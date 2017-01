POL-STD: Wohnungseinbrüche in Stade und Horneburg

Stade (ots) - Wohnungseinbrüche in Stade und Horneburg

In der Zeit von Mittwoch, d. 11.01.2017, bis Donnerstag, d. 12.01.2017, sind unbekannte Täter in Stade, in der Straße "Apfelstieg", auf der Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und haben ein dortiges Kellerfenster gewaltsam zerstört.

Durch dieses wurde anschließend das Objekt betreten und sämtliche Räume durchsucht.

Ob Diebesgut erlangt werden konnte ist bisher nicht bekannt.

Der Gesamtschaden dürfte sich hier auf mehrere hundert Euro beziffern lassen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

In der "Issendorfer Straße" in Horneburg sind, zwischen dem 08.01. und 10.01.2017, unbekannte Wohnungseinbrecher durch gewaltsames Aufdrücken eines Fensters in das Einfamilienhaus gelangt.

Im Haus werden mehrere Zimmer durchsucht, Schränke und Schubladen werden durchwühlt.

Nach bisherigem Kenntnisstand mussten die Täter jedoch ohne Beute die Flucht antreten.

Der Schaden wird auf mindestens hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-826490.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell