst ungeklärt, konnte jedoch aber heutigen Vormittag ermittelt werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu dem Hergang geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115 zu melden.

2. Wohnungseinbrüche in Stade und Buxtehude

Zwischen dem 22.01.2017 und dem 25.01.2017 versuchten unbekannte Täter zunächst erfolglos, durch Aufhebeln einer Terrassentür, in ein Einfamilienhaus im "Alten Postweg" in Buxtehude einzudringen.

Da dieses misslang, wurde schließlich die Glasscheibe gewaltsam eingeschlagen, sodass man in das Objekt gelangen konnte.

Diverse Räume wurden nach Diebesgut durchsucht. Ob Diebesgut erlangt werden konnte ist bisher nicht bekannt.

Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Am gestrigen Mittwoch, zwischen 17:45 Uhr und 19:45 Uhr, gelangen unbekannte Täter auf spektakuläre Art und Weise in das Einfamilienhaus im "Ovelgönner Weg" in Stade.

Die Täter begaben sich zunächst auf die Rückseite des Gebäudes und stiegen hier über einen Holzstapel auf das Dach.

Hier zerstörten sie mit einem Stein mehrere Dachziegel, entnahmen das Dämmmaterial sowie die darunter befindlichen Dachlatten.

Durch die entstandene Öffnung gelangten die Täter dann auf den Dachboden und schließlich in den Wohnraum des Gebäudes.

Im Objekt wurde durch die Täter zumindest ein Wohnraum nach Diebesgut durchsucht.

Vermutlich wurden die Täter durch die zurückkehrenden Eigentümer überrascht, sodass nach bisherigem Kenntnisstand kein Stehlgut erlangt werden konnte.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell