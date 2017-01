POL-STD: Polizei sucht beschädigten BMW in Harsefeld - Wohnungseinbrüche in Buxtehude, Düdenbüttel und Guderhandviertel

Stade (ots) - 1. Polizei sucht beschädigten BMW in Harsefeld

Am gestrigen Montag, gegen 20:30 Uhr, wurde ein bisher unbekannter PKW durch einen Verkehrsteilnehmer beim Ausparken beschädigt.

Der beschädigte PKW wurde auf dem Parkplatz der Sparkasse in der "Buxtehuder Straße" in Harsefeld abgestellt.

Bei dem beschädigten PKW handelt es sich vermutlich um einen schwarzen BMW, die Beschädigung müsste sich am hinteren linken Stoßfänger befinden.

Der Besitzer des PKW wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei dem Polizeikommissariat Buxtehude zu melden.

2. Wohnungseinbrüche in Buxtehude, Düdenbüttel und Guderhandviertel

Zwischen dem 22.01. und dem 23.01.2017 wurde im "Eilendorfer Weg" in Buxtehude die Haupteingangstür eines dortigen Einfamilienhauses gewaltsam aufgehebelt.

Anschließend wurde das Objekt nach Diebesgut durchsucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen mussten die Täter ohne Beute flüchten.

Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Am gestrigen Montag, zwischen 07:30 Uhr und 13:30 Uhr, gelangten unbekannte Täter an die Gebäuderückseite des Einfamilienhauses in der Straße "Weißenmoor" in Düdenbüttel.

Hier wurde zunächst ein Fliegenschutzgitter entfernt und darauf folgend ein Fenster gewaltsam aufgebrochen.

Durch dieses konnte dann das Wohnhaus betreten und durchsucht werden.

Nach bisherigem Kenntnisstand konnten die Täter wenigstens mit einem Laptop unerkannt flüchten.

Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro beziffern lassen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

In Guderhandviertel, in der "Neßstraße", konnten sich gestern zwischen 16:45 Uhr und 18:30 Uhr unbekannte Einbrecher durch Aufbrechen einer Wintergartentür gewaltsam Zutritt zu dem dortigen Einfamilienhaus verschaffen.

Durch den Wintergarten konnte der Wohnbereich aufgesucht werden und das gesamte Gebäude nach Diebesgut durchsucht werden.

Genaue Angaben zum Diebesgut können bisher nicht gemacht werden.

Der Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-811980.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell