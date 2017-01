POL-STD: Polizei Stade sucht Eigentümer von Diebesgut

3 weitere Medieninhalte

Stade (ots) - Polizei Stade sucht Eigentümer von Diebesgut

Nach mehreren Einbrüchen in und um Buxtehude, konnten am 09.12.2016 drei Jugendliche festgenommen werden, welche für diverse Taten in Frage kamen.

Wegen fehlender Haftgründe wurden die drei Schüler jedoch wieder in die Obhut der Eltern übergeben. (wir berichteten)

Im Rahmen der anschließenden Durchsuchungen konnten die Ermittler mehrere Gegenstände auffinden, die offenbar aus verschiedenen Einbrüchen stammen.

Teileweise konnten die Gegenstände einzelnen Taten zugeordnet werden.

Zu einigen der sichergestellten Gegenstände suchen die Ermittler nun die rechtmäßigen Eigentümer.

Neben verschiendenen Uhren und Digitalkameras wurde unter anderen ein "Fujitsu Siemens" Laptop in grau, ein Blu-Ray Player der Marke "LG" und ein "IPod" in silber/schwarz sichergestellt, die noch nicht zugeordnet werden konnten.

Die Eigentümer bzw. Hinweisgeber, die etwas zu der Herkunft des Diebesgutes sagen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell