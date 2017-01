POL-STD: Wohnungseinbrecher nach spektakulärer Flucht festgenommen

Festnahme in Freiburg Bild-Infos Download

Stade (ots) - Wohnungseinbrecher nach spektakulärer Flucht festgenommen

Am vergangenen Dienstag, den 10.01.2017, sind drei zunächst unbekannte Täter in Freiburg, im "Franz-Rehling-Weg", durch gewaltsames Einschlagen einer Eingangstür in das dortige Einfamilienhaus eingedrungen. Hier wurde zielgerichtet der Schlüssel eines, in der Garage befindlichen, Mercedes Benz entwendet.

Mit dem entwendeten Mercedes flüchteten die Täter in Richtung Stade, kehrten jedoch wenig später zurück nach Freiburg.

Hier wurden sie durch einen bereits alarmierten Streifenwagen aus Stade festgestellt und mittels Haltezeichen zum Stoppen des Fahrzeuges aufgefordert.

Es kam dann zu einer Kollision zwischen dem gestohlenen Mercedes und dem Streifenwagen, wodurch zwei eingesetzte Beamte leicht verletzt wurden.

Die Täter flüchteten nach dem Unfall weiter in dem gestohlenen Mercedes.

Der Streifenwagen kann jedoch die Verfolgung fortsetzen und die Täter in Freiburg stellen. Hier verlassen die drei Täter das Fahrzeug und flüchten vorerst zu Fuß.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein 17-jähriger aus Freiburg festgenommen und dem Stader Polizeigewahrsam zugeführt werden.

Durch umfangreiche Ermittlungen kann aufgedeckt werden, dass es sich bei den beiden anderen Tätern um einen 18-jährigen Freiburger und einen 21-jährigen Stader handelt.

Den Tätern können zum derzeitigen Ermittlungsstand mindestens acht weitere Einbrüche, sowie eine Brandstiftung, zugeordnet werden. Die Täter waren größtenteils geständig und gaben die Taten zu.

Aufgrund fehlender Haftgründe wurde der 17-jährige Freiburger am Abend des Folgetages aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell