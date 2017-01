POL-STD: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Deinste - Einbruch in Stader Seniorenwohnheim - Wohnungseinbrüche in Stade, Buxtehude, Dollern und Sauensiek

Beschädigter PKW in Deinse Bild-Infos Download

Stade (ots) - 1. Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Deinste

Am Dienstag, den 17.01.2017, zwischen 10:00 und 11.00 Uhr, wurde der geparkte PKW eines 45-jährigen Fredenbeckers, in der Straße "Mühlenweg", durch einen bisher unbekannten Unfallverursacher beschädigt.

Es wird davon ausgegangen, dass der gesuchte Verursacher beim Rangieren auf der Fahrbahn gegen den PKW stieß und sich dann von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der Sachschaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt.

Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Hinweise auf den Verursacher oder sonstige Beobachtungen bitte an die Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 04149-933970.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Einbruch in Stader Seniorenwohnheim

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 20:00 und 04:45 Uhr, gelangten unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Küchenfensters in das Seniorenwohnheim in der "Schiffertorstraße".

Im Objekt selbst werden zwei weitere, verschlossene Zimmertüren aufgehebelt und das Objekt nach Wertgegenständen durchsucht.

Mit einer geringen Menge Bargeld konnten die Täter unerkannt flüchten.

Der Gesamtschaden lässt sich auf mehrere hundert Euro beziffern.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. Wohnungseinbrüche in Stade, Buxtehude, Dollern und Sauensiek

In Stade, in der Straße "Flachsröppen", haben unbekannte Wohnungseinbrecher, am gestrigen Mittwoch, zwischen 09:30 und 12:00 Uhr, mit einem Stein die Fensterscheibe eines dortigen Wohnhauses eingeworfen.

Durch die entstandene Öffnung gelangten die Täter in das Objekt und durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut.

Ob die Täter Diebesgut erbeuten konnten ist bislang nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Am gestrigen Mittwoch, zwischen 07:00 Uhr und 18:15 Uhr, verschafften sich in Buxtehude, in der "Stader Straße", unbekannte Tageswohnungsbrecher durch gewaltsames Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu der dortigen Wohnung des Mehrfamilienhauses.

Zum bisherigem Kenntnisstand konnten die Täter unter anderem Schmuck erbeuten.

Der Gesamtschaden wird auf über 1000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Unbekannte Täter sind am gestrigen Mittwoch, zwischen 06:45 und 16:00 Uhr, in das Einfamilienhaus in der "Hauptstraße", in Dollern, eingebrochen.

Durch gewaltsames Aufhebeln eines Esszimmerfensters gelangten die Täter in das Wohnhaus und durchsuchten hier sämtliche Räume.

Mit einem Laptop konnten die Täter dann unbemerkt die Flucht ergreifen.

Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro beziffern lassen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-826490.

Im Sauensieker "Birkenweg" haben unbekannte Täter, zwischen 09:00 und 19:30 Uhr, den Sichtschutzzaun des dortigen Einfamilienhauses überstiegen und sich so auf die Gebäuderückseite begeben.

Mittels massiver Gewalt wurde dann eine Terrassentür aufgehebelt und sich so Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft.

Im Objekt werden sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht.

Zum derzeitigen Ermittlungsstand konnten die Täter einen Laptop, ein IPad, Schmuck und Bargeld erbeuten.

Der Gesamtschaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Apensen unter der Rufnummer 04167-536.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell