POL-STD: Polizei warnt vor Anrufen falscher Polizeibeamter - Wohnungseinbrüche in Buxtehude und Stade

Stade (ots) - 1. Polizei warnt vor Anrufen falscher Polizeibeamter

Die Polizei warnt vor Kriminellen, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben.

In der letzten Woche wurden vermehrt Anrufe eines falschen Polizeibeamten festgestellt, der überwiegend alleinstehende Seniorinnen kontaktierte.

Dieser teilte mit, dass das Bargeld auf dem Bankkonto der Seniorinnen nicht mehr sicher sei. Er rate deshalb, sich das gesamte Geld auszahlen zu lassen und es der Polizei zu übergeben.

Nachdem man sich auf einen Ablageort verständigt hat, wolle der falsche Polizeibeamte das Geld umgehend abholen und sicher verwahren.

Durch das Misstrauen vieler Seniorinnen blieben die meisten Taten erfolglos.

Eine 74-jährige Staderin ließ sich jedoch auf die Geschichte des Betrügers ein und deponierte ihr Bargeld unter einem Blumenkübel, welches dann durch den Täter erbeutet werden konnte.

Sollten auch Sie verdächtige Anrufe erhalten, beenden Sie diese ohne irgendwelche persönlichen Daten preis zu geben. Übermitteln oder übergeben Sie niemals Geld an fremde Personen, egal von wem sie angeblich geschickt wurden.

Die Polizei steht Ihnen als Ansprechpartner rund um die Uhr zur Verfügung, scheuen Sie sich nicht, diese im Zweifelsfall zu verständigen.

Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215 oder wählen Sie den Polizeinotruf -110-.

2. Wohnungseinbrüche in Buxtehude und Stade

Am Freitag, den 13.01.2017, zwischen 15:30 Uhr und 20:00 Uhr, gelangten unbekannte Tageswohnungseinbrecher auf den frei zugänglichen Balkon des Mehrfamilienhauses in der "Brüningstraße" in Buxtehude.

Hier wurde die Balkontür gewaltsam aufgehebelt und die gesamte Wohnung nach Diebesgut durchsucht.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde ein Laptop, Bargeld und Schmuck entwendet.

Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro beziffern lassen.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

In Stade, in der "Parkstraße", verschafften sich unbekannte Täter, in der Zeit zwischen Freitag, d. 13.01.2017 und Sonntag, den 15.012017, durch Aufhebeln eines Küchenfensters Zutritt zu dem dortigen Einfamilienhaus.

Nach der Durchsuchung des Objektes konnten die Täter mit einer geringen Menge Bargeld die Flucht ergreifen.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell